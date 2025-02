Indice d'égalité femmes-hommes en France

La diversité, l'inclusion et l'équité ne sont pas de simples agréments; elles sont essentielles au succès de l'activité de Cloudflare. Cela s'explique facilement. Lorsqu'elles sont diversifiées, les équipes sont plus efficaces, plus innovantes et mieux placées pour dynamiser la croissance, mais pour que nos équipes diversifiées réussissent, il leur faut un environnement de travail équitable et inclusif.

Cloudflare s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur et pour y parvenir, nous avons besoin d'envisager les choses sous des angles variés. Depuis la création de l'entreprise, nous nous sommes efforcés de cultiver et d'entretenir un lieu de travail inclusif, qui permette à tous les employés de se présenter sous leur meilleur jour, en s'assumant pleinement, afin de donner le meilleur d'eux-mêmes.