최신화의 이점
선도적인 조직에서 신속한 혁신을 가능하게 할 뿐만 아니라 필연적으로 만드는 방법
애플리케이션 인프라 및 내부 워크플로우를 최신화하는 것은 조직 운영 방식과 가치 제공 방식을 재구성하는 시스템적 변화를 의미합니다.
2026년에는 다음과 같은 세 가지 주요 요인이 이 변화를 주도합니다.
- 에이전틱 AI의 부상 으로 최신화 이니셔티브의 잠재적 투자수익률(ROI)이 확대됩니다.
- 정교한 사이버 위협 에는 정교한 위협 대응이 필요합니다.
- 디지털 경험에 대한 기대 수준을 사용자들이 높였습니다 .
이 경영진 브리핑에서 Cloudflare의 APAC Geo 부사장 Goran Risticevic 은 선도적인 조직에서 이러한 과제에 대응하여 성장을 가속화하고, 빠르게 혁신하며, 경쟁 우위를 유지하도록 지원하는 방법에 대해 이야기합니다.
