モダナイゼーションの利点
先進企業が急速なイノベーションを実現するだけではなく必然とするには
アプリケーションインフラストラクチャと社内ワークフローのモダナイゼーションは、組織がどのように運営され価値を提供するかを再構築する体系的な変革を意味します。
2026年、この変革は以下の3つの大きな力により推進されます。
- エージェンティック人工知能（AI）の台頭 は、モダナイゼーションイニシアチブの潜在的なROIを拡大させます。
- 高度なサイバー脅威 には、高度な脅威対応が不可欠です。
- 高まるユーザーの期待値 は、デジタル体験に対して持たれています。
今回のエグゼクティブブリーフィングでは、 CloudflareのAPAC担当ジオバイスプレジデントGoran Risticevic が、先進企業がどのようにこれらの課題に対処し、成長を加速させ、迅速にイノベーションを起こし、競争優位性を維持できるようにしているかについてお話します。
