Blog Press is an insider guide to starting a blog and making money online. They are committed to helping people become successful with their own online business, making passive money with their blog, and becoming a sought-after expert in their field.
Business challenge
Blog Press 的联合创始人兼首席执行官 Dan Baritchi 和他的妻子 Jennifer 拥有自己的成功博客，并希望与其他有兴趣经营博客的人分享知识。创建了 theblogpress.com 之后，他们需要更高的性能优势和解决方案。
“我们所有的页面浏览都来自 WordPress，因此响应时间和性能是一个很大的因素。我们之前使用从 WordPress 到对象缓存再到 MySQL 数据库缓存的多层缓存，并且还利用 CDN 来交付所有静态内容和图像。”
Cloudflare's impact
“接入 Cloudflare 网络之后，我们的页面浏览响应时间下降到以前的 50%，真是收益巨大，”Dan 说，“而且我们之前还进行了广泛的性能优化。”
响应时间缩短：
“在这里，我们看到了 Cloudflare 的真正魅力——取代了我们昂贵的 WordPress 页面浏览，并直接从 Cloudflare 区域数据中心传输这些内容，而不是让每次页面浏览都触及我们的核心服务器。Cloudflare 仍然允许我们完全控制，我们仍可以通过 WordPress 以及所有自定义配置和优化来管理我们的所有系统。全部都是即插即用。我们受益良多。”Dan 说道。
在一个典型的 30 天时间，theblogpress.com 收到了对服务器的 550 万个请求，而 Cloudflare 通过其全球网络直接为其中的 300 万个服务器提供了服务。这相当于节省 50% 以上的成本。
“性能收益是巨大的。我们所有访问者的响应时间都更快。”Dan 表示。他还说：“在网站前添加 Cloudflare 就像在前门添加了一队保安，可以检查每个要进门的人，并将那些想要制造麻烦的人拒之门外。快帮自己一个忙，试试 Cloudflare 吧。我很高兴我们尝试。即使是免费版本也很出色，所以没有理由不试试。”