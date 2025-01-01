RcodeZero DNS

Cloudflare Magic Transit 在全球范围内协助 RcodeZero DNS 抵御 DDoS 攻击

nic.at GmbH 总部位于奥地利萨尔茨堡和维也纳，是 .at顶级域名（TLD）以及 .co.at 和 .or.at 域名的授权机构（注册机构）。其姊妹公司 ipcom GmbH 也提供域名服务，例如 RcodeZero DNS 这一 Anycast 服务。除了互联网服务提供商（ISP）和全球企业之外，拥有超过 2000 万个域名的 20 多家注册管理机构已经依赖 RcodeZero DNS 并受益于可靠的 DNS 保护，现在还有 Cloudflare Magic Transit 提供的额外保护。确保这些网域的 DNS 服务随时可用是该公司的首要任务。

挑战：全球 DDoS 攻击威胁使客户网域中断离线

2020 年 9 月，RcodeZero DNS 沦为 DDoS 攻击的受害者，导致其注册的域名和内部的运作都中断离线。

运营主管 Klaus Darilion 表示，“攻击袭击了我们的链路服务器位置，正好位于跟我们办公室网络相同的网络后方。除了客户域名发生故障外，我们内部也无法发送电子邮件或开展其他工作。”

当时，RcodeZero DNS 使用其本地 ISP 提供的 DDoS 缓解服务，以求阻止办公网络受到的攻击并让内部运营恢复在线。然而，该服务仅在欧洲发挥作用，无法缓解对 RcodeZero DNS 客户域名的攻击；公司不得不自己设法解决问题。这需要所有运维员工的参与，历时将近一小时，期间所有客户域名都会中断服务。当攻击处于活跃状态时，员工忙于奋力缓解攻击，以至于没空及时通知客户。

对于 Darilion 和他的团队来说，这次经历表明 RcodeZero DNS 需要一种全球化的 DDoS 缓解服务，特别是它在继续向全球扩张。他决定实施 Cloudflare Magic Transit，使用 Cloudflare 的全球网络来保护整个 IP 子网免受 DDoS 攻击，并在同时加速网络流量。

Magic Transit 提供了全球 DDoS 缓解，可确保 DNS 可用性并支持 RcodeZero DNS 的全球 Anycast DNS 云。

在 2020 年底按需部署 Magic Transit 后，RcodeZero DNS 一直未受 DDoS 攻击的侵扰，直到 2021 年 4 月。遭受攻击之时，恰逢一个非常大的网络维护项目正在进行，这影响到整个维也纳地区的互联网服务。

Darilion 回忆道，“在花费两个小时尝试解决我们网络问题后，我们遭遇了 DDoS 攻击。那是一场暴风骤雨般的攻击。”

幸运的是，缓解这场攻击只是登录 Magic Transit 并开启服务而已。几分钟后，Magic Transit 便阻止了攻击。

公关和营销主管 Simone Binder 说道，“Magic Transit 如此迅速地阻止了 DDoS 攻击，客户甚至不知道我们遇到了问题。还未来得及给客户造成问题，攻击就已经被阻止。”

“DDoS 缓解犹如保险一般。大多时候几无用处，但在受到攻击时，它就是迫切之需。Cloudflare 让我们高枕无忧，因为我们知道，一旦受到攻击，Magic Transit 就会处理它。

此外，RcodeZero DNS 销售团队发现，只凭拥有 Cloudflare Magic Transit 就能帮助他们达成交易，因为客户放心自己的网域会得到保护。

Binder 说道，“在销售会谈过程中，潜在客户总会问到 DDoS 缓解，听到我说我们使用的是 Magic Transit 时，他们表示认可 Cloudflare 服务的质量。Magic Transit 实际上提升了我们的产品，让客户更有信心使用我们的服务。”

Darilion 补充道，“除了产品之外，Cloudflare 还因深厚的技术背景而闻名于科技界。许多系统管理员和其他 IT 专业人士都在阅读 Cloudflare 的博客。我们与 Cloudflare 的合作关系对我们的其他合作和客户关系产生了深远的积极影响。”

RcodeZero DNS
相关案例研究
相关产品
主要成果

  • Cloudflare Magic Transit 在几分钟内缓解了针对 RcodeZero DNS 的全球 DDoS 攻击。

  • RcodeZero 与 Cloudflare 在 DNS 上的合作让客户更有信心使用该公司的服务，进而帮助 nic.at 达成交易。

Magic Transit 如此迅速地阻止了 DDoS 攻击，客户甚至不知道我们遇到了问题。还未来得及给客户造成问题，攻击就已经被阻止。

Simone Binder
公关和营销主管

DDoS 缓解犹如保险一般。大多时候几无用处，但在受到攻击时，它就是迫切之需。Cloudflare 让我们高枕无忧，因为我们知道，一旦受到攻击，Magic Transit 就会处理它。

Klaus Darilion
营运主管

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标