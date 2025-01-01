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何謂 CAPTCHA？

CAPTCHA 測試旨在決定線上使用者是否真實人類，而不是傀儡程式。CAPTCHA 一字，是「全自動區分電腦和人類的公開圖靈測試」的縮寫。使用者常常會在網際網路上碰到 CAPTCHA 和 reCAPTCHA 測試。儘管兩個方法都有其缺點，但仍用於管理傀儡程式活動。

儘管 CAPTCHA 旨在封鎖自動化傀儡程式，它們本身也是自動作業。其編程設計於網站特定位置彈出，且能自動判斷使用者的測試通過或失敗。

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CAPTCHA 如何運作？

今天部份 Web 資產仍應用傳統的 CAPTCHA 資產，當中的設計要求使用者辨識英文字母。字母經過扭曲，因此傀儡程式無法辨識它們。為通過測試，使用者必須解讀扭曲的文字、將正確的英文字母鍵入表格欄位，然後提交表格。若字母不符，將導引使用者重試。登入表格、帳戶註冊表格、線上投標和電子商務結帳頁常用這些測試。

其理念在於：類似傀儡程式的電腦程式無法解讀扭曲的英文字母，而人類則因習慣閱讀和詮釋各類境況內的字母，例如：不同字體、寫字風格等，因此通常都能辨識它們。

許多傀儡程式頂多只能輸入一些隨機的英文字母，因此從統計學來看，它們不太可能通過測試。換句話說，傀儡程式無法通過測試，進而被封鎖，不能和網站或應用程式互動，而真實的人手則可正常存取網站。

進階傀儡程式使用機器學習，以辨識這些扭曲字母，因此這些類型的 CAPTCHA 測試已被更複雜的測試取代。Google reCAPTCHA 已發展出一系列其他測試，可從傀儡程式中辨別人類使用者。

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何謂 reCAPTCHA？

reCAPTCHA 是 Google 提供的免費服務，以取代傳統的 CAPTCHA。此技術是由卡內基美隆大學 (Carnegie Mellon University) 的研究員發展而成，並由 Google 於 2009 年購入。

reCAPTCHA 比一般 CAPTCHA 測試更先進。如同 CAPTCHA，部份 reCAPTCHA 要求使用者輸入電腦難以破解的文字圖像；而有別於常見 CAPTCHA，reCAPTCHA 從真實世界的圖像中搜尋文字，例如：街道地址照片、發行書籍的文字、舊報紙文字等。

推行一段日子後， Google 擴展 reCAPTCHA 測試的功能，以致不再依賴辨識模糊或扭曲文字的過時做法。其他類型的 reCAPTCHA 測試包括：

圖像識別

勾選方塊

一般使用者行為評估 (無需與使用者互動)

圖像識別 reCAPTCHA 測試如何運作？

圖像辨識 reCAPTCHA 測試通常會向使用者顯示 9 或 16 個方型圖像。圖像的大小也許一樣，也有可能互不相同。使用者需辨識內含特定物件的圖像，例如：動物、樹木或路標。如果他們的回覆與大部份其他已提交相同測試的使用者相符，則將認定其回覆為「正確」，以及使用者通過測試。

從模糊照片中挑出特定物件，是電腦難以解決的問題。即使是先進的人工智慧 (AI) 程式，也對此一籌莫展，當然機器人也不在話下。然而，由於人類使用者早已習慣於不同境況和狀況中感知日常物件，因此，我們應能輕鬆做到這一點。

如何利用單一勾選方塊進行 reCAPTCHA 測試？

部份 reCAPTCHA 測試只導引使用者勾選聲明旁邊的方塊：「我不是機器人」。但是，測試本身並非實際上點選勾選方塊的動作，而是引進點擊勾選方塊的前置作業。

使用者的游標接近勾選方塊時，reCAPTCHA 測試會考量其移動模式。從微觀層面而言，即使是最直接的人為動作，還是會涉及一定程度的隨機作業，而這些細微、潛意識的動作，絕對不是傀儡程式能輕易模仿。若游標動作內含部份此等無法預測的移位，測試決定使用者也許是合法。此外，reCAPTCHA 也許同時評估使用者裝置上瀏覽器所儲存的 Cookie，以及裝置的歷史記錄，判斷使用者是否有可能是傀儡程式。

若測試仍無法決定使用者是否人類，它可能會提出進一步的挑戰，例如：上述的圖像辨識測試。然而，使用者游標動作、Cookie 和裝置歷史記錄，就足以作出定論。

reCAPTCHA 如何不與使用者互動，就能運作？

最新版的 reCAPTCHA 能全面檢視使用者行為，以及網際網路上與內容互動的歷史記錄。程式大部份時間能根據這些因素，決定使用者是不是傀儡程式，而無需使用者面對待完成的挑戰。如果無法辨別，則使用者將接受典型的 reCAPTCHA 挑戰。

