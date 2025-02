Blog Press is an insider guide to starting a blog and making money online. They are committed to helping people become successful with their own online business, making passive money with their blog, and becoming a sought-after expert in their field.

Blog Press 的联合创始人兼首席执行官 Dan Baritchi 和他的妻子 Jennifer 拥有自己的成功博客,并希望与其他有兴趣经营博客的人分享知识。创建了 theblogpress.com 之后,他们需要更高的性能优势和解决方案。

“我们所有的页面浏览都来自 WordPress,因此响应时间和性能是一个很大的因素。我们之前使用从 WordPress 到对象缓存再到 MySQL 数据库缓存的多层缓存,并且还利用 CDN 来交付所有静态内容和图像。”

50%

REDUCED REQUESTS TO SERVER

by utilizing Cloudflare’s caching

“接入 Cloudflare 网络之后,我们的页面浏览响应时间下降到以前的 50%,真是收益巨大,”Dan 说,“而且我们之前还进行了广泛的性能优化。”

响应时间缩短:

“在这里,我们看到了 Cloudflare 的真正魅力——取代了我们昂贵的 WordPress 页面浏览,并直接从 Cloudflare 区域数据中心传输这些内容,而不是让每次页面浏览都触及我们的核心服务器。Cloudflare 仍然允许我们完全控制,我们仍可以通过 WordPress 以及所有自定义配置和优化来管理我们的所有系统。全部都是即插即用。我们受益良多。”Dan 说道。

在一个典型的 30 天时间,theblogpress.com 收到了对服务器的 550 万个请求,而 Cloudflare 通过其全球网络直接为其中的 300 万个服务器提供了服务。这相当于节省 50% 以上的成本。

“性能收益是巨大的。我们所有访问者的响应时间都更快。”Dan 表示。他还说:“在网站前添加 Cloudflare 就像在前门添加了一队保安,可以检查每个要进门的人,并将那些想要制造麻烦的人拒之门外。快帮自己一个忙,试试 Cloudflare 吧。我很高兴我们尝试。即使是免费版本也很出色,所以没有理由不试试。”