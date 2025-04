Copier le lien de l'article

Que sont les plugins ChatGPT ?

Un plugin est un petit composant logiciel qui ajoute des caractéristiques ou des fonctionnalités spécifiques à une application logicielle ou à un système existant, tel qu'un site web, à des applications mobiles ou à des applications tierces. Les plugins permettent aux développeurs d'élargir, de mettre à jour et de personnaliser les fonctionnalités d'une application logicielle sans en modifier le code de base. Les plugins ChatGPT sont des outils complémentaires développés spécifiquement pour le grand modèle de langage basé sur l'IA ChatGPT. Ces plugins ajoutent des fonctionnalités et des caractéristiques pour permettre aux utilisateurs de profiter au mieux de toutes les capacités de ChatGPT.

Comment fonctionnent les plugins ChatGPT ?

Les plugins enrichissent les fonctionnalités d'une application logicielle. Pour ce faire, ils utilisent des interfaces de programmation d'applications (API) prédéfinies pour interagir avec le logiciel et l'améliorer.

Quels sont les avantages liés à l'utilisation des plugins ChatGPT ?

Les plugins ChatGPT améliorent les capacités de ChatGPT à des fins diverses. Les plugins permettent aux utilisateurs de personnaliser le modèle afin qu'il corresponde à des besoins ou scénarios d'utilisation spécifiques, notamment l'intégration avec des services externes, des bases de données ou des outils spécialisés, la mise en œuvre de fonctionnalités spécifiques à un secteur (telles que celles utilisées dans le domaine de la santé, du e-commerce ou de la finance), la prise en charge d'applications de traduction et l'exécution d'analyses de données.

Quels sont les inconvénients liés à l'utilisation des plugins ChatGPT ?

Pour utiliser les plugins ChatGPT, les utilisateurs doivent payer un abonnement. Par ailleurs, de nombreux plugins sont développés par des fournisseurs tiers. Le risque d'exposition d'informations sensibles est donc plus important, en fonction des informations saisies dans le plugin et de la manière dont ces fournisseurs traitent les données.

Quels sont les plugins ChatGPT les plus populaires ?

De nombreux plugins sont disponibles dans la boutique ChatGPT, parmi lesquels des plugins créés par OpenAI ainsi que des extensions provenant de tiers. Les plugins populaires peuvent permettre aux utilisateurs d'obtenir des recommandations de voyage, une aide pour réserver un restaurant, des traductions multilingues et des solutions techniques et mathématiques rapides.

Cloudflare propose-t-il un plugin ChatGPT ?

Cloudflare Radar présente les tendances du trafic Internet, un aperçu du trafic d'attaques sur le réseau et sur la couche applicative, et des informations sur l'adoption et l'utilisation de protocoles clés. Construit à partir de Workers et d'une API publique bien documentée, Cloudflare Radar ChatGPT est disponible sur ChatGPT. Les développeurs peuvent également créer leurs propres plugins à l'aide de Workers.