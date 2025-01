Yolaは、Cloudflareを使ってWebサイトを保護し、サービスコストを賢く管理しています。

Yola, headquartered in San Francisco, offers a website creation and hosting platform to millions of customers. Its flagship product, a web-based site builder, allows non-technical users to create a website and establish a digital presence for themselves or their small businesses through Yola’s ecommerce and marketing tools. Today, Yola has more than 10 million users and hosts 50 million pages across both dedicated and shared domains.

Yola's Challenges:

Cloudflareと同様、Yolaは世界中の訪問者のためにWebの安全を守るというミッションを掲げています。この使命のもとに、ネットワーク上の全てのWebプロパティにUniversal SSLを提供する方法の研究を始めました。YolaはWebセキュリティとパフォーマンスを重視する企業として、すでにDDoS保護、コンテンツ配信ネットワーク(CDN)、マネージドDNS機能を導入し、世界クラスのサービスを提供していました。Yolaが代替製品の評価を始める際に、Universal SSLを展開すると同時に、複数のベンダー契約を統一できるかという疑問が浮かびました。

Enter Cloudflare:

Cloudflareは、最初にYolaの顧客全員にUniversal SSLを展開するスピードと容易さを示したことで、評価プロセスにおいて最初の好印象を残しました。この最も重要なニーズ、Universal SSLを満たした後で、YolaはDDoS保護、CDN、DNSを含む幅広いサービスでCloudflareの評価を始めました。Yolaは詳細な分析を実施し、Cloudflareは、こうした機能領域でも効果的なサービス提供が可能であることがわかりました。ベンダーを3社から1社に統合することで、Yolaはコスト削減を行い、エンドユーザーのWebサイトのパフォーマンスと効率性を向上させることができました。

Getting Started: The Integration Phase

Cloudflareから、Yolaの多様なニーズを満たすために完璧な単一ベンダーソリューションが提供されたものの、膨大なYolaのユーザーベースをCloudflareのプラットフォームに移行することは困難でした。Yolaのエンジニアリング部門バイスプレジデントであるLisa Retief氏は、こう述べます。「オンボーディング中、Cloudflareは非常に協力的でした。当社は何百万ものユーザーサイトの移行が必要だったので、パートナーである当社にとっても単純な作業ではありませんでした。しかし、どんな質問にも迅速に答えてくれ、適切に上申してくれました。」

簡潔かつスケーラブルな方法でYolaのユーザーを移行することは、プロジェクト成功の鍵でした。CloudflareのホストAPIの使いやすさのおかげで、Yolaは同社のユーザーベースを数週間でCloudflareのプラットフォームへと移動させることができました。

Deep Dive: Benefits of SSL Security

Yolaによると、Cloudflareのセールスポイントの1つは、Universal SSLサービスだそうです。Cloudflareが解決した最大の課題について、Lisa Retief氏は次のように振り返ります。「SSLトラフィックをどのようにユーザーのWebサイトへと向けるかということでした。この問題の解決方法はいくつかありましたが、Cloudflareが自社のUniversal SSL製品の提供を開始した時、よりシンプルな解決策が提示されました。」CloudflareのUniversal SSLサービスは、Cloudflareのお客様全員に無料で提供されています。それは、データの盗難やサイトの改ざんを防止するには、できるだけ多くのWebトラフィックを暗号化することが必要だと考えるためです。

Deep Dive: DDoS Protection

Cloudflareの高度なエニーキャストネットワークのDDoS対策技術により、Yolaのサイト全てがレベル3、4のDDoS攻撃から自動的に保護されています。Yolaは、単一の共有IPアドレスで複数のWebサイトを提供できるホストとして、ユーザーにプレミアムDDoS保護を常に提供してきました。これは、1つのサイトが攻撃を受けると、多くのユーザーに影響を及ぼす可能性が高いためです。Cloudflareの最先端のエニーキャストネットワークによって、Yolaのサイト一つひとつが、組織的かつ自動的にこうした攻撃から保護されるようになっています。これにより、Yolaは以前使用していたDDoS対策サービスを停止することができました。

Deep Dive: Content Delivery Network (CDN)

Yola now enjoys extremely fast content loading due to Cloudflare’s global CDN. A key for Yola’s ability to serve small business customers from all around the world is to bring website content close to local web surfers. By using Cloudflare’s CDN, the page content from Yola’s 10 million+ sites gets replicated to Cloudflare’s data centers in over 330 cities across the globe, optimizing page load experiences for site visitors from all around the world.

DNS

Cloudflareは、世界最速のDNSインフラストラクチャを運用しています。Cloudflareのグローバルでパワフル、かつ安全なDNSを通して、Yolaはユーザーのページ読み込み時間を短縮し、全体的な顧客満足度を向上させることができました。さらに、YolaはサイトをCloudflareのプロキシの背後に移動させたため、すべてのサイトがCloudflareのDNSを使用し、サブドメインとルートドメインレベル両方で保護されています。

Unexpected Benefit: Bandwidth Savings

単に、Universal SSLをすべての顧客に展開する取り組みとして始まったYolaのプロジェクトは、Cloudflareの機能を幅広く採用するに至りました。さまざまな機能を同一ネットワークの1社のベンダーから採用した結果、ユーザーサイトへのリクエストの40%がキャッシュを介して処理されるようになったため、帯域幅の使用量が削減されました。この削減は、CloudflareのSSLセキュリティ、Advanced DDoS Protection、グローバルCDN、DNSインフラストラクチャの組み合わせによって実現したものです。

40%

OF REQUESTS TO USER SITES

Directly served by Cloudflare’s caching