Cloudflare inaugure la plateforme la plus complète pour le déploiement à grande échelle d'une inférence IA rapide, sécurisée et conforme

San Francisco, Californie (États-Unis), 27 septembre 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader des solutions de connectivité cloud, a annoncé aujourd'hui que les développeurs peuvent désormais développer des applications IA full-stack sur le réseau de Cloudflare. La plateforme pour développeurs de Cloudflare proposera aux développeurs la meilleure expérience de bout en bout lors de la création d’applications IA, permettant une inférence rapide et abordable, sans les contraintes de la gestion de l'infrastructure. À l'heure où toutes les entreprises, des startups aux grandes sociétés, cherchent à améliorer leurs services grâce à l'intelligence artificielle, la plateforme de Cloudflare permet aux développeurs de déployer rapidement des applications prêtes pour la production, intégrant la sécurité, la conformité et la rapidité.

Dans les sociétés du classement Fortune 1000 qui cherchent à améliorer leurs services comme au sein des startups qui aspirent à développer la prochaine application culturelle incontournable, les dirigeants d'entreprises veulent déployer des applications basées sur l'IA, adaptés aux environnements de production. Les entreprises essaient d'avancer à grands pas, afin de générer rapidement de la valeur. Cependant, elles se trouvent confrontées à des défis tels que l'inflation rapide et l'opacité des coûts de déploiement de l'IA, ainsi qu'à la nécessité de préserver la confidentialité des données de clients, conformément aux réglementations. Les développeurs se retrouvent, quant à eux, confrontés à une pléthore de nouveaux fournisseurs, ce qui leur impose de comprendre rapidement les nouveaux outils et d'interconnecter de nombreux services complexes et disparates. Enfin, les dirigeants cherchent à optimiser les coûts élevés associés aux technologies, aux outils et au personnel.

« Cloudflare dispose de toute l'infrastructure dont les développeurs ont besoin pour créer des applications évolutives basées sur l'IA, et peut désormais fournir une inférence IA aussi proche que possible des utilisateurs. Nous investissons afin de permettre à tous les développeurs d'accéder facilement à des outils puissants et abordables, afin de construire l'avenir, » déclare Matthew Prince, CEO et cofondateur de Cloudflare. « Workers AI permettra aux développeurs de créer, efficacement et à un coût abordable, des expériences IA prêtes pour la production en quelques jours seulement, là où ces déploiements demandent généralement des semaines, voire des mois à des équipes entières. »

« Tandis que les entreprises cherchent à maximiser leur vélocité opérationnelle, elles sont de plus en plus nombreuses à adopter l'intelligence artificielle, » déclare Stephen O'Grady, Principal Analyst chez RedMonk. « Cependant, il est essentiel d'offrir aux développeurs une expérience de qualité fondée sur l'IA, avec des abstractions permettant de simplifier les interfaces et des contrôles facilitant la surveillance des coûts. C'est précisément à cette fin que Cloudflare a optimisé sa plateforme Workers. »

Découvrez Workers AI : la première IA serverless à grande échelle du marché

Aujourd'hui, Workers AI offre aux développeurs une solution simple et abordable pour exécuter des modèles IA sur le réseau mondial de Cloudflare. D'importants partenariats permettent désormais à Cloudflare de proposer un accès aux processeurs graphiques opérant sur le réseau de Cloudflare ; ceci assure que l'inférence IA peut être exécutée à proximité des utilisateurs, garantissant ainsi une expérience à faible latence. Associée à notre solution Data Localization Suite, qui facilite le contrôle de l'endroit où sont inspectées les données, Workers AI aidera également les clients à anticiper les éventuelles exigences en matière de conformité et de réglementation susceptibles d'apparaître lors de l'établissement, par les gouvernements, de nouvelles politiques concernant l'utilisation de l'IA. L'approche du développement d'applications de Cloudflare, qui priorise la confidentialité, peut aider les entreprises à tenir leurs promesses envers leurs clients en assurant que les données utilisées aux fins de l'inférence ne seront pas utilisées pour la formation des grands modèles de langage (LLM, Large Language Model). Cloudflare prend actuellement en charge un catalogue de modèles afin d'aider les développeurs à se lancer rapidement, avec des scénarios d'utilisation incluant les LLM, la conversion de parole en texte, la classification d'images, l'analyse du sentiment et bien davantage.

