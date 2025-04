Copiar o link do artigo

O que são os plug-ins do ChatGPT?

Um plug-in é um pequeno componente de software que adiciona recursos ou funcionalidades específicas a um aplicativo ou sistema de software existente, como sites, aplicativos móveis ou aplicativos de terceiros. Os plug-ins permitem que os desenvolvedores ampliem, atualizem e personalizem a funcionalidade de um aplicativo de software sem alterar sua base de código principal. Os plug-ins do ChatGPT são ferramentas complementares desenvolvidas especificamente para o modelo de linguagem ampla ChatGPT baseado em IA . Esses plug-ins adicionam funcionalidade e recursos, ajudando os usuários a aproveitar todo o potencial do ChatGPT.

Como funcionam os plug-ins do ChatGPT?

Os plug-ins funcionam ampliando os recursos de um aplicativo de software. Para isso, eles utilizam interfaces de programação de aplicativos (APIs) predefinidas para interagir com o software e aprimorá-lo.

Quais são os benefícios de usar os plug-ins do ChatGPT?

Os plug-ins do ChatGPT aprimoram os recursos do ChatGPT para diversas finalidades. Os plug-ins permitem que os usuários personalizem o modelo para atender a necessidades ou casos de uso específicos, incluindo a integração com serviços externos, bancos de dados ou ferramentas especializadas, fornecendo recursos específicos do setor (como os usados nas áreas de saúde, comércio eletrônico ou financeira), oferecendo suporte a aplicativos de tradução e executando análises de dados.

Quais são as desvantagens de usar os plug-ins do ChatGPT?

Para usar os plug-ins do ChatGPT, os usuários precisam pagar uma taxa de assinatura. Além disso, muitos plug-ins são desenvolvidos por fornecedores terceirizados. Isso pode levar a um risco aumentado de exposição de informações confidenciais, dependendo de quais informações são inseridas no plug-in e de como esses fornecedores lidam com os dados.

Quais são os plug-ins populares do ChatGPT?

Há muitos plug-ins disponíveis na loja do ChatGPT, que incluem plug-ins criados pela OpenAI e também extensões de terceiros. Os plug-ins populares permitem que os usuários obtenham recomendações de viagens, ajudam os usuários a fazer reservas em restaurantes, oferecem traduções em vários idiomas e fornecem soluções matemáticas e de engenharia imediatas.

A Cloudflare oferece plug-ins do ChatGPT?

O Cloudflare Radar compartilha as tendências de tráfego da internet, insights sobre o tráfego de ataques à rede e à camada de aplicação, além da adoção e uso dos principais protocolos. Criado com base no Workers e em uma API pública bem documentada, o Cloudflare Radar ChatGPT está disponível no ChatGPT. Os desenvolvedores também podem criar seus próprios plug-ins usando o Workers.