Google 提供了一個名為 reCAPTCHA Enterprise 的按月付費服務，該服務使用基於分數的偵測系統來區分人類和機器人。reCAPTCHA Enterprise 與客戶後端和網頁互動，觸發一系列 JavaScript、HTML 和權杖驗證事件。然後，系統得出訪客的風險「分數」（從 0.0 到 1.0），網站開發人員根據分數確定應採取什麼動作。

分數越低，「訪客」就越有可能是機器人。reCAPTCHA Enterprise 得分為 0.0 表示互動可能是欺詐性的且存在高風險，而 1.0 則表示互動很可能合法且風險較低。

什麼因素觸發 CAPTCHA 測試？

部份 Web 資產只不過是自動部署 CAPTCHA，以積極進行傀儡程式防護。但若使用者行為與傀儡程式行為類似，例如：若使用者已超出平均速度查詢網頁或點選超連結，則將觸發測試。

CAPTCHA 和 reCAPTCHA 足以阻止惡意的傀儡程式嗎？

有些傀儡程式能自行通過文字 CAPTCHA。曾有研究員示範撰寫程式的方法，以破解圖像辨識 CAPTCHA 的程式。此外，攻擊者可使用點擊農場通過測試：也就是：數千位低薪作業員代替傀儡程式，解決 CAPTCHA 挑戰。

除了 CAPTCHA 外，企業需要備妥其他策略，以阻擋不必要的傀儡程式 (例如：內容剽竊傀儡程式、憑證填充傀儡程式或垃圾郵件傀儡程式)。

使用 CAPTCHA 或 reCAPTCHA 來阻擋傀儡程式有什麼缺點？

不良使用者體驗：CAPTCHA 測試可能會中斷使用者想要進行的作業，讓他們對 Web 資產產生負面觀感，某些情況下，更促使他們放棄存取網頁。

視障者無法使用：CAPTCHA 的問題在於：極度依賴視覺感知。因此，法定的失明者幾乎不可能用此方法，甚至是視力嚴重障礙者，也都無法操作。

這些測試也可能會被傀儡程式愚弄：如前述， CAPTCHA 無法全面阻擋傀儡程式，因此不應依賴它來實行傀儡程式管理作業。

可以用什麼方法來取代 CAPTCHA 或 reCAPTCHA 嗎？

類似 Cloudflare 機器人管理或超級機器人抵禦模式的機器人管理解決方案，可在不影響使用者體驗的情況下，根據機器人的行為辨識惡意機器人。此舉有助於減輕機器人的破壞力，同時無需強迫使用者完成 CAPTCHA。

Cloudflare 也提供 Turnstile，這是 CAPTCHA 的隱形替代品，使用免費程式碼片段。Turnstile 可供任何人使用——不需要成為 Cloudflare 客戶即可使用。

CAPTCHA 和 reCAPTCHA 如何與人工智慧 (AI) 結合？

正當數百萬使用者辨識難以閱讀的文字，並在模糊的圖像中挑選物件，這些資料都被輸入至 AI 電腦程式中，同時不斷改善此等任務。

電腦程式通常難以辨識不同內容下的物件和英文字母，因為真實世界裡，內容幾乎可以無限制的改變。舉例來說：停車標誌是紅底，外加「停車」(STOP) 白字的八邊型。電腦程序也許可以輕易辨識形狀和文字組合。但是，照片裡的停車標誌可能因境況 (比方說：照片的角度、光線、當天天氣等等) 的關係，與單純的敘述截然不同。

AI 程式可透過機器學習，更能克服這些限制。以停車標誌為例，程式設計員可輸入大量資料，說明哪些是、以及哪些不是停車標誌。為達成此效果，他們需要大量圖像資料，指出停車標誌和非停車標誌，然後再用人類使用者辨識它們，直到程式擁有能達成效率的充足資料。

reCAPTCHA 有助迎合此需要：它要求人類辨識物件和文字，以緩慢的步伐提供足夠的資料，進而建立可靠的 AI 程式。

何謂圖靈 (Turing ) 測試？圖靈測試如何和 CAPTCHA 測試相關？

圖靈測試評估電腦模仿人類行為的能力。亞倫．圖靈 (Alan Turing) 是早期開創運算技術的先鋒，於 1950 年發明了圖靈測試的概念。若無法分辨電腦程式於測試時與人類迥異 (也就是程式的行動如同人類一般) 的表現，則認定程式「通過」圖靈測試。測試的進行並非基於取得正確答案，而是「人類」如何回覆，而無視回覆的正確與否。

儘管 CAPTCHA 被視為「公開圖靈測試」，它實際上與此測試相反：它決定假設的人類使用者是否實際上是電腦程式 (傀儡程式)，而不是試著決定電腦是否人類。為達成此目的，CAPTCHA 需要向人們指派擅長達成的簡單任務，而此任務卻是電腦難以達成的。辨識文字和圖像通常符合此條件要求。