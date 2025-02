Blog Press is an insider guide to starting a blog and making money online. They are committed to helping people become successful with their own online business, making passive money with their blog, and becoming a sought-after expert in their field.

Business challenge

Dan Baritchi, Mitbegründer und CEO von Blog Press, und seine Frau Jennifer betreiben ihren eigenen erfolgreichen Blog und wollten ihr Wissen mit anderen angehenden Bloggern teilen. Nachdem sie theblogpress.com erstellt hatten, brauchten sie zusätzliche Performance-Gewinne und -Lösungen.

„Unsere Seitenaufrufe kommen zu 100 Prozent von WordPress, daher sind Reaktionszeit und Performance ein enormer Faktor. Wir haben mehrere Cache-Ebenen verwendet, von WordPress über Objekt-Caching bis hin zum Caching der MySQL-Datenbank, und haben auch alle statischen Inhalte und Bilder über ein CDN bereitgestellt.“

50%

REDUCED REQUESTS TO SERVER

by utilizing Cloudflare’s caching

Cloudflare's impact

„Als wir erst einmal Teil des Cloudflare-Netzwerks waren, erlebten wir einen Rückgang der Reaktionszeit bei Seitenaufrufen auf 50 % des vorherigen Wertes – das ist enorm“, so Dan, „und das trotz der umfangreichen Performance-Optimierung, die wir bereits vorgenommen hatten.“

Bessere Reaktionszeit:

„Hier haben wir eine echte Cloudflare-Glanzleistung erlebt: Statt unserer teuren WordPress-Seitenaufrufe werden die Seiten jetzt direkt aus den regionalen Cloudflare-Rechenzentren geliefert, ohne für jeden Seitenaufruf auf unsere zentralen Server zuzugreifen. Mit Cloudflare haben wir nach wie vor die volle Kontrolle über die Verwaltung all unserer Systeme über WordPress mit all unseren benutzerdefinierten Konfigurationen und Optimierungen. Alles Plug-n-Play. Ein großer Erfolg“, sagte Dan.

Über einen typischen Zeitraum von 30 Tagen verzeichnet theblogpress.com 5,5 Millionen Anfragen an seine Server. Cloudflare versorgt 3 Millionen davon direkt über sein globales Netzwerk. Das ist eine Einsparung von über 50 Prozent.

„Die Performance-Gewinne waren enorm. Wir beobachteten schnellere Reaktionszeiten für alle unsere Besucher“, sagt Dan. „Wenn Sie Cloudflare vor Ihre Website stellen, ist das so, als ob Sie ein Team von Türstehern vor Ihrer Haustür platzieren und sie kontrollieren alle Besucher und weisen die Unruhestifter ab“, beschreibt Dan. „Tun Sie sich selbst einen Gefallen und testen Sie Cloudflare. Ich bin sehr froh, dass wir es getan haben. Die kostenlose Version ist bereits ausgezeichnet, Sie haben also keine Ausrede, es nicht zu probieren.“