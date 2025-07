Cloudflare、「Cloudflare One パートナープログラム」で総合的なゼロトラストソリューションを提供

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援するCloudflare(クラウドフレア)は、本日、「Cloudflare One パートナープログラム」を発表しました。本プログラムは、チャネルパートナーに向けて、グローバルネットワークスケールを備えた唯一のクラウドネイティブソリューションである「Cloudflare One」を統合・拡張する新しい方法を提案するものです。これによって、総合パートナーとしての活動から、魅力的なインセンティブまで、パートナーが直接利用できる数々の情報や特典が確立されました。Cloudflareの包括的なゼロトラスト、Network as a Service、クラウドメールセキュリティなど、さまざまなサービスをもとに構築された「Cloudflare Oneパートナープログラム」をご利用いただくことで、パートナーのみなさまは、現代の企業がデバイス、アプリケーション、ネットワーク全体を高速化しながらセキュリティを維持するために必要なアーキテクチャを提供することが可能になります。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「今日のビジネス環境を保護し、生産性を維持するために、企業は分散した従業員を保護すると同時に使用するシステムを高速化する必要があります。そして、もうひとつの重要な要素は、そうした仕組みを広範囲に適用させることです。Cloudflareは、企業がこれまでの環境にこうした仕組みをシームレスに組み込めるように取り組んできました。私たちは、ゼロトラストのような重要なアーキテクチャは複雑であってはならないと考えます。ところが、企業の担当者からは、どこから手をつけていいか分からないという声が毎日聞こえてきます。そのため、Cloudflareは、あらゆる規模の組織が現在最も必要としているものを、パートナーのみなさまが総合的に実装し、提供できる方法の見直しと最新化を行いました」と述べています。

レガシーなシステムは複雑化した統合を抱え、従業員のワークフローに支障をきたしています。そのような状況の中、今日の脅威からあらゆる規模の組織、従業員、ネットワークを保護するために、「Cloudflare One パートナープログラム」は、クラス最高のゼロトラスト機能一式と広範なパートナーサービスを組み合わせて提供します。このプログラムによって、Cloudflareは、どのような顧客でもわずか数クリックで簡単に導入でき、ユーザーがどこにいても優れたパフォーマンスを発揮し、エンドポイント、ネットワーク、メール全体に堅牢なセキュリティを確保するためにパートナーのみなさまが必要とするものを提供します。

Cloudflareチャンネルパートナー

「Cloudflare One」は、世界最大規模かつ世界で最も相互接続されているネットワークのひとつであり、現在100か国以上、270都市以上に展開するCloudflareのグローバルネットワークにネイティブに構築された包括的なゼロトラストソリューションを提供します。これによって、リセラー、ディストリビューター、マスターエージェント、グローバルシステムインテグレーターなど、あらゆるタイプのパートナーが、ユーザーが世界のどこにいても、企業のセキュリティ確保の支援ができるようになります。「Cloudflare One パートナープログラム」には、AVANT、IBM Security、Opticca Security、Rackspace Technology(TM)、TD Synnex、Wiproなど、Cloudflareと連携する急成長中の企業が名を連ねています。

AVANT Communicationsのエンジニアリングオペレーション担当EVPであるShane McNamara氏は、「AVANTのセキュリティ評議会のメンバーであるCloudflareは、AVANTのTrusted Advisorsネットワークでお客様の最新クラウドテクノロジーの導入を支援できるように、革新パートナーとして緊密な協力関係にあります。Cloudflareは、この新しいゼロトラスト用の「Cloudflare One パートナープログラム」によって、統合型製品スイートとパートナーサービスパッケージをセットで提供し始めました。この種のセットはこれまで市場に存在せず、当社のTrusted Advisorsにとってはぜひとも市場に出したいソリューションセットといえます」と述べています。

IBM Security Servicesシニアプロダクトマーケティングマネージャー、アライアンスのDeborah Jones氏は、「Cloudflare One パートナープログラムには、ゼロトラスト中心の統合型ソリューションバンドルとパートナーイネーブルメントが含まれています。当社は今後、Cloudflareと共に市場を開拓し、お客様がインフラストラクチャ、チーム、アプリケーションの保護にゼロトラスト戦略を採用してネットワークセキュリティの変革をスムーズかつ迅速に行えるよう支援していきます」と述べています。

