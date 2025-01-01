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什么是 ChatGPT 插件？

插件是一种小型软件组件，可为现有软件应用程序或系统（如网站、移动应用程序或第三方应用程序）添加特定特性或功能。插件允许开发人员扩展、更新和自定义软件应用程序的功能，而无需更改其核心代码库。ChatGPT 插件是专为 AI 驱动的大型语言模型 ChatGPT 开发的附加工具。这些插件可增加功能和特性，帮助用户充分利用 ChatGPT 的全部功能。

ChatGPT 插件如何工作？

插件的工作原理是扩展软件应用程序的功能。为此，它们利用预定义的应用编程接口 (API) 与软件进行交互并增强软件功能。

使用 ChatGPT 插件有什么好处？

ChatGPT 插件可增强 ChatGPT 的功能。插件允许用户自定义模型以满足特定需求或私用案例，包括与外部服务、数据库或专用工具集成，提供特定于行业的功能（例如在医疗保健、电子商务或金融领域中使用的功能）、支持翻译应用程序以及运行数据分析。

使用 ChatGPT 插件有什么缺点？

要使用 ChatGPT 插件，用户需要支付订阅费。此外，许多插件都是由第三方供应商开发的。这可能会导致敏感信息暴露的风险增加，具体取决于哪些信息会进入到插件中以及这些供应商如何处理数据。

有哪些热门 ChatGPT 插件？

ChatGPT 商店中有许多插件，其中包括 OpenAI 创建的插件和第三方扩展。热门插件可以让用户获得旅游建议，帮助用户预订餐厅，提供多语言翻译，以及迅速提供工程和数学解法。

Cloudflare 是否提供 ChatGPT 插件？

Cloudflare Radar 分享互联网流量趋势、网络和应用程序层攻击流量见解以及关键协议的采用和使用情况。基于 Workers 和记录良好的公共 API 的 Cloudflare Radar ChatGPT 可在 ChatGPT 上使用。开发人员还可以使用 Workers 构建自己的插件。