Découvrez Vectorize : une base de données vectorielle qui accélère vos flux de travail IA Vectorize, la nouvelle base de données vectorielle de Cloudflare, permet aux développeurs de créer des applications IA full-stack entièrement sur Cloudflare, de la génération d'intégrations avec les modèles inclus dans Workers AI et leur indexation dans Vectorize jusqu'à leur interrogation et au stockage de données sources dans R2. Avec Workers AI et Vectorize, les développeurs n'ont plus besoin d'assembler une multitude d'éléments pour intégrer l'IA et l'apprentissage automatique à leurs applications ; tout peut être fait depuis une plateforme unique.

Vectorize bénéficie également de la puissance du réseau mondial de Cloudflare, qui permet l'exécution des requêtes vectorielles au plus près des utilisateurs, réduisant ainsi la latence et le temps d'inférence global. La solution s'intègre également à l'écosystème IA au sens large, permettant aux développeurs de stocker les intégrations générées avec OpenAI et Cohere, les équipes peuvent ainsi utiliser les intégrations dont elles disposent déjà, tout en tirant parti de Vectorize pour transférer les applications IA vers les environnements de production.

Découvrez AI Gateway : observabilité et étendue pour l'IA Aujourd'hui, Cloudflare inaugure AI Gateway, qui permet de rendre les applications IA plus fiables, observables et évolutives. Selon les dernières prévisions d'IDC, les dépenses consacrées à l'IA devraient atteindre 154 milliards de dollars cette année et dépasser 300 milliards de dollars en 2026. Cependant, développeurs et dirigeants n'ont aucun moyen de comprendre de quelle manière les fonds sont dépensés dans l'infrastructure IA, ni combien de requêtes sont exécutées et depuis quel endroit.

Les développeurs devraient être libres de se concentrer sur les applications qu'ils créent, plutôt que sur l'infrastructure, l'évolutivité, les coûts ou les éléments d'observabilité sous-jacents. AI Gateway fournira aux développeurs des fonctions d'observabilité permettant de comprendre le trafic lié à l'IA, par exemple, le nombre de requêtes, le nombre d'utilisateurs, le coût d'exécution de l'application et la durée des requêtes. En outre, les développeurs peuvent maîtriser les coûts, grâce à la mise en cache et à la limitation du débit. La mise en cache permet aux clients de mettre en cache les réponses aux questions répétées, réduisant ainsi la nécessité d'exécuter continuellement de nombreux appels à des API coûteuses. La limitation du débit facilitera, quant à elle, la gestion des acteurs malveillants et du trafic intense, permettant aux entreprises de maîtriser leur croissance et leurs coûts, et offrant aux développeurs un meilleur contrôle de l'évolutivité de leurs applications.

À propos de Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE : NET) est le leader dans le domaine de la connectivité cloud. L'entreprise permet aux sociétés de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. La solution de connectivité cloud de Cloudflare offre la plateforme unifiée la plus complète de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toute organisation d'accéder au contrôle indispensable pour travailler, développer et accélérer son activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. La solution est plébiscitée par des millions de sociétés et d'organisations, des plus grandes marques, des entrepreneurs individuels et des petites entreprises aux organisations à but non lucratif, aux groupes d'assistance humanitaire et aux administrations du monde entier.

Pour en apprendre davantage sur la solution de connectivité cloud de Cloudflare, consultez le site cloudflare.com/connectivity-cloud. Pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet, consultez le site https://radar.cloudflare.com.