Opticca SecurityマネージングディレクターのJoey Campione氏は、「私たちはCloudflareのゼロトラストソリューションが業界でどれほど包括的であるかを目の当たりにしてきました。また、設計および実装サービスを提供するOpticca Securityとの連携も見てきました。これこそが、お客様を全面的にサポートする鍵だと考えます。Cloudflareとのパートナーシップにより、当社は、セキュリティに対し包括的にアプローチし、企業が完全なゼロトラストモデルを使用してサイバー脅威を軽減できるようシームレスに支援してきました」と述べています。

Rackspace Technologyのセキュリティソリューション担当副社長であるGary Alterson氏は、「Rackspace Technologyは、新しいCloudflare One パートナープログラムによって、Cloudflareとのパートナーシップを強化して、Cloudflareの優れたゼロトラストソリューションと、Rackspace Elastic Engineeringおよびプロフェッショナルサービスとを大規模に組み合わせ、実装のサポートを継続できます。ゼロトラストソリューション開発のためにCloudflareとパートナー関係を結んで以来、世界最大級のクリエイティブ企業をはじめ、既存のお客様や見込み客から強い関心が寄せられています」と述べています。

「TD Synnexは、新しい『Zero Trustに向けたCloudflare Oneパートナープログラム』の開始にあたり、Cloudflareと密に協力してきました。Zero Trustという言葉は広義で曖昧な意味に使われていますが、このプログラムはその誇大広告を断ち切り、ソリューションバンドル、イネーブルメントリソース、インセンティブという形で提供することにより、このチャネルで真のビジネス価値を実現できるようにします。」と、TD Synnex バイスプレジデント(セキュリティ&ネットワーキング)のTracy Holtzは述べています。「TD Synnexは、世界有数のITディストリビューターでソリューションアグリゲーターとして、Cloudflareとのパートナーシップを深めて、すべての企業が今必要としているソリューションを包含するこのパートナープログラムを開発・実施できることを、大変嬉しく思います。」

Wipro SVP兼グローバルCRSリーダーのTomy Buffomante氏は、「Cloudflareの製品スイートは、高度な脅威検出においても、Wiproがクライアントにゼロトラストを提供するためにも重要な役割を担っています。Cloudflare Oneパートナープログラムは、当社の事業形態を構築する早道となります。Wipro CyberSecuristsは世界に16カ所あるサイバーディフェンスセンターからアプリケーションセキュリティ、実装サービス、継続的なマネージドサービスを提供しており、私たちのパートナーシップから重要なマーケットユースケースが出てきているのは、すでにご覧の通りです」と述べています。

Cloudflare Oneパートナープログラムのメリット

この一年で「Cloudflare One」の顧客数は倍増し、1日の平均トラフィック量は6倍に増加しました。Cloudflareの深く統合されたアプローチとチャネルパートナーとの連携によってゼロトラストをさらに広めるため、現時点で最も魅力的なインセンティブプログラムを作成しました。パートナーは、以下のことが可能になります。

すべてのステップで顧客に方針を提供: 「Cloudflare One パートナープログラム」は、アーキテクチャの検討、製品の評価から実装、サポートに至るまで、カスタマージャーニーのそれぞれのポイントで顧客を的確にサポートすることで、ゼロトラストを実現できます。また、パートナーがゼロトラストモデルの導入を成功させるために必要なアーキテクチャ評価および実装サポートをするためのサービス認証評価を導入しています。

包括的なソリューションを提供: Cloudflareのゼロトラストソリューションは、ZTNA、セキュアWebゲートウェイ、CASB、DLP、ブラウザ分離、IoTセキュリティ、そしてクラウドメールセキュリティを含む統合された製品であり、業界で最も包括的なソリューションです。また、Cloudflareのネットワークは、100か国以上、270都市以上に及ぶ各拠点でセキュリティ、パフォーマンス、信頼性スイートの全機能を独自にサポートし、ユーザーがいる場所に関わらず、迅速かつ効果的に対応が可能です。

Cloudflareのゼロトラストソリューションは、ZTNA、セキュアWebゲートウェイ、CASB、DLP、ブラウザ分離、IoTセキュリティ、そしてクラウドメールセキュリティを含む統合された製品であり、業界で最も包括的なソリューションです。また、Cloudflareのネットワークは、100か国以上、270都市以上に及ぶ各拠点でセキュリティ、パフォーマンス、信頼性スイートの全機能を独自にサポートし、ユーザーがいる場所に関わらず、迅速かつ効果的に対応が可能です。 フィッシング攻撃からユーザーを自動的に保護: メールはインターネット上で最大のサイバー攻撃経路のひとつです。そのため、真のゼロトラストネットワークにおいて、統合型メールセキュリティ対策は必要不可欠です。直近でCloudflareの傘下に入った「Area 1 Security」の業界トップクラスを誇るフィッシング対策とCloudflareが提供する最先端の「Browser Isolation」を組み合わせることで、悪意のあるリンクはリモートのブラウザセッションで自動的に隔離されるようになります。

ユーザーの作業速度とサービスのレスポンスを高速化しながら、ゼロトラストコントロールで全接続を保護: ユーザーが内部リソースに接続していても、インターネットに接続していても、単にメールを開いているだけでも、Cloudflareのグローバルネットワークは、パフォーマンスに影響することなく、すべてにゼロトラストフィルタリングを適用できます。

「Cloudflare One パートナープログラム」の詳細については、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflareについて Cloudflare, Inc.(https://www.cloudflare.com/ja-jp/ /@cloudflare)の使命は、より良いインターネットの構築をサポートすることです。Cloudflareのプラットフォームは、ハードウェアやソフトウェアの追加、コードの変更を行うことなく、あらゆるインターネットアプリケーションを保護、高速化します。Cloudflareにより、インターネットプロパティのすべてのトラフィックがインテリジェントなグローバルネットワークを経由してルーティングされ、リクエストを受け取るたびにスマートになります。その結果、パフォーマンスが大幅に向上し、スパムその他の攻撃が減少します。Cloudflareは「アントレプレナー」誌のTop Company Cultures 2018、「Fast Company」誌の2019年版World’s Most Innovative Companiesに選出されました。カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置き、テキサス州オースティン、イリノイ州シャンペーン、ニューヨーク州ニューヨーク、カリフォルニア州サンノゼ、ワシントン州シアトル、ワシントンDC、トロント、ドバイ、リスボン、ロンドン、ミュンヘン、パリ、北京、シンガポール、シドニー、東京にオフィスを構えています。

将来予想に関する記述 本プレスリリースには、将来予想に関する記述(1933年米国証券法第27A条および1934年米国証券取引所法21E条(いずれもその後の改正を含む)に該当)があり、それらには重大なリスクおよび不確定要因が含まれています。将来予想に関する記述は、「場合があります」、「つもりです、するでしょう」、「はずです」、「見込まれます」、「可能性を探ります」、「する計画です」、「予想します」、「かもしれません」、「意図しています」、「目標とします」、「見積ります」、「検討します」、「考えます」、「推測します」、「予測します」、「潜在的」、「引き続き」、ないしはそれらの否定表現、あるいは当社の予想、戦略、計画、または意図に関わるその他同様の用語もしくは表現によって識別することができます。しかし、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。本プレスリリースで明示または暗示されている将来予想に関する記述には、以下に関するものを含みますが、それらに限定はされません。Cloudflare OneパートナープログラムからCloudflareのお客様が得られる潜在的利益。Zero TrustソリューションのCloudflare Oneスイート、Zero TrustソリューションのCloudflare Oneスイート、およびCloudflareの他の製品およびテクノロジーの性能と有効性。Zero TrustソリューションのCloudflare Oneスイート、およびCloudflareの他の製品およびテクノロジーの使用によってお客様が得られるメリット。Zero TrustソリューションのCloudflare Oneスイート、およびCloudflareの他の製品およびテクノロジーの使用によってお客様が得られる潜在的機能とパフォーマンス、Cloudflare Oneに含まれるさまざまな新機能が、Cloudflareのすべてのお客様(現行および見込み)に一般公開されるタイミング。Cloudflareの技術開発、将来の運用、成長、イニシアチブ、または戦略。CloudflareのCEOその他のコメント。当社が2022年3月5日に米国証券取引委員会(SEC)に提出した四半期報告書(フォーム10-Q)や当社がSECに随時提出するその他の文書で詳説するリスク(ただしこれらに限定はされない)をはじめ、さまざまな要因によって、上記の将来予想に関する記述で明示または黙示した結果と実際の結果との間に重大な相違が生じる可能性があります。

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、あくまで記述当日現在の事象についてのみ言及しています。当社は、法律によって義務付けられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象や状況を反映するために、あるいは新しい情報や予期しない事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Cloudflareが将来予想に関する記述で開示した計画、意図、予想は実際に実行・達成されない場合があるため、Cloudflareの将来予想に関する記述に過剰に依存すべきではありません。

© 2022 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare、Cloudflareのロゴ、およびその他のCloudflareのマークは、米国およびその他の法域におけるCloudflare, Inc. の商標や登録商標です。本書に記載されているその他の商標および名称は、各所有者の商標である可能性があります。