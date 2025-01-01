Happn

我们的客户：Happn

Happn 于 2014 年 2 月在总部巴黎成立。Happn 是一个移动约会应用程序，可提供独特的实时、超定位的真实生活体验，可与路线交叉的其他人互动。在地铁、商店、在街上行走时、在电梯或在餐厅…或者现实生活中的任何地方，都可能发生交互。

每次您与另一个 Happn 用户的路径交叉时，他或她的个人资料都会显示在您的应用程序的时间轴上。从圣保罗到新加坡，Happn 目前已在全球 40 多个大型城市推出。自推出以来，该应用程序发展迅速，吸引了超过 2200 万用户。

Happn 面临的挑战：保持绩效并保持客户数据安全

Happn 的快速全球扩张使其成为网络犯罪分子的目标。该公司始终将确保客户数据的安全放在首位。如今，该公司在全球拥有 2200 万用户，因此希望进一步加强安全措施，同时保持基础设施的性能，以确保为客户提供优质服务。这些要求促使 Happn 寻找可信赖的安全合作伙伴。首席运营工程师 Marc Falzon 表示：“性能和安全性都是是 Happn 的首要任务。我们需要防御高级 DDoS 攻击和 WAF，从而有效地阻止更具针对性的攻击。”

选择 Cloudflare

Happn 决定使用 Cloudflare 的高级 DDoS 防护措施及其强大的可自定义 WAF 来满足其性能和安全性要求。

深入研究：高级 DDoS 防护措施

借助 Cloudflare 先进的 Anycast Network DDoS 防护技术，Happn 现在可以自动防御 3 级和 4 级 DDoS 攻击。Cloudflare 的 DDoS 防护是同类中最出色的，并且曾经阻止历史上最大的 DDoS 攻击。这种防护通过识别威胁并通过 Cloudflare 的网络路由恶意流量而起作用。在 Cloudflare 的网络中，恶意流量被遍布全球 330 个城市的数据中心吸收，而不会攻击源站并使其不堪重负。现在，Happn 防御了这些攻击，且用户享受到快速的页面加载和快速的应用程序性能。

深入探讨：Web 应用程序防火墙（WAF）

Happn 还使用 Cloudflare 的 Web应用程序防火墙（WAF）来保护其 API 免受有针对性的应用程序层攻击。Cloudflare 的 WAF 可以防止黑客访问 Happn 服务器，因此 Happn 无需对其代码库进行任何更改。Cloudflare 的即用型 WAF 规则集可帮助 Happn 防止针对特定技术的第 7 层攻击，除此之外，Happn 还与 Cloudflare 支持团队共同创建了自定义 WAF 规则，以防御特定的独特威胁。Falzon 表示：“由于有了 WAF，我们得以更好地阻止和缓解针对性攻击。”

意料之外的好处：IPv6 兼容性和 DNS Analytics

Happn 还受益于 Cloudflare 的 IPv6 网关，后者确保 Happn 在保持现有硬件情况下能够与未来的网络和应用要求兼容（苹果从 iOS 9 开始过渡到仅 IPv6 的网络服务）。此外，Happn 使用 Cloudflare 的 DNS Analytics 来更深入地了解其 DNS 流量。Falzon 指出：“我们对这项功能感兴趣，因为我喜欢 DNS 等关键能力具有可见性。我们对 Cloudflare 的现有 DNS 服务感到非常满意，现在我们对 DNS 请求数量和地理位置掌握了更深入的信息。”

Happn
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主要成果

免受恶意攻击，让您高枕无忧

与现有硬件的 IPv6 兼容性

DNS Analytics 提供 DNS 流量见解

Cloudflare 为我们提供阻止各种类型攻击的手段，让我们放心。

Marc Falzon
首席运营工程师

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