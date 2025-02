Blog Press is an insider guide to starting a blog and making money online. They are committed to helping people become successful with their own online business, making passive money with their blog, and becoming a sought-after expert in their field.

Business challenge

Blog Pressの共同創業者でCEOのDan Baritchi氏は、妻のJenniferさんと共に自身のブログで成功したことから、自分たちが持つ知識をブロガーになりたい人たちと共有することに関心を持ち始めました。theblogpress.comを作った時から、パフォーマンス上の利点とソリューションの追加を必要としていました。

「当社のページビューは100%WordPressなので、応答時間とパフォーマンスは、大きな要因です。WordPressからオブジェクトキャッシング、MySQLデータベースキャッシングまで、複数のキャ ッシングレイヤーを使ってきました。そして、CDNを活用してすべての静的コンテンツと画像を配信しています。」

50%

REDUCED REQUESTS TO SERVER

by utilizing Cloudflare’s caching

Cloudflare's impact

「Cloudflareネットワークに移行してから、以前と比べ、ページビュー応答時間が50%も短縮しました。これはすごいことです」とBaritchi氏。「それに、広範囲なパフォーマンス最適化も行われており、すでに環境が整っていました。」

応答時間の改善:

「高価なWordPressページビューを当社のネットワークから取り出して、ページビューごとに当社のコアサーバーをヒットすることなく、Cloudflareの地域データセンターから直接配信しているのを見て、まさにCloudflareの本領発揮だと思いました。当社のカスタム設定と最適化で、WordPress経由のシステムすべてを管理するのはCloudflareではなく、当社です。すべてが、プラグアンドプレイです。大勝利ですよ」と同氏。

theblogpress.comでは通常30日間で、サーバーへのリクエストが550万件あり、Cloudflareはグローバルネットワークを介して、直接300万件も処理をしました。これは50%以上の節約です。

「パフォーマンスにおいて、大きなメリットでした。訪問者全員への応答時間が短縮されました。」と同氏は話します。「当社のWebサイトの前にCloudflareを追加することは、まるで玄関口に警備員のチームを配備し、中に 入ってくる人すべてのチェックを行い、問題を引き起こすために訪問した人は全て追い返すようなものです。皆さんに一言、まずはCloudflareを使ってみてください。当社は大満足です。無料プランでも素晴らしいです。使わない理由がありません。」