我们的客户：Happn

Happn 于 2014 年 2 月在总部巴黎成立。Happn 是一个移动约会应用程序，可提供独特的实时、超定位的真实生活体验，可与路线交叉的其他人互动。在地铁、商店、在街上行走时、在电梯或在餐厅…或者现实生活中的任何地方，都可能发生交互。

每次您与另一个 Happn 用户的路径交叉时，他或她的个人资料都会显示在您的应用程序的时间轴上。从圣保罗到新加坡，Happn 目前已在全球 40 多个大型城市推出。自推出以来，该应用程序发展迅速，吸引了超过 2200 万用户。

Happn 面临的挑战：保持绩效并保持客户数据安全

Happn 的快速全球扩张使其成为网络犯罪分子的目标。该公司始终将确保客户数据的安全放在首位。如今，该公司在全球拥有 2200 万用户，因此希望进一步加强安全措施，同时保持基础设施的性能，以确保为客户提供优质服务。这些要求促使 Happn 寻找可信赖的安全合作伙伴。首席运营工程师 Marc Falzon 表示：“性能和安全性都是是 Happn 的首要任务。我们需要防御高级 DDoS 攻击和 WAF，从而有效地阻止更具��针对性的攻击。”

选择 Cloudflare

Happn 决定使用 Cloudflare 的高级 DDoS 防护措施及其强大的可自定义 WAF 来满足其性能和安全性要求。

深入研究：高级 DDoS 防护措施

借助 Cloudflare 先进的 Anycast Network DDoS 防护技术，Happn 现在可以自动防御 3 级和 4 级 DDoS 攻击。Cloudflare 的 DDoS 防护是同类中最出色的，并且曾经阻止历史上最大的 DDoS 攻击。这种防护通过识别威胁并通过 Cloudflare 的网络路由恶意流量而起作用。在 Cloudflare 的网络中，恶意流量被遍布全球 330 个城市的数据中心吸收，而不会攻击源站并使其不堪重负。现在，Happn 防御了这些攻击，且用户享受到快速的页面加载和快速的应用程序性能。

深入探讨：Web 应用程序防火墙（WAF）

Happn 还使用 Cloudflare 的 Web应用程序防火墙（WAF）来保护其 API 免受有针对性的应用程序层攻击。Cloudflare 的 WAF 可以防止黑客访问 Happn 服务器，因此 Happn 无需对其代码库进行任何更改。Cloudflare 的即用型 WAF 规则集可帮助 Happn 防止针对特定技术的第 7 层攻击，除此之外，Happn 还与 Cloudflare 支持团队共同创建了自定义 WAF 规则，以防御特定的独特威胁。Falzon 表示：“由于有了 WAF，我们得以更好地阻止和缓解针对性攻击。”

意料之外的好处：IPv6 兼容性和 DNS Analytics

Happn 还受益于 Cloudflare 的 IPv6 网关，后者确保 Happn 在保持现有硬件情况下能够与未来的网络和应用要求兼容（苹果从 iOS 9 开始过渡到仅 IPv6 的网络服务）。此外，Happn 使用 Cloudflare ��的 DNS Analytics 来更深入地了解其 DNS 流量。Falzon 指出：“我们对这项功能感兴趣，因为我喜欢 DNS 等关键能力具有可见性。我们对 Cloudflare 的现有 DNS 服务感到非常满意，现在我们对 DNS 请求数量和地理位置掌握了更深入的信息。”