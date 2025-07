Cloudflare-Partner können jetzt mit dem Cloudflare One-Partnerprogramm eine vollständige Zero-Trust-Lösung anbieten

San Francisco, CA, June 23, 2022 — Cloudflare, Inc.(NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit zum Aufbau eines besseren Internets, hat heute den Launch des neuen Cloudflare One-Partnerprogramms bekanntgegeben. Vertriebspartner erhalten damit neue Möglichkeiten, Cloudflare One, die einzige Cloud-native Zero Trust-Lösung mit globalem Netzwerk, zu integrieren und individuell zu erweitern, vollständig oder anwendungsspezifisch. Das Cloudflare One-Partnerprogramm basiert auf den umfassenden Angeboten von Cloudflare in den Bereichen Zero Trust, Network as a Service und Cloud Email Security. Damit ermöglicht es Partnern, zeitgemäße Sicherheitsarchitekturen für Unternehmen bereitzustellen. Gleichzeitig können Unternehmen die Geschwindigkeit ihrer Geräte, Anwendungen und gesamten Netzwerke erhöhen.

„Unternehmen benötigen eine einheitliche Lösung, die ihre Belegschaften schützt und die Systeme der Mitarbeiter beschleunigt – egal wo sie sich gerade befinden – um im heutigen Geschäftsumfeld geschützt und produktiv zu bleiben. Deshalb haben wir daran gearbeitet, dieses System nahtlos und ohne Unterbrechungen in Unternehmen zu integrieren“, sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Kritische Architekturen wie Zero Trust sollten nicht komplex sein. Dennoch hören wir täglich von Unternehmen, die nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Wir haben es für Partner jetzt noch einfacher gemacht, diese von Unternehmen jeder Größe dringend benötigte Lösung vollständig zu implementieren und bereitstellen."

Veraltete Systeme waren mit komplexen Integrationen verbunden und haben die Arbeitsabläufe von Mitarbeitern gestört. Um Unternehmen, Mitarbeiter und Netzwerke jeglicher Größe vor modernen Cyberbedrohungen zu schützen, kombiniert das Cloudflare One-Partnerprogramm erstklassige Zero Trust-Funktionen mit umfangreichen Zero Trust-Partnerdiensten. Mit dem Programm hat Cloudflare folgende Vorteile für seine Partner gebündelt: eine einfache Bereitstellung mit nur wenigen Klicks, blitzschnelle Performance an jedem Standort und verlässliche Sicherheit für Endgeräte, Netzwerke und E-Mail.

Cloudflare Channel-Partner

Cloudflare One bietet eine umfassende Zero-Trust-Lösung, die nativ in das globale Netzwerk von Cloudflare integriert ist. Es basiert auf einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt, das sich bereits heute über mehr als 270 Städte in über 100 Ländern erstreckt. Nun können Partner aller Art, einschließlich Wiederverkäufer, Distributoren, Master Agents und globale Systemintegratoren, dabei mithelfen, Unternehmen und mittelständische Betriebe zu sichern – unabhängig davon, wo sich ihre Nutzer befinden. Das Cloudflare One-Partnerprogramm wurde durch die rasch wachsenden Beziehungen von Cloudflare zu AVANT, IBM Security, Opticca Security, Rackspace Technology™, TD Synnex, Wipro und anderen geprägt.

„Als Mitglied des AVANT Security Council ist Cloudflare ein enger Innovationspartner von AVANT. Gemeinsam bieten wir unserem Netzwerk von Trusted Advisors die Möglichkeit, ihren Kunden bei der Einführung der neuesten Cloud-Technologien zu helfen,“ meint Shane McNamara, EVP, Engineering and Operations bei AVANT Communications. „Mit dem neuen Cloudflare One-Partnerprogramm für Zero Trust hat Cloudflare eine einzigartige Reihe von integrierten Produktsuites und Partnerdienst-Paketen auf den Markt gebracht. Unsere Trusted Advisors erhalten damit ein überzeugendes Angebot an Lösungen, mit dem sie am Markt auftreten können.“

„Mit dem Start des neuen Cloudflare One-Partnerprogramms, das ein integriertes Zero-Trust-Lösungspaket und einen Partnersupport umfasst, freuen wir uns darauf, unser Go-to-Market-Modell mit Cloudflare weiter auszubauen. Wir möchten unseren Kunden helfen, Ihre Netzwerksicherheit schnell und reibungslos zu transformieren und zum Schutz von Infrastruktur, Teams und Anwendungen eine Zero-Trust-Strategie zu realisieren,“ sagt Deborah Jones, Senior Product Marketing Manager, Alliances bei IBM Security Services.

„Die Zero Trust-Lösungen von Cloudflare sind im Branchenvergleich äußerst umfangreich. In Kombination mit den von Opticca erbrachten Design- und Implementierungsservices können wir unsere Kunden in allen Belangen unterstützen,“ so Joey Campione, Managing Director bei Opticca Security. „In Zusammenarbeit mit Cloudflare haben wir einen holistischen Sicherheitsansatz entwickelt, der Unternehmen nahtlos dabei hilft, Cyber-Bedrohungen mit einem vollständig implementierten Zero-Trust-Modell abzuwehren.“

„Indem wir unsere Partnerschaft mit Cloudflare im Rahmen des neuen Cloudflare One-Partnerprogramms weiter ausbauen, ist Rackspace Technology in der Lage, die führenden Zero Trust-Lösungen von Cloudflare in Kombination mit Rackspace Elastic Engineering und professionellen Dienstleistungen in großem Umfang und mit kontinuierlichem Support bei der Implementierung anzubieten,“ sagte Gary Alterson, Vice President, Security Solutions bei Rackspace Technology. „Seitdem wir gemeinsam mit Cloudflare Zero-Trust-Lösungen entwickeln, haben wir bereits starkes Interesse bei Kunden und Interessenten festgestellt, darunter eines der größten Kreativunternehmen der Welt.“

„Die Produktsuite von Cloudflare spielt eine wichtige Rolle bei der Erkennung fortschrittlicher Bedrohungen sowie den Zero Trust-Angeboten, die Wipro seinen Kunden bereitstellt,“ berichtet Tony Buffomante, SVP, Global CRS Leader bei Wipro. „Das Cloudflare One-Partnerprogramm hat uns einen schnellen Einstieg zum Aufbau unserer Praxis ermöglicht. Wir sehen bereits wichtige Anwendungsfälle für unsere Partnerschaft. Wipro CyberSecurists bieten Anwendungssicherheit, Implementierungsservices und fortlaufende Managed Services aus den 16 globalen Cyber Defense-Centers von Wipro.“

Vorteile des Cloudflare One-Partnerprogramms Im letzten Jahr ist die Zahl der Cloudflare One-Kunden um 100 Prozent gestiegen und der durchschnittliche tägliche Traffic hat sich versechsfacht. Cloudflares tief integrierter Ansatz, in Verbindung mit direkten Wegen für Channel-Partner, hat eines der solidesten Angebote zur weitreichenden Anwendung von Zero Trust geschaffen.

Partner können dadurch:

Kunden durch jeden einzelnen Schritt führen: Machen Sie das Zero Trust-Versprechen wahr! Unterstützen Sie Ihre Kunden an allen Stationen der Implementierung – von Überprüfungen der Architektur, Produktevaluierung, Implementierung und Support. Die neue Service-Akkreditierung ermöglicht es Partnern, die Architektur-Evaluierung und den Support für die Implementierung bereitzustellen, den Kunden für die erfolgreiche Einführung eines Zero Trust-Modells benötigen.

Machen Sie das Zero Trust-Versprechen wahr! Unterstützen Sie Ihre Kunden an allen Stationen der Implementierung – von Überprüfungen der Architektur, Produktevaluierung, Implementierung und Support. Die neue Service-Akkreditierung ermöglicht es Partnern, die Architektur-Evaluierung und den Support für die Implementierung bereitzustellen, den Kunden für die erfolgreiche Einführung eines Zero Trust-Modells benötigen. umfassende Lösungen bereitstellen: Die Zero Trust-Lösung von Cloudflare ist jetzt eine der servicestärksten der Branche: Sie beinhaltet integrierte Produkte wie ZTNA, Secure Web Gateway, CASB, DLP, Browserisolierung, IoT-Sicherheit und jetzt auch E-Mail-Sicherheit für die Cloud. Das Netzwerk von Cloudflare unterstützt alle Funktionen der Sicherheits-, Performance- und Zuverlässigkeits-Suite an jedem seiner Standorte (über mehr als 270 Städte in über 100 Ländern), um schnell und effektiv zu handeln – unabhängig davon, wo sich die Nutzer befinden.

Die Zero Trust-Lösung von Cloudflare ist jetzt eine der servicestärksten der Branche: Sie beinhaltet integrierte Produkte wie ZTNA, Secure Web Gateway, CASB, DLP, Browserisolierung, IoT-Sicherheit und jetzt auch E-Mail-Sicherheit für die Cloud. Das Netzwerk von Cloudflare unterstützt alle Funktionen der Sicherheits-, Performance- und Zuverlässigkeits-Suite an jedem seiner Standorte (über mehr als 270 Städte in über 100 Ländern), um schnell und effektiv zu handeln – unabhängig davon, wo sich die Nutzer befinden. Benutzer automatisch vor Phishing-Angriffen schützen: E-Mail ist einer der größten Cyber-Angriffsvektoren im Internet. Darum ist die integrierte E-Mail-Sicherheit für jedes echte Zero-Trust-Netzwerk unerlässlich. Durch die Kombination des führenden Phishing-Schutzes aus Cloudflares kürzlicher Übernahme von Area 1 Security mit Cloudflares innovativer Browserisolierung werden bösartige Links in einer Remote-Browser-Sitzung automatisch unter Quarantäne gestellt.

E-Mail ist einer der größten Cyber-Angriffsvektoren im Internet. Darum ist die integrierte E-Mail-Sicherheit für jedes echte Zero-Trust-Netzwerk unerlässlich. Durch die Kombination des führenden Phishing-Schutzes aus Cloudflares kürzlicher Übernahme von Area 1 Security mit Cloudflares innovativer Browserisolierung werden bösartige Links in einer Remote-Browser-Sitzung automatisch unter Quarantäne gestellt. jede Verbindung mit Zero Trust-Kontrollen schützen und gleichzeitig Nutzer und Services beschleunigen: Egal ob Nutzer eine Verbindung zu internen Ressourcen oder zum Internet herstellen oder einfach nur E-Mails öffnen: Das globale Netzwerk von Cloudflare ermöglicht die Anwendung von Zero Trust-Filtern auf alles, ohne es zu verlangsamen.

Hier erfahren Sie mehr über das Cloudflare One-Partnerprogramm:

