Cloudflare Magic Transit 在全球范围内协助 RcodeZero DNS 抵御 DDoS 攻击

nic.at GmbH 总部位于奥地利萨尔茨堡和维也纳，是 .at顶级域名（TLD）以及 .co.at 和 .or.at 域名的授权机构（注册机构）。其姊妹公司 ipcom GmbH 也提供域名服务，例如 RcodeZero DNS 这一 Anycast 服务。除了互联网服务提供商（ISP）和全球企业之外，拥有超过 2000 万个域名的 20 多家注册管理机构已经依赖 RcodeZero DNS 并受益于可靠的 DNS 保护，现在还有 Cloudflare Magic Transit 提供的额外保护。确保这些网域的 DNS 服务随时可用是该公司的首要任务。

挑战：全球 DDoS 攻击威胁使客户网域中断离线

2020 年 9 月，RcodeZero DNS 沦为 DDoS 攻击的受害者，导致其注册的域名和内部的运作都中断离线。

运营主管 Klaus Darilion 表示，“攻击袭击了我们的链路服务器位置，正好位于跟我们办公室网络相同的网络后方。除了客户域名发生故障外，我们内部也无法发送电子邮件或开展其他工作。”

当时，RcodeZero DNS 使用其本地 ISP 提供的 DDoS 缓解服务，以求阻止办公网络受到的攻击并让内部运营恢复在线。然而，该服务仅在欧洲发挥作用，无法缓解对 RcodeZero DNS 客户域名的攻击；公司不得不自己设法解决问题。这需要所有运维员工的参与，历时将近一小时，期间所有客户域名都会中断服务。当攻击处于活跃状态时，员工忙于奋力缓解攻击，以至于没空及时通知客户。

对于 Darilion 和他的团队来说，这次经历表明 RcodeZero DNS 需要一种全球化的 DDoS 缓解服务，特别是它在继续向全球扩张。他决定实施 Cloudflare Magic Transit，使用 Cloudflare 的全球网络来保护整个 IP 子网免受 DDoS 攻击，并在同时加速网络流量。

Magic Transit 提供了全球 DDoS 缓解，可确保 DNS 可用性并支持 RcodeZero DNS 的全球 Anycast DNS 云。

在 2020 年底按需部署 Magic Transit 后，RcodeZero DNS 一直未受 DDoS 攻击的侵扰，直到 2021 年 4 月。遭受攻击之时，恰逢一个非常大的网络维护项目正在进行，这影响到整个维也纳地区的互联网服务。

Darilion 回忆道，“在花费两个小时尝试解决我们网络问题后，我们遭遇了 DDoS 攻击。那是一场暴风骤雨般的攻击。”

幸运的是，缓解这场攻击只是登录 Magic Transit 并开启服务而已。几分钟后，Magic Transit 便阻止了攻击。

公关和营销主管 Simone Binder 说道，“Magic Transit 如此迅速地阻止了 DDoS 攻击，客户甚至不知道我们遇到了问题。还未来得及给客户造成问题，攻击就已经被阻止。”

“DDoS 缓解犹如保险一般。大多时候几无用处，但在受到攻击时，它就是迫切之需。Cloudflare 让我们高枕无忧，因为我们知道，一旦受到攻击，Magic Transit 就会处理它。

此外，RcodeZero DNS 销售团队发现，只凭拥有 Cloudflare Magic Transit 就能帮助他们达成交易，因为客户放心自己的网域会得�到保护。

Binder 说道，“在销售会谈过程中，潜在客户总会问到 DDoS 缓解，听到我说我们使用的是 Magic Transit 时，他们表示认可 Cloudflare 服务的质量。Magic Transit 实际上提升了我们的产品，让客户更有信心使用我们的服务。”

Darilion 补充道，“除了产品之外，Cloudflare 还因深厚的技术背景而闻名于科技界。许多系统管理员和其他 IT 专业人士都在阅读 Cloudflare 的博客。我们与 Cloudflare 的合作关系对我们的其他合作和客户关系产生了深远的积极影响。”