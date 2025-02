Cloudflare Magic Transit protège les DNS de RcodeZero contre les attaques DDoS d'envergure mondiale

Installée à Salzbourg et à Vienne, en Autriche, nic.at GmbH est l'organisme chargé de la gestion (registre) des domaines de premier niveau (TLD) en . at, ainsi que des domaines en . co.at et en . or.at. Sa filiale ipcom GmbH propose également des services de noms de domaine comme le service Anycast RcodeZero DNS. Outre les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et les entreprises internationales, plus de 20 registres et plus de 20 millions de domaines dépendent déjà de RcodeZero DNS et bénéficient d'une protection DNS fiable, désormais renforcée par Cloudflare Magic Transit. Sa priorité absolue est de garantir la disponibilité des services DNS pour ces domaines.

Défi à relever : les attaques DDoS d'envergure mondiale risquent de mettre hors service les domaines des clients

En septembre 2020, RcodeZero DNS a été la cible d'une attaque DDoS qui a mis hors service ses domaines enregistrés et stoppé ses opérations internes.

« Cette attaque a touché l'un de nos serveurs de liaison, placé derrière le même réseau que notre réseau interne, » explique Klaus Darilion, responsable des opérations. « Non seulement les domaines de nos clients ont été mis hors service, mais nous ne pouvions plus envoyer d'e-mails ni effectuer la moindre opération en interne. »

RcodeZero DNS avait alors eu recours au service d'atténuation des attaques DDoS que proposait son fournisseur d'accès Internet pour mettre fin à l'attaque contre son réseau interne et le remettre en service. Mais ce service ne fonctionnant qu'en Europe, il n'a pas pu atténuer l'attaque sur les domaines des clients de RcodeZero DNS : la société a dû s'en charger elle-même. Cette opération a mobilisé tous les membres du service technique et a duré environ une heure, pendant laquelle tous les domaines des clients étaient indisponibles. Durant l'attaque, les employés étaient tellement occupés à essayer de contrer celle-ci qu'ils n'ont pas eu le temps de tenir les clients informés rapidement.

Pour Darilion et son équipe, cette expérience a démontré que RcodeZero DNS avait besoin d'un service d'atténuation des attaques DDoS à l'échelle mondiale, sachant que la société poursuivait son expansion dans le monde entier. Il a décidé de passer à Cloudflare Magic Transit, qui utilise le réseau mondial de Cloudflare pour protéger des sous-réseaux IP entiers contre les attaques DDoS tout en accélérant le trafic réseau.

Magic Transit propose une atténuation mondiale des attaques DDoS afin de garantir la disponibilité des DNS et de prendre en charge le cloud anycast DNS mondial de RcodeZero DNS.

Après avoir adopté Magic Transit à la demande fin 2020, RcodeZero DNS n'a plus subi d'attaque DDoS avant avril 2021. L'attaque a été déclenchée au moment d'un très grand projet de maintenance du réseau portant sur les services Internet dans toute la région de Vienne.

« Après avoir essayé pendant deux heures de résoudre les problèmes de notre réseau, nous avons été ciblés par une attaque DDoS », se souvient Darilion. « Ça a été la tempête du siècle. »

Heureusement, il nous a suffit de nous connecter à Magic Transit et d'activer le service pour la contrer. Magic Transit a bloqué l'attaque en quelques minutes.

« Magic Transit a neutralisé si rapidement l'attaque DDoS que nos clients ne se sont pas rendu compte que nous avions eu un problème, » précise Simone Binder, responsable des relations publiques et du marketing. L'attaque a été bloquée avant de causer des problèmes à nos clients.

« L'atténuation des attaques DDoS est comme une assurance. La plupart du temps, on ne l'utilise pas, mais lorsque l'on subit une attaque, elle est indispensable, » ajoute Darilion. Cloudflare nous tranquillise : nous savons que Magic Transit se chargera des attaques.

Par ailleurs, l'équipe commerciale de RcodeZero DNS a découvert que le simple fait de proposer Cloudflare Magic Transit lui permet de réaliser plus facilement des ventes, puisque les clients ont la certitude que leurs domaines seront protégés.

« Lors des entretiens commerciaux, les clients potentiels nous interrogent toujours au sujet de l'atténuation des attaques DDoS. Lorsque je leur réponds que nous utilisons Magic Transit, ils sont rassurés car ils savent que les services de Cloudflare sont de qualité, » explique Binder. « Magic Transit apporte une plus-value à nos produits en rassurant les clients quant à l'utilisation de nos services. »

« En plus de ses produits, Cloudflare est réputée dans le milieu des technologies pour sa vaste base de connaissances techniques. Le blog de Cloudflare est lu par de nombreux administrateurs système et autres professionnels de l'informatique, » ajoute Darilion. « Notre partenariat avec Cloudflare a un impact positif important sur nos autres partenariats et nos relations avec les clients. »