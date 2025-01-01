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什麼是 ChatGPT 外掛程式？

外掛程式是一種小型軟體元件，可為現有軟體應用程式或系統（例如網站、行動應用程式或第三方應用程式）新增特定的特性或功能。外掛程式允許開發人員擴展、更新和自訂軟體應用程式的功能，而無需變更其核心程式碼庫。ChatGPT 外掛程式是專為 AI 驅動的大型語言模型 ChatGPT 開發的附加工具。這些外掛程式新增了功能和特性，幫助使用者利用 ChatGPT 的全部功能。

ChatGPT 外掛程式如何運作？

外掛程式的作用是擴展軟體應用程式的功能。為此，它們利用預先定義的應用程式設計介面 (API) 與軟體互動並增強軟體。

使用 ChatGPT 外掛程式有哪些好處？

ChatGPT 外掛程式增強了 ChatGPT 的功能，可用於多種用途。外掛程式允許使用者自訂模型以滿足特定需求或用例，包括與外部服務、資料庫或專用工具整合，提供產業特定功能（例如醫療保健、電子商務或金融產業中使用的功能），支援翻譯應用程式，以及執行資料分析。

使用 ChatGPT 外掛程式有哪些缺點？

要使用 ChatGPT 外掛程式，使用者需要支付訂閱費用。此外，許多外掛程式是由第三方廠商開發的。這可能會導致敏感資訊暴露的風險增加，具體取決於外掛程式中輸入的資訊以及這些廠商如何處理資料。

有哪些流行的 ChatGPT 外掛程式？

ChatGPT 商店中有許多可用的外掛程式，其中包括 OpenAI 建立的外掛程式以及第三方擴充功能。流行的外掛程式可以讓使用者獲得旅行建議、幫助使用者預訂餐廳、提供多語言翻譯，並提供及時的工程和數學解決方案。

Cloudflare 是否提供 ChatGPT 外掛程式？

Cloudflare Radar 分享網際網路流量趨勢、對網路和應用程式層攻擊流量的見解以及關鍵通訊協定的採用和使用情況。Cloudflare Radar ChatGPT 建構於 Workers 和記錄完善的公用 API 之上，可在 ChatGPT 上使用。開發人員還可以使用 Workers 建立自己的外掛程式。