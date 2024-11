Cloudflare、高速、安全、規制に準拠したAI推論を大規模にデプロイするための最も完全なプラットフォームを発表

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare(クラウドフレア)は、本日、開発者が、Cloudflareのネットワーク上でフルスタックのAIアプリケーションを構築できるようになったと発表しました。Cloudflareの開発者プラットフォームは、AIアプリケーションを構築する開発者に最高のエンドツーエンドエクスペリエンスを提供し、インフラストラクチャを管理する必要なく、高速かつ低価の推論を実現します。スタートアップから大企業まで、あらゆる企業が人工知能を利用したサービスの強化を目指しています。そのため、Cloudflareのプラットフォームは、開発者に、セキュリティ、コンプライアンス、スピードが組み込まれ、本番環境対応のアプリケーションをすばやく出荷できる俊敏性を提供します。

AIを利用したサービスの強化を目指すFortune 1000社も、次の文化を左右するアプリケーション構築の使命を担ったAIスタートアップ企業も、ビジネスリーダーたちは本番規模のAIを搭載したアプリケーションの出荷を望んでいます。組織は、価値を迅速に実現できるよう、迅速に行動しようとしています。しかしながら、AIの導入で急速に膨れ上がるコストや不透明なコストといった課題や、顧客データのプライバシーの保護やコンプライアンスなどの課題にも直面しています。開発者は、多くの新しいベンダーと向き合い、新しいツールを迅速に理解し、多くの、複雑で異なるサービスを連携させる必要があります。経営幹部レベルのビジネスリーダーたちは、高価なテクノロジー、ツール、人材配置全体で、コストの最適化を試みようとしています。

「Cloudflareには、スケーラブルなAIを活用したアプリケーションを構築するために必要なインフラストラクチャがすべて揃っており、また、可能な限りユーザーに近いAI推論を提供できるようになりました。私たちは、すべての開発者が未来を構築するための強力で低価格のツールを簡単に利用できるよう投資しています。Cloudflare共同創業者兼CEOのマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「Workers AIにより、開発者は、通常、チームが数週間から数か月かかるところを数日で効率的かつ低価格で、本番環境対応のAIエクスペリエンスを構築できるようになるでしょう」と述べています。

RedMonkのプリンシパルアナリストであるStephenO'Grady氏は「企業が運用速度を最大化しようとするにつれて、ますます多くの企業が人工知能に目を向けています。しかし、コストを監視するためのインターフェイスと、制御を簡素化するための抽象化を使用することにより、AIに関する高品質の開発者エクスペリエンスを提供することが重要です。これこそまさに、Cloudflareがワーカーズプラットフォームを最適化した目的です」と述べています。

Workers AIの導入:業界に先駆ける大規模なサーバーレスAI

今日、Workers AIは、開発者がCloudflareのグローバルネットワーク上でAIモデルを実行するためのシンプルで手頃な方法となっています。Cloudflareは、重要なパートナーシップを通じて、Cloudflareの巨大なグローバルネットワーク上で動作するGPUアクセスを提供し、AI推論をユーザーの近くで実行することにより、低遅延のエンドユーザーエクスペリエンスを実現します。Workers AIは、データが検査される場所の管理を支援するため、Data Localization Suiteと組み合わせることで、政府がAIの使用に関するポリシーを作成する際に生じる可能性のある潜在的なコンプライアンスと規制の要件をお客様が予測するうえでも役立ちます。Cloudflareのアプリケーション開発に対するプライバシー第一のアプローチは、推論に使用されるデータがLLMのトレーニングに使用されないようにすることで、企業がお客様との同意事項を守るのに役立ちます。Cloudflareでは、現在、LLM、音声による文字起こし、画像分類、感情分析などの使用に関して、開発者がすぐに使用できるように、モデルカタログをサポートしています。

Vectorizeについて:お客様のAIワークフローを高速化するベクトルデータベース

開発者はCloudflareの新しいベクトルデータベースであるVectorizeを使用すると、Workers AIの組み込みモデルを使用して埋め込みを生成し、Vectorizeでそれらをインデックス化して、クエリを実行し、R2にソースデータを保存することまで、Cloudflare上にフルスタックのAIアプリケーションを完全に構築することを可能にします。開発者は、Workers AIとVectorizeを使用して、AIと機械学習でアプリを強化するために複数の要素を接着することなしに、すべてを1つのプラットフォームで実行することができます。

Vectorizeは、Cloudflareのグローバルネットワークも利用でき、ベクトルクエリをユーザーの近くで実行できるため、遅延と全体的な推論時間を短縮できます。また、開発者がより広範なAIエコシステムと統合することもでき、OpenAIやCohereで生成された埋め込みを保存できるため、既存の埋め込みを持ち込みも可能で、AIアプリの本番環境へのスケーリングでのVectorizeのメリットを利用できます。

AI Gatewayのご紹介:AIの可観測性と拡張性

本日、Cloudflareは、AIアプリケーションの信頼性、可観測性、拡張性を高めるためにAIゲートウェイを導入します。IDCの最新の予測によると、AIに関する支出は、今年、1,540億ドルまで増大し、2026年には、3,000億ドル超に達すると予想されています。それでも開発者や経営幹部は、AIインフラストラクチャで、お金がどのように費やされた、またはクエリがいくつ、どこから発生したのかを理解する方法を持っていません。

開発者は、インフラストラクチャ、規模、コスト、その背後にある可観測性のある部分ではなく、開発者が構築しているもの自体に集中できなければなりません。AI Gatewayを使用すると、開発者は、リクエスト数、ユーザー数、アプリケーションの実行コスト、リクエストの継続時間などのAIトラフィックを理解できるよう、可観測性機能を利用できるようになります。さらに、キャッシュを使用すると、お客様がよくある質問の回答をキャッシュでき、高価なAPIを何度も呼び出す必要性が減ります。レート制限は、成長とコストを管理するために、悪意のあるアクターや大量のトラフィックを管理するのに役立ち、開発者がどのようにアプリケーションの拡張を行うのか、コントロールを高められるようになります。

Cloudflare(クラウドフレア)について

Cloudflare, Inc.(NYSE:NET / https://www.cloudflare.com/ja-jp/ )は、世界中のあらゆる組織や個人、アプリケーション、ネットワークを高速かつ安全にするとともに複雑性やコストの削減を実現する、誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、最もフル機能かつ統一されたクラウドネイティブ製品と開発者ツールプラットフォームを提供し、業務、開発、ビジネスの加速に欠かせないコントロールをあらゆる組織にもたらします。

世界最大規模かつ最も相互接続されているネットワークのひとつであるCloudflareは、日々何十億もの脅威をオンラインでブロックしており、大企業からスタートアップ、中小企業、非営利団体、人道支援団体、政府機関まで、世界中の何百万もの組織から信頼されています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、https://radar.cloudflare.comをご覧ください。

