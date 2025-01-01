Hostnet 选择 Cloudflare 为其整个基础架构提供防弹保护。

作为巴西顶级的 Web 主机托管服务提供商，Hostnet 旨在为客户提供最有效的方法来托管互联网站点。该公司为巴西的 50,000 多家客户提供服务，并且丝毫没有放缓的迹象。与其他托管服务提供商不同，巴西 Hostnet 专注于基于开源软件的工具，并不断寻找各种方法，以客户负担得起的成本为其客户开发解决方案。“我们的目标是为用户提供最先进的技术，简化网站创建方式并普及网络安全，”巴西 Hostnet 市场总监 KauêLinden 说。

51%

节省带宽

通过利用 Cloudflare 的缓存机制

携手为客户服务

面对日益复杂的网络安全威胁，从泛滥的机器人爬虫到分布式拒绝服务攻击（DDoS），巴西 Hostnet 开始使用 Cloudflare 以提供更具弹性的托管环境。“Cloudflare 被证明是我们业务的最佳选择。我们迁离 Amazon 的 CloudFront，以利用 Cloudflare 的集成性能和安全解决方案。这有助于保护我们的平台并使之适应未来。” Linden 说。

此外，Hostnet 的客户可以访问 Cloudflare 遍布全球的分布式网络，该网络在 335 个城市设有数据中心。其中有五个位于拉丁美洲，包括巴西的圣保罗。结果，Hostnet 客户的站点平均获得快两倍的加载时间。对于那些需要更复杂性能及功能的客户，Hostnet 实施了 Cloudflare 的动态内容加速器，即Railgun™。

使用 Cloudflare 管理增长

“Cloudflare 的 Railgun 确实非常独特，并且可能是我们最喜欢的产品，因为它带来了令人难以置信的地理速度改进，尤其是对于我们的电子商务客户而言。”Linden 说道。

巴西 Hostnet 上采用 Cloudflare 技术支持的站点可节省 51％ 的带宽，从而降低了客户站点月月不等的带宽费用。为了充分利用这些性能和安全性优势，Hostnet 利用 Cloudflare 的“默认开启”模式，自动跨所有域启用 Cloudflare。

分析

“与 Cloudflare 的合作伙伴关系为我们的客户带来了性能和安全性的显着提高。能够成为巴西首批为各种规模的客户提供 Cloudflare CDN 和安全性的 web 主机托管服务提供商之一，我们感到很自豪。”Linden 说。

Linden 补充道：当 Hostnet 客户打开一个帐户时，其内容将自动复制到 Cloudflare 网络上，从而改善了页面加载时间、安全性和搜索引擎（SEO）结果。