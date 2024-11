Cloudflare lanza la plataforma más completa para implementar a escala una inferencia en IA rápida, segura y que cumple con las normas

San Francisco, CA, 27 de septiembre de 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, ahora permite a los desarrolladores crear aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en todas las capas del desarrollo, conocidas como de pila completa, en la red de Cloudflare.

La plataforma para desarrolladores de Cloudflare, mediante su nueva solución Workers AI, ofrecerá la mejor experiencia de extremo a extremo para desarrolladores de aplicaciones de IA con una inferencia rápida y asequible sin necesidad de gestionar la infraestructura. A medida que las empresas, desde las emergentes hasta las más consolidadas, tratan de expandir sus servicios con inteligencia artificial, la plataforma de Cloudflare ofrece a los desarrolladores velocidad para crear rápidamente aplicaciones listas para implementar, con seguridad, cumplimiento normativo y agilidad integradas.

Los líderes empresariales – desde empresas Fortune 1000 que buscan incrementar sus servicios con IA hasta empresas emergentes de IA que buscan crear aplicaciones que definan la cultura del futuro – quieren enviar su producción a escala de aplicaciones de IA. Las organizaciones están tratando de moverse rápidamente para obtener valor de manera rápida. Sin embargo, deben enfrentar desafíos como costos poco claros que aumentan rápidamente para implementar la IA, además deben asegurarse de que los datos de los clientes mantengan la privacidad y cumplan con las normativas.

Los desarrolladores deben hacer frente a una enorme cantidad de nuevos proveedores y exigirles que comprendan las nuevas herramientas rápidamente y que conecten de manera combinada muchos servicios complejos y diferentes. Los líderes empresariales de altos rangos tratan de optimizar los costos de tecnología, herramientas y personal costosos.

“Cloudflare tiene toda la infraestructura que los desarrolladores necesitan para crear aplicaciones de IA escalables, y ahora pueden ofrecer inferencia en IA lo más cercana posible al usuario. Estamos invirtiendo para que cada desarrollador tenga fácilmente acceso a herramientas potentes y asequibles para el futuro”, afirmó Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. “Workers AI permitirá a los desarrolladores crear experiencias de IA listas para implementar de manera eficiente y asequible en lugar de lo que, por lo general, a los equipos les lleva semanas o incluso meses”.

"A medida que las empresas tratan de maximizar su velocidad operativa, cada vez más empresas recurren a la inteligencia artificial", manifestó Stephen O'Grady, analista principal de RedMonk. "Pero es fundamental ofrecer una experiencia de calidad al desarrollador en torno a la IA, con abstracciones para simplificar las interfaces y los controles para controlar costos. Y precisamente para eso Cloudflare ha optimizado su plataforma Workers".

Presentación de Workers AI: primera IA sin servidor a escala de la industria

En la actualidad, Workers AI ofrece a los desarrolladores una manera sencilla y asequible de gestionar modelos de IA en la red global de Cloudflare. A través de importantes asociaciones, Cloudflare ahora brindará acceso a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) que se ejecutan en la enorme red global de Cloudflare para garantizar que la inferencia en IA suceda cerca de los usuarios, para que estos tengan una experiencia de baja latencia. Cuando se combina con nuestro Data Localization Suite para ayudar a controlar dónde se supervisan los datos, Workers AI también ayudará a los clientes a prever posibles requisitos regulatorios y de cumplimiento normativo que puedan surgir cuando los gobiernos establecen políticas en torno al uso de la IA. El enfoque de Cloudflare de priorizar la privacidad por encima de todo para el desarrollo de aplicaciones puede ayudar a las empresas a mantener sus promesas ante sus clientes al garantizar que los datos que se utilizan para la inferencia no se usan para entrenar los grandes modelos de lenguaje (LLM). Cloudflare actualmente admite un catálogo modelo para ayudar a los desarrolladores a comenzar rápidamente con casos de uso que incluyen LLM, transferencia de voz a texto, clasificación de imágenes, análisis de sentimientos, etc.

Presentación de Vectorize: una base de datos vectorial que acelera tus flujos de trabajo de IA

La nueva base de datos vectorial de Cloudflare, Vectorize, permite a los desarrolladores crear aplicaciones de IA de pila completa totalmente en Cloudflare: desde la generación de embeddings con los modelos integrados en Workers AI y la indexación de estos en Vectorize hasta consultas y almacenamiento de datos de origen en R2. Con Workers AI y Vectorize, los desarrolladores ya no tendrán que combinar múltiples piezas para que sus aplicaciones tengan IA y aprendizaje automático – pueden hacer todo en una sola plataforma.

Vectorize también se beneficia de la red global de Cloudflare, permitiendo que las consultas vectoriales se hagan más cerca de los usuarios, reduciendo la latencia y el tiempo general de inferencia. También se integra con un ecosistema de IA más amplio que permite a los desarrolladores almacenar embeddings generados con OpenAI y Cohere, para que los equipos puedan traer los embeddings que ya tienen y además obtener los beneficios de Vectorize al escalar las aplicaciones de IA para producción.

Presentación de AI Gateway: observabilidad y escala para IA

Hoy Cloudflare presenta AI Gateway para que las aplicaciones de IA sean más confiables, observables y escalables. Según las proyecciones más recientes de IDC, se espera que el gasto en IA aumente a $154 mil millones este año y a más de $300 mil millones para 2026. Sin embargo, los desarrolladores y líderes de altos rangos no tienen manera de entender cómo se gasta el dinero en la infraestructura de IA o cuántas consultas se generan y de dónde provienen.

Los desarrolladores deben enfocarse en lo que están creando, no en la infraestructura, el escalamiento, los costos o la observabilidad. AI Gateway ofrecerá a los desarrolladores las funciones de observabilidad para comprender el tráfico de IA, como el número de solicitudes, el número de usuarios, el costo para gestionar la aplicación y la duración de las solicitudes. Además, los desarrolladores pueden administrar los costos con caching y rate limiting. Con caching, los clientes podrán guardar las respuestas en caché de preguntas repetidas, lo que reduce la necesidad de hacer múltiples solicitudes de manera constante a API costosas. Rate limiting ayudará a gestionar los actores maliciosos y el tráfico intenso para administrar el crecimiento y los costos, dando a los desarrolladores más control sobre cómo escalan sus aplicaciones.

