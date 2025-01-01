什麼是 HTTP 即時串流？| HLS 串流

HTTP 即時串流 (HLS) 是一項廣泛使用的影片串流通訊協定，可在幾乎任何伺服器上執行，且大部份裝置皆支援。HLS 透過提高或降低串流品質，促進客戶端裝置無縫適應網路狀況。
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HTTP 即時串流 (HLS) 是最廣泛使用的影片串流通訊協定之一。儘管它名為 HTTP 「即時」串流，它同時用於隨選和即時串流。HLS 將影片檔案細分為較小且可下載的 HTTP 檔案，並用 HTTP 通訊協定傳遞檔案。用戶端裝置接著載入這些 HTTP 檔案，並以影片的格式播放。
HLS 的一個優點是：所有網路連線裝置都支援 HTTP，因此比需要專用伺服器的串流通訊協定更容易實行。另一好處是：HLS 串流可視網路狀況提高或降低影片品質，卻不干擾播放進度。因此，使用者觀看影片時，影片品質可能會變好或變壞。這個功能稱為「自適應位元速率影片傳遞」或「自適應位元速率串流」。若無此功能，緩慢的網速可能會導致影片停播。
HLS 是由 Apple 開發，用於 Apple 產品，但目前已用於廣泛系列的裝置。
串流透過網際網路向使用者傳遞視覺和音訊媒體。它的運作方法是：持續傳送少量的媒體檔案，而不是立即傳送所有檔案。原始的媒體檔案將儲存於遠端，或若為即時串流，會利用遠端攝像機或麥克風即時建立檔案。如此一來，使用者無需將影片或音訊檔案下載至裝置，即可播放檔案。
HTTP 是應用程式層的通訊協定，用以在多個連線網路的裝置間傳輸資訊。一般使用者可存取的每個網站和應用程式，都是在 HTTP 上執行。具體上 HTTP 是根據要求和回應傳輸資料，且幾乎所有 HTTP 訊息都是特定要求，或對要求作出的回應。
HTTP 上的串流不適用於標準的要求-回應模式。用戶端和伺服器之間的連線在串流期間維持開放，且伺服器將推送影片資料至用戶端，因此用戶端無需要求每個影片資料的區段。
伺服器： HLS 串流來自於儲存媒體檔案的伺服器 (隨選串流)，或串流建立之處 (即時串流)。由於 HLS 是基於 HTTP，任何正常的網路伺服器都可啟動串流。
伺服器主要執行兩個流程：
發佈：一旦用戶端裝置要求串流，已編碼的影片區段將透過網際網路推送至其裝置。具體而言，內容傳遞網路 (CDN) 將協助發佈串流至各式各樣的地理區域。CDN 也將快取串流，以更快速度推送檔案至用戶端。
用戶端裝置：用戶端是接收串流和播放影片的裝置，例如：使用者的智慧型手機或筆記型電腦。用戶端使用索引檔案作為按次序組合影片的參考資料，且按需要從較高品質切換為較低品質畫面 (反之亦然)。
與部份其他串流通訊協定相比， HLS 其中一個好處是：自適應比特率串流。這指的是可按網路狀況的改變，在串流之際調整影片品質。如此一來，即使網路狀況變差，也能持續播放影片；相對來說，也可在網路可支援時，提供最佳影片品質。
若使用者影片播放器偵測到網速變慢，自適應比特率串流將調低串流品質，不至於停止播放影片。一旦可用較高網路頻寬，自適應比特率串流立即改善串流品質。
由於 HLS 在分段流程的不同品質等級時建立數個複製的分段串流，因此可執行自適應位元速率串流。使用者影片播放器接著可於播放時，從某個此類串流切換至另一個串流。
TCP 和 UDP 是傳輸通訊協定，意思是它們負責透過網際網路傳遞內容。TCP 傳送資料的穩定度比 UDP 高，但後者的速度快很多，即使在傳輸時可能會遺失部份資料。
由於 UDP 速度較快，一些串流通訊協定用 UDP 來取代 TCP。但 HLS 使用的是 TCP，原因如下：
還有一些類似 HLS 的通訊協定，例如：也在 HTTP 上執行，以及也提供自適應位元速率串流的 MPEG-DASH 和 HDS。在 RTMP 或 HDS 上執行的 Adobe Flash 一度是視訊串流的主流技術；不過，許多瀏覽器已不再支援 Flash。RTMP 仍在使用當中，但已在走下坡路。
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