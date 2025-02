Hostnet entscheidet sich für Cloudflare, um seine gesamte Infrastruktur kugelsicher zu machen.

Als einer der führenden Web-Hosts in Brasilien ist Hostnet bestrebt, Kunden die effektivste Lösung zum Hosten von Websites im Internet zu bieten. Das Unternehmen bedient über 50.000 Kunden in Brasilien und es werden immer mehr. Im Gegensatz zu anderen Hosting-Anbietern konzentriert sich Hostnet Brazil auf Tools, die auf Open-Source-Software basieren, und sucht ständig nach Möglichkeiten, Lösungen zu erschwinglichen Kosten zu entwickeln. „Wir wollen Benutzern die fortschrittlichste Technologie zur Verfügung stellen, wir wollen die Erstellung von Websites vereinfachen und Cybersicherheit populär machen“, sagt Kauê Linden, Director of Marketing bei Hostnet Brazil.

51 %

SPARSAME BANDBREITENNUTZUNG

mithilfe des Cachings von Cloudflare

Gemeinsam im Dienst des Kunden

Hostnet Brazil begann, Cloudflare einzusetzen, um eine widerstandsfähigere Hosting-Umgebung bereitzustellen. Der Anlass dafür waren die immer raffinierteren Cyber-Sicherheitsbedrohungen von exzessivem Bot-Crawling bis zu verteilten Denial-of-Service-Angriffen (DDoS). „Cloudflare erwies sich als beste Option für unser Unternehmen. Wir wechselten von Amazons CloudFront, um die Vorteile der integrierten Performance- und Sicherheitslösungen von Cloudflare zu nutzen. Das hat uns geholfen, unsere Plattform zu schützen und sie zukunftssicher zu machen“, sagt Linden.

Darüber hinaus haben die Kunden von Hostnet Zugang zu Cloudflares global verteiltem Netzwerk mit Rechenzentren in 335 Städten. Fünf von ihnen befinden sich in Lateinamerika, darunter auch in São Paulo (Brasilien). Infolgedessen profitieren die Websites von Hostnet-Kunden von durchschnittlich halb so langen Ladezeiten. Für diejenigen, die anspruchsvollere Performance-Features benötigten, implementierte Hostnet Railgun™, ein Cloudflare-Feature, um dynamische Inhalte zu beschleunigen.

Wachstumsmanagement mit Cloudflare

„Cloudflares Railgun ist wirklich einzigartig und ist wahrscheinlich unser Lieblingsprodukt, da es unglaubliche geografische Geschwindigkeitsverbesserungen bringt, insbesondere für unsere E-Commerce-Kunden“, sagt Linden.

Über Cloudflare betriebene Websites auf Hostnet Brazil profitieren von einer 51 % sparsameren Bandbreitennutzung. Dadurch sinken die variablen Bandbreitenkosten der Kunden-Websites. Um diese Performance- und Sicherheitsvorteile in vollem Umfang nutzen zu können, verwendet Hostnet den Cloudflare-Modus „standardmäßig angeschaltet“, der Cloudflare automatisch auf allen Domains aktiviert.

Analytics

„Die Partnerschaft mit Cloudflare bedeutet für unsere Kunden einen erheblichen Gewinn an Performance und Sicherheit. Wir sind wirklich stolz darauf, zu den ersten Webhosts in Brasilien zu gehören, die Cloudflare CDN und Sicherheit für Kunden jeder Größe anbieten“, sagt Linden.

Linden weist außerdem darauf hin, dass bei der Eröffnung eines Kontos durch einen Hostnet-Kunden dessen Inhalte automatisch im Cloudflare-Netzwerk repliziert werden. Das verbessert Seitenladezeit, Sicherheit und Suchmaschinenergebnisse (SEO).