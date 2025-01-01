我們的客戶：Happn

Happn 於 2014 年 2 月在總部巴黎成立。Happn 是一個移動約會應用程式，可提供獨特的即時、超定位的真實生活體驗，可與路線交叉的其他人互動。在地鐵、商店、在街上行走時、在電梯或在餐廳…或者現實生活中的任何地方，都可能發生交互。

每次您與另一個 Happn 使用者的路徑交叉時，他或她的個人資料都會顯示在您的應用程式的時間軸上。從聖保羅到新加坡，Happn 目前已在全球 40 多個大型城市推出。自推出以來，該應用程式發展迅速，吸引了超過 2200 萬用戶。

Happn 面臨的挑戰：保持效能並保持客戶資料安全

Happn 的快速全球擴張使其成為網路犯罪分子的目標。該公司始終將確保客戶資料的安全放在首位。如今，該公司在全球擁有 2200 萬用戶，因此希望進一步加強安全措施，同時保持基礎結構的性能，以確保為客戶提供優質服務。這些要求促使 Happn 尋找可信賴的安全合作夥伴。首席運營工程師 Marc Falzon 表示：「效能和安全性都是是 Happn 的首要任務。我們需要防禦高級 DDoS 攻擊和 WAF，從而有效地封鎖�更具針對性的攻擊。」

選擇 Cloudflare

Happn 決定使用 Cloudflare 的高級 DDoS 防護措施及其強大的可自訂 WAF 來滿足其效能和安全性要求。

深入研究：高級 DDoS 防護措施

借助 Cloudflare 先進的 Anycast Network DDoS 防護技術，Happn 現在可以自動防禦 3 級和 4 級 DDoS 攻擊。Cloudflare 的 DDoS 防護是同類中最出色的，並且曾經阻止歷史上最大的 DDoS 攻擊。這種防護通過識別威脅並通過 Cloudflare 的網路路由惡意流量而起作用。在 Cloudflare 的網路中，惡意流量被遍佈全球 330 個城市的資料中心吸收，而不會攻擊來源伺服器並使其不堪重負。現在，Happn 防禦了這些攻擊，且使用者享受到快速的頁面載入和快速的應用程式效能。

深入探討：Web 應用程序防火牆（WAF）

Happn 還使用 Cloudflare 的 Web應用程式防火牆（WAF）來保護其 API 免受有針對性的應用程式層攻擊。Cloudflare 的 WAF 可以防止駭客訪問 Happn 伺服器，因此 Happn 無需對其代碼庫進行任何更改。Cloudflare 的即用型 WAF 規則集可説明 Happn 防止針對特定技術的第 7 層攻擊，除此之外，Happn 還與 Cloudflare 支援團隊共同創建了自訂 WAF 規則，以防禦特定的獨特威脅。Falzon 表示：「由於有了 WAF，我們得以更好地封鎖和緩解針對性攻擊。」

預料之外的好處：IPv6 兼容性和 DNS Analytics

Happn 還受益於 Cloudflare 的 IPv6 閘道，後者確保 Happn 在保持現有硬體情況下能夠與未來的網路和應用要求相容（蘋果公司從 iOS 9 開始過渡到僅 IPv6 的網路服務)。此外，Happn 使�用 Cloudflare 的 DNS Analytics 來更深入地瞭解其 DNS 流量。Falzon 指出：「我們對這項功能感興趣，因為我喜歡 DNS 等關鍵能力具有可見性。我們對 Cloudflare 的現有 DNS 服務感到非常滿意，現在我們對 DNS 要求數量和地理位置掌握了更深入的資訊。」