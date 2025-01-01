Happn

我們的客戶：Happn

Happn 於 2014 年 2 月在總部巴黎成立。Happn 是一個移動約會應用程式，可提供獨特的即時、超定位的真實生活體驗，可與路線交叉的其他人互動。在地鐵、商店、在街上行走時、在電梯或在餐廳…或者現實生活中的任何地方，都可能發生交互。

每次您與另一個 Happn 使用者的路徑交叉時，他或她的個人資料都會顯示在您的應用程式的時間軸上。從聖保羅到新加坡，Happn 目前已在全球 40 多個大型城市推出。自推出以來，該應用程式發展迅速，吸引了超過 2200 萬用戶。

Happn 面臨的挑戰：保持效能並保持客戶資料安全

Happn 的快速全球擴張使其成為網路犯罪分子的目標。該公司始終將確保客戶資料的安全放在首位。如今，該公司在全球擁有 2200 萬用戶，因此希望進一步加強安全措施，同時保持基礎結構的性能，以確保為客戶提供優質服務。這些要求促使 Happn 尋找可信賴的安全合作夥伴。首席運營工程師 Marc Falzon 表示：「效能和安全性都是是 Happn 的首要任務。我們需要防禦高級 DDoS 攻擊和 WAF，從而有效地封鎖更具針對性的攻擊。」

選擇 Cloudflare

Happn 決定使用 Cloudflare 的高級 DDoS 防護措施及其強大的可自訂 WAF 來滿足其效能和安全性要求。

深入研究：高級 DDoS 防護措施

借助 Cloudflare 先進的 Anycast Network DDoS 防護技術，Happn 現在可以自動防禦 3 級和 4 級 DDoS 攻擊。Cloudflare 的 DDoS 防護是同類中最出色的，並且曾經阻止歷史上最大的 DDoS 攻擊。這種防護通過識別威脅並通過 Cloudflare 的網路路由惡意流量而起作用。在 Cloudflare 的網路中，惡意流量被遍佈全球 330 個城市的資料中心吸收，而不會攻擊來源伺服器並使其不堪重負。現在，Happn 防禦了這些攻擊，且使用者享受到快速的頁面載入和快速的應用程式效能。

深入探討：Web 應用程序防火牆（WAF）

Happn 還使用 Cloudflare 的 Web應用程式防火牆（WAF）來保護其 API 免受有針對性的應用程式層攻擊。Cloudflare 的 WAF 可以防止駭客訪問 Happn 伺服器，因此 Happn 無需對其代碼庫進行任何更改。Cloudflare 的即用型 WAF 規則集可説明 Happn 防止針對特定技術的第 7 層攻擊，除此之外，Happn 還與 Cloudflare 支援團隊共同創建了自訂 WAF 規則，以防禦特定的獨特威脅。Falzon 表示：「由於有了 WAF，我們得以更好地封鎖和緩解針對性攻擊。」

預料之外的好處：IPv6 兼容性和 DNS Analytics

Happn 還受益於 Cloudflare 的 IPv6 閘道，後者確保 Happn 在保持現有硬體情況下能夠與未來的網路和應用要求相容（蘋果公司從 iOS 9 開始過渡到僅 IPv6 的網路服務)。此外，Happn 使用 Cloudflare 的 DNS Analytics 來更深入地瞭解其 DNS 流量。Falzon 指出：「我們對這項功能感興趣，因為我喜歡 DNS 等關鍵能力具有可見性。我們對 Cloudflare 的現有 DNS 服務感到非常滿意，現在我們對 DNS 要求數量和地理位置掌握了更深入的資訊。」

Happn
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主要成效

免受惡意攻擊，讓您高枕無憂

与现有硬件的 IPv6 兼容性

DNS Analytics 提供 DNS 流量見解

Cloudflare 為我們提供封鎖各種類型攻擊的手段，讓我們放心。

Marc Falzon
首席運營工程師

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