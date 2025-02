Blog Press is an insider guide to starting a blog and making money online. They are committed to helping people become successful with their own online business, making passive money with their blog, and becoming a sought-after expert in their field.

Business challenge

Dan Baritchi, cofondateur et PDG de Blog Press, ainsi que sa femme Jennifer, tiennent chacun leur propre blog et souhaitent faire profiter d'autres blogueurs en herbe de leurs connaissances. Après avoir créé theblogpress.com, ils se sont mis à la recherche d'un prestataire qui les aiderait à améliorer leurs performances.

« Toutes nos pages sont hébergées sur WordPress, le temps de réponse et les performances sont donc déterminants. Nous avons utilisé plusieurs couches de mise en cache, de WordPress au cache objet, en passant par la mise en cache de bases de données MySQL, et nous utilisions également un CDN pour diffuser tous les contenus et images statiques. »

Cloudflare's impact

« Après avoir intégré le réseau de Cloudflare, le temps de réponse de nos pages a diminué de moitié, ce qui est énorme », explique Dan. « Et ce, malgré les nombreux dispositifs d'optimisation des performances que nous avions déjà mis en place.

Amélioration du temps de réponse :

« C'est là que nous avons constaté ce dont Cloudflare est capable : nos lourdes pages WordPress sont directement diffusées à partir des datacenters régionaux de Cloudflare, sans que nos serveurs centraux ne soient sollicités à chaque consultation. Cloudflare nous permet toujours d'avoir un contrôle total sur la gestion de tous nos systèmes via WordPress avec toutes nos configurations et optimisations personnalisées. Le tout prêt à l'emploi. Nous y avons énormément gagné », a déclaré Dan.

Au cours d'une période standard de 30 jours, les serveurs de theblogpress.com ont reçu 5,5 millions de requêtes, et Cloudflare en a directement traité 3 millions via son réseau mondial. Cela représente plus de 50 % d'économies.

« Les avantages en termes de performance sont considérables. Tous nos visiteurs ont bénéficié de temps de réponse plus rapides », a indiqué Dan. « Placer Cloudflare devant votre site web, c'est comme avoir une équipe de videurs devant sa porte d'entrée qui contrôle toutes les personnes qui entrent et refoule celles qui vous rendent visite uniquement pour vous causer des ennuis », a déclaré Dan. « Essayez Cloudflare, vous ne le regretterez pas. Nous sommes totalement satisfaits. Même la version gratuite présente de nombreux avantages, alors vous n'avez aucune excuse pour ne pas essayer. »