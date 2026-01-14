애플리케이션 인프라 및 내부 워크플로우를 최신화하는 것은 조직 운영 방식과 가치 제공 방식을 재구성하는 시스템적 변화를 의미합니다.

2026년에는 다음과 같은 세 가지 주요 요인이 이 변화를 주도합니다.

에이전틱 AI의 부상 으로 최신화 이니셔티브의 잠재적 투자수익률(ROI)이 확대됩니다.

으로 최신화 이니셔티브의 잠재적 투자수익률(ROI)이 확대됩니다. 정교한 사이버 위협 에는 정교한 위협 대응이 필요합니다.

에는 정교한 위협 대응이 필요합니다. 디지털 경험에 대한 기대 수준을 사용자들이 높였습니다 .

이 경영진 브리핑에서 Cloudflare의 APAC Geo 부사장 Goran Risticevic 은 선도적인 조직에서 이러한 과제에 대응하여 성장을 가속화하고, 빠르게 혁신하며, 경쟁 우위를 유지하도록 지원하는 방법에 대해 이야기합니다.