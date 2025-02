Hostnet a choisi Cloudflare pour rendre inviolable l'ensemble de son infrastructure.

Comptant parmi les principaux hébergeurs de sites web au Brésil, Hostnet doit proposer à ses clients la meilleure solution d'hébergement de sites sur Internet. L'entreprise fournit des services à plus de 50 000 clients au Brésil et ne présente aucun signe de ralentissement. Contrairement aux autres hébergeurs, Hostnet Brazil mise sur des outils basés sur des logiciels en open source et recherche constamment des moyens de développer des solutions abordables pour ses clients. « Notre objectif est de mettre à la disposition de nos utilisateurs la technologie la plus moderne, en simplifiant la création de sites web et en généralisant la cybersécurité », a déclaré Kauê Linden, directeur du marketing chez Hostnet Brazil..

51 %

ÉCONOMIES DE BANDE PASSANTE

en utilisant la mise en cache de Cloudflare

Se réunir pour mieux servir les clients

Hostnet Brazil a décidé de faire appel à Cloudflare pour mettre sur pied un environnement d'hébergement plus résistant face à des menaces de cybersécurité de plus en plus sophistiquées, telles que les bots parcourant les sites ou les attaques par déni de service distribué (DDoS). « Il ne faisait aucun doute que Cloudflare était la meilleure solution pour notre entreprise. Nous avons abandonné la solution CloudFront d'Amazon pour opter pour les solutions de sécurité et de performance intégrées de Cloudflare. Nous avons ainsi pu protéger notre plateforme et la rendre évolutive », explique M. Linden.

De plus, les clients d'Hostnet ont accès au réseau mondial distribué de Cloudflare, dont les datacenters sont répartis dans 335 villes. Cinq d'entre eux sont situés en Amérique latine, dont un à São Paulo au Brésil. De ce fait, les sites des clients Hostnet bénéficient de temps de chargement deux fois plus rapides en moyenne. Pour répondre à des besoins plus sophistiqués en matière de performance, Hostnet a opté pour Railgun™, l'accélérateur de contenu dynamique de Cloudflare.

Gérer la croissance avec Cloudflare

« Railgun est vraiment unique. Il est certainement notre produit Cloudflare préféré, car il améliore considérablement la vitesse du trafic au niveau régional, notamment pour nos clients du secteur de la vente en ligne », affirme M. Linden.

Les sites optimisés avec Cloudflare sur Hostnet Brazil économisent 51 % de bande passante, ce qui réduit les coûts mensuels de bande passante variables des sites clients. Pour profiter pleinement de ces avantages de performance et de sécurité, Hostnet utilise un mode « par défaut » de Cloudflare, qui active automatiquement Cloudflare sur tous les domaines.

Données analytiques

« Grâce à notre partenariat avec Cloudflare, nos clients bénéficient de gains considérables en termes de performance et de sécurité. Nous sommes particulièrement fiers de figurer parmi les premiers services d'hébergement web au Brésil proposant le CDN et la sécurité Cloudflare à des entreprises de toutes tailles », a déclaré M. Linden.

Il ajoute que lorsqu'un client Hostnet ouvre un compte, son contenu est automatiquement dupliqué sur le réseau de Cloudflare, ce qui améliore le temps de chargement des pages, la sécurité et le référencement (SEO) par les moteurs de recherche.