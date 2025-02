Kinsta utilise la technologie Cloudflare pour proposer des solutions sécurisées et rapides, hébergées dans le cloud.

Kinsta est un fournisseur de solutions d'hébergement cloud personnalisées auprès de dizaines de milliers d'entreprises dans 128 pays. La société a été fondée en 2013, avec l'objectif de proposer un hébergement riche en fonctionnalités, puissant, rapide et sécurisé – ainsi qu'une assistance exceptionnelle.

Initialement rendue célèbre par son offre d'hébergement géré WordPress, Kinsta propose également des services d'hébergement d'applications, d'hébergement de bases de données et d'hébergement de sites statiques – tous pilotés par Cloudflare. Les services de Kinsta, qui reposent sur les équipements les plus rapides de la plateforme Google Cloud pour assurer l'hébergement de WordPress, d'applications et de bases de données, remportent des prix depuis des années. La société occupe régulièrement les premières places dans la catégorie « Managed Hosting » (Hébergement administré) des évaluations d'utilisateurs de G2. En 2023, elle a remporté la troisième place dans les catégories « Satisfaction », « Popularity » (Popularité) et « Easiest to Use » (Facilité d'utilisation) de G2. Kinsta a également été reconnue comme « Leader » ou « High Performer » dans les classements Europe Regional Grid, Mid-Market Grid, Small Business Grid et Momentum Grid de G2.

Le défi initial : les sites web très visibles génèrent des risques d'attaques DDoS

Kinsta hébergeait déjà des dizaines de milliers de sites web, pour des petites entreprises comme pour des sociétés internationales, lorsqu'elle s'est adressée pour la première fois à Cloudflare afin de bénéficier d'une protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS). La clientèle de Kinsta réunit de nombreuses entreprises très réputées, qui sont autant de cibles de choix pour les cybercriminels. L'entreprise disposait de solutions internes d'atténuation des attaques DDoS, toutefois, la gestion des attaques s'avérait coûteuse et exigeait par ailleurs beaucoup de temps et d'efforts manuels de la part des administrateurs système. Les attaques DDoS entraînaient également des temps d'arrêt importants, ce qui n'était souhaitable ni pour Kinsta, ni pour ses clients.

Cloudflare élimine la menace des attaques DDoS

La solution interne d'atténuation des attaques DDoS de Kinsta avait été développée autour des systèmes d'équilibrage de charge hébergés sur la plateforme de Google. Cette infrastructure interne, qui reposait sur l'association de scripts automatisés et de paramétrages manuels, permettait d'atténuer la plupart des attaques avec des temps d'arrêt minimaux pour les clients. Cependant, une attaque DDoS lancée contre un site pouvait affecter d'autres clients protégés par le même système d'équilibrage de charge. La gestion en interne des attaques DDoS détournait également l'attention du personnel d'autres tâches, un problème qu'a permis de résoudre l'adoption de la solution de protection contre les attaques DDoS de Cloudflare. Jenna Recktenwald, ingénieure DevOps chez Kinsta, explique : « Je me souviens que certains jours, la gestion d'une attaque DDoS, voire de plusieurs attaques, nécessitait l'attention de deux ou trois administrateurs par service. Aujourd'hui, nous recevons simplement des alertes de Cloudflare nous indiquant qu'une attaque a été détectée et est en cours d'atténuation ».

La solution de protection contre les attaques DDoS de Cloudflare a arrêté des milliers d'attaques pour Kinsta. Pour les sites des clients protégés par Cloudflare, les attaques DDoS sont devenues absolument anecdotiques. Selon Jenna Recktenwald, « En cas d'attaque DDoS, nous recevons une alerte de Cloudflare sur notre canal Slack. Lorsque nous recevons une alerte nous informant qu'une attaque est active et en cours d'atténuation par Cloudflare, nos administrateurs système en prennent connaissance, puis reprennent leur travail ».L'adoption de Cloudflare a permis à Kinsta d'éliminer son infrastructure d'équilibrage de charge hébergée par Google, simplifiant ainsi considérablement le processus de déploiement des mises à jour. Auparavant, les administrateurs système devaient coordonner les mises à jour sur plus de 100 systèmes d'équilibrage de charge, afin de garantir un déploiement fluide. Désormais, les mises à jour nécessitent un simple ajustement de la configuration ou une modification mineure du code avant d'être automatiquement déployées sur l'infrastructure de Cloudflare.

Cloudflare Workers permet l'hébergement personnalisé dans le cloud à grande échelle

La croissance rapide de Kinsta (qui a, entre autres, ajouté de nouveaux services tels que l'hébergement d'applications et de bases de données) a rendu l'évolutivité encore plus critique. Kinsta a conteneurisé son infrastructure d'hébergement, réduisant ainsi les frais généraux et améliorant la fiabilité et l'évolutivité. Cependant, la conteneurisation a rendu le routage plus complexe, car le routage du trafic vers un conteneur particulier nécessite de spécifier l'adresse IP et le port de ce conteneur.

Cloudflare Workers est un service de développement de nouvelle génération qui permet à Kinsta de mettre en œuvre la logique de routage indispensable pour les domaines de clients hébergeant des sites WordPress, des applications ou des contenus statiques. Chaque domaine géré par Kinsta est associé à un enregistrement dans Workers KV (« Key-Value », clé-valeur) assurant le stockage des informations de routage nécessaires. Le trafic entrant est traité par un script Cloudflare Workers qui recherche l'enregistrement pertinent et achemine le trafic vers l'emplacement approprié.

Avec Workers et Workers KV, Kinsta est également en mesure d'appliquer des paramètres personnalisés pour chaque domaine. Jenna Recktenwald explique : « Avant d'utiliser Cloudflare Workers, il n'existait aucune bonne manière pour nous d'évoluer. Le stockage des données dans Workers KV et la manipulation des requêtes avant qu'elles n'atteignent le serveur et sur le trajet retour nous permet d'activer ou de désactiver simplement de nombreuses fonctionnalités pour nos clients ».

Parmi ces fonctionnalités, Kinsta a utilisé les options de personnalisation du cache de Cloudflare (et notamment l'API Cache) pour offrir à ses clients un réseau CDN statique, ainsi qu'un cache Edge dynamique. Ces fonctionnalités ont permis à Kinsta de réduire de moitié les temps de chargement des sites web.

Kinsta propose également à ses clients d'autres options d'amélioration de la rapidité en associant Workers à d'autres fonctionnalités de Cloudflare telles que l'optimisation des images, la minification du code et Early Hints, un service qui transmet préventivement aux navigateurs Internet des informations sur le rendu des sites web.

Dans l'ensemble, Workers est devenu une composante essentielle de l'approche permettant à Kinsta d'offrir de la valeur à ses clients. Chaque mois, Cloudflare Workers traite plus de 69 milliards de requêtes provenant de l'infrastructure de Kinsta.

SSL for SaaS simplifie la gestion des certificats et améliore les performances des sites

Kinsta héberge plus de 100 000 domaines pour ses clients. Auparavant, l'entreprise gérait les certificats SSL avec Let's Encrypt ; toutefois, la mise à jour d'un certificat nécessitait un déploiement manuel vers chaque système d'équilibrage de charge protégeant son domaine. L'exécution de cette tâche sur l'ensemble de l'infrastructure de Kinsta demandait habituellement plusieurs heures de travail à un administrateur système.

Selon Jenna Recktenwald, « Après l'adoption de la solution de protection contre les attaques DDoS de Cloