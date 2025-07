Cloudflare équipe ses partenaires de manière à leur permettre de proposer une solution Zero Trust complète grâce au programme de partenariat Cloudflare One

Paris, le 23 juin 2022 : Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), l'éditeur de solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité visant à bâtir un Internet meilleur, annonce le lancement de son nouveau programme de partenariat Cloudflare One. Celui-ci propose un nouveau moyen pour les distributeurs d'intégrer et d'étendre la portée de Cloudflare One, la seule solution Zero Trust native du cloud et appuyée sur un réseau mondial. Cette dernière propose désormais des liens directs avec les partenaires, de son plan d'intégration complet à ses robustes mesures incitatives. En s'appuyant sur les offres complètes de Cloudflare en termes de Zero Trust, de réseau en tant que service et de sécurité des e-mails dans le cloud, le programme de partenariat Cloudflare One permet aux partenaires de proposer l'architecture nécessaire pour préserver la sécurité des entreprises actuelles, tout en accélérant leurs appareils, leurs applications et l'intégralité de leurs réseaux.

« Afin de maintenir la protection et la productivité des environnements opérationnels d'aujourd'hui, les entreprises doivent disposer d'une solution unifiée capable de sécuriser leurs effectifs distribués et d'accélérer les systèmes utilisés par les collaborateurs. L'adoption à grande échelle constitue également un autre aspect essentiel, raison pour laquelle nous nous sommes efforcés d'intégrer cette solution aux entreprises, de manière constante et en toute fluidité », déclare Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Les architectures critiques, telles que l'architecture Zero Trust, ne devraient pas se révéler complexes. Pourtant, nous entendons tous les jours des entreprises nous dire qu'elles ne savent pas par où commencer. C'est pourquoi nous avons modernisé la manière dont les partenaires peuvent mettre en œuvre et proposer les solutions dont les entreprises de toutes tailles ont le plus besoin aujourd'hui. »

Les systèmes traditionnels impliquaient des intégrations complexes et des interruptions du flux de travail des collaborateurs. Afin de protéger les entreprises, les effectifs et les réseaux de toutes tailles contre le panorama des menaces actuelles, le programme de partenariat Cloudflare One propose un ensemble complet de fonctionnalités Zero Trust, figurant parmi les meilleures de leur catégorie, associées à l'intégration de services complets destinés aux partenaires. Avec ce programme, Cloudflare a réuni tout ce dont les partenaires ont besoin pour s'assurer que n'importe quel client puisse bénéficier d'un déploiement simple en quelques clics, de performances fulgurantes, peu importe l'endroit dans lequel les utilisateurs se situent, ainsi que d'une sécurité robuste couvrant les points de terminaison, les réseaux et le courrier électronique.

Partenaires de distribution de Cloudflare

Cloudflare One constitue une solution Zero Trust complète, nativement intégrée au réseau mondial de Cloudflare, l'un des réseaux les plus vastes et interconnectés du monde, couvrant aujourd'hui plus de 270 villes réparties dans plus de 100 pays. Les partenaires de tous types, notamment les revendeurs, les distributeurs, les agents maître (Master Agents) et les intégrateurs de systèmes mondiaux (Global System Integrators), peuvent désormais contribuer à la sécurisation des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peu importe l'endroit où leurs utilisateurs se situent dans le monde. Le programme de partenariat Cloudflare One a été façonné par les relations en croissance rapide de Cloudflare avec AVANT, IBM Security, Opticca, Rackspace Technology™, TD Synnex, Wipro et bien d'autres acteurs du marché.

« En tant que membre du conseil de sécurité d'AVANT, Cloudflare a toujours agi comme un partenaire d'innovation proche de notre entreprise à l'heure où nous permettons à notre réseau de conseillers de confiance d'aider leurs clients à adopter les toutes dernières technologies en matière de cloud », affirme Shane McNamara, EVP, Engineering and Operations chez AVANT Communications. « Avec ce nouveau programme de partenariat Cloudflare One dédié aux solutions Zero Trust, Cloudflare a lancé un ensemble résolument novateur de suites de produits intégrés et d'offres de services pour partenaires, qui permettront à nos conseillers de confiance de bénéficier d'un ensemble convaincant de solutions à commercialiser. »

« Avec le lancement de ce nouveau programme de partenariat Cloudflare One comprenant des offres groupées de solutions intégrées et axées sur le Zero Trust, de même que des mesures d'intégration des partenaires, nous espérons bien développer notre expérience de mise sur le marché avec Cloudflare et aider nos clients à transformer leur sécurité réseau de manière rapide et harmonieuse grâce à l'adoption d'une stratégie Zero Trust capable de protéger leur infrastructure, leurs équipes et leurs applications », déclare Deborah Jones, Senior Product Marketing Manager chargée des Alliances chez IBM Security Services.

« Nous avons constaté à quel point les solutions Zero Trust de Cloudflare se montrent complètes parmi celles en vigueur dans le secteur. Associée aux services de conception et de mise en œuvre d'Opticca, cette offre se révèle essentielle pour nous permettre de soutenir pleinement nos clients », déclare Joey Campione, Managing Director d'Opticca Security. « En partenariat avec Cloudflare, nous avons adopté une approche globale de la sécurité, en aidant de manière homogène les entreprises à atténuer les cybermenaces grâce à un modèle Zero Trust complet. »

« En approfondissant notre partenariat avec Cloudflare dans le cadre du nouveau programme Cloudflare One, Rackspace Technology peut proposer les solutions Zero Trust de pointe de Cloudflare à nos clients mondiaux, en plus de notre produit Rackspace Elastic Engineering et de services professionnels, le tout avec un soutien constant au niveau de la mise en œuvre », précise Gary Alterson, Vice-President, Security Solutions chez Rackspace. « Depuis que nous nous sommes associés à Cloudflare pour développer des solutions Zero Trust, nous avons constaté un fort engagement de nos clients et clients potentiels, notamment de la part d'une des plus grandes entreprises créatives du monde. »

« TD Synnex a collaboré étroitement avec Cloudflare pour le lancement de son nouveau programme de partenariat Cloudflare One dédié aux solutions Zero Trust. Ce programme fait évoluer le Zero Trust au-delà du stade de terme galvaudé et utilisé de manière plutôt vague, pour lui permettre de s'abstraire du battage autour de l'approche grâce à des ensembles de solutions, des ressources d'activation et des mesures incitatives qui aident les distributeurs à proposer une réelle valeur commerciale », déclare Tracy Holtz, Vice President, Security and Networking chez TD Synnex. « En tant que premier distributeur et agrégateur de solutions informatiques du monde, TD Synnex se réjouit d'approfondir son partenariat avec Cloudflare dans l'optique de développer et de permettre la mise en œuvre de ce programme pour partenaires, car il englobe la solution dont toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui. »

« La suite de produits Cloudflare a un important rôle à jouer concernant la fonctionnalité de détection avancée des menaces et les offres », déclare Tony Buffomante, SVP, Global CRS Leader chez Wipro. « Le programme de partenariat Cloudflare One nous a offert une rampe d'accès rapide qui nous a permis de développer nos pratiques. Nous avons déjà constaté que notre partenariat avait donné naissance à des scénarios d'utilisation tout à fait significatifs sur le marché, dans lesquels les Wipro CyberSecurists fournissent des services de sécurité et de mise en œuvre des applications, ainsi que des services gérés en permanence, depuis les 16 centres de cyberdéfense Wipro implantés à travers le monde. »

Avantages du programme de partenariat Cloudflare One

Au cours de l'année passée, nous avons vu notre nombre de clients doubler par rapport à l'exercice précédent et constaté une multiplication par six du trafic quotidien moyen. L'approche résolument intégrée de Cloudflare, associée aux liens directs avec ses partenaires de distribution, a donné naissance à l'un des plus robustes programmes de mesures incitatives disponibles à l'heure actuelle. Conçu pour étendre le Zero Trust, il permet également aux partenaires de :

Guider les clients à chaque étape : l'idée consiste ici à tenir la promesse de l'approche Zero Trust en orientant les clients tout au long de leur parcours, de l'étude des architectures à l'évaluation des produits, en passant par le déploiement et la prise en charge. Le programme de partenariat Cloudflare One introduit des accréditations de services permettant aux partenaires de proposer les services d'évaluation de l'architecture et de soutien à la mise en œuvre dont leurs clients ont besoin pour adopter avec succès un modèle Zero Trust.

l'idée consiste ici à tenir la promesse de l'approche Zero Trust en orientant les clients tout au long de leur parcours, de l'étude des architectures à l'évaluation des produits, en passant par le déploiement et la prise en charge. Le programme de partenariat Cloudflare One introduit des accréditations de services permettant aux partenaires de proposer les services d'évaluation de l'architecture et de soutien à la mise en œuvre dont leurs clients ont besoin pour adopter avec succès un modèle Zero Trust. Proposer des solutions complètes : la solution Zero Trust de Cloudflare constitue l'une des plus solides du secteur grâce à la richesse de son offre en matière de produits intégrés, comme l'accès réseau Zero Trust (ZTNA), la passerelle web sécurisée (Secure Web Gateway), notre CASB, notre solution de prévention des pertes de données (DLP), l'isolation de navigateur, la sécurité de l'IdO et, désormais, la sécurité des e-mails dans le cloud. Couvrant plus de 270 villes réparties dans plus de 100 pays, le réseau de Cloudflare assure une prise en charge unique de toutes les fonctions de sa suite d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité sur chacun de ses points d'implantation, afin d'agir rapidement et efficacement, peu importe l'endroit où se situent les utilisateurs.

la solution Zero Trust de Cloudflare constitue l'une des plus solides du secteur grâce à la richesse de son offre en matière de produits intégrés, comme l'accès réseau Zero Trust (ZTNA), la passerelle web sécurisée (Secure Web Gateway), notre CASB, notre solution de prévention des pertes de données (DLP), l'isolation de navigateur, la sécurité de l'IdO et, désormais, la sécurité des e-mails dans le cloud. Couvrant plus de 270 villes réparties dans plus de 100 pays, le réseau de Cloudflare assure une prise en charge unique de toutes les fonctions de sa suite d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité sur chacun de ses points d'implantation, afin d'agir rapidement et efficacement, peu importe l'endroit où se situent les utilisateurs. Protéger automatiquement les utilisateurs contre les attaques par phishing : les e-mails constituent l'un des vecteurs d'attaque les plus répandus sur Internet. La nécessité de mesures intégrées en matière de sécurité du courrier électronique s'impose donc comme une évidence stratégique pour n'importe quel réseau véritablement Zero Trust. L'association de l'exceptionnelle protection contre le phishing issue de la récente acquisition d'Area 1 Security par Cloudflare et du service ultra-performant d'isolation de navigateur également proposé par Cloudflare permet de mettre automatiquement en quarantaine les liens malveillants au sein d'une session de navigateur à distance.

les e-mails constituent l'un des vecteurs d'attaque les plus répandus sur Internet. La nécessité de mesures intégrées en matière de sécurité du courrier électronique s'impose donc comme une évidence stratégique pour n'importe quel réseau véritablement Zero Trust. L'association de l'exceptionnelle protection contre le phishing issue de la récente acquisition d'Area 1 Security par Cloudflare et du service ultra-performant d'isolation de navigateur également proposé par Cloudflare permet de mettre automatiquement en quarantaine les liens malveillants au sein d'une session de navigateur à distance. Sécuriser chaque connexion à l'aide de mesures de contrôle Zero Trust, tout en accélérant les utilisateurs et les services : peu importe que les utilisateurs se connectent à des ressources internes, à Internet ou qu'ils consultent simplement leurs e-mails, le réseau mondial de Cloudflare permet d'appliquer un filtrage Zero Trust à chaque élément, sans ralentir l'ensemble.

Pour en savoir plus sur le programme de partenariat Cloudflare One, veuillez consulter les ressources ci-dessous :

À propos de Cloudflare Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/fr-fr / @cloudflare) se donne pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Les produits composant la suite proposée par Cloudflare protègent et accélèrent toutes les applications Internet en ligne, sans nécessiter d'ajout de matériel, d'installation de logiciels ou de modification de lignes de code. Cloudflare redirige et achemine l'ensemble du trafic web des propriétés Internet qu'elle protège par son réseau mondial intelligent, qui apprend de chaque requête. Les propriétés Internet constatent ainsi une amélioration considérable de leurs performances, ainsi qu'une diminution du nombre de communications indésirables et des autres types d'attaques. En 2018, Cloudflare a intégré la liste Top Company Cultures (Meilleures cultures d'entreprise) d'Entrepreneur Magazine, avant d'entrer dans le classement World's Most Innovative Companies (Les entreprises les plus innovantes du monde) de Fast Company en 2019. Cloudflare est basée à San Francisco (Californie) et dispose d'agences situées à Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (État de New York), San Jose (Californie), Seattle (Washington), Washington DC, Toronto, Dubaï, Lisbonne, Londres, Munich, Paris, Pékin, Singapour, Sydney et Tokyo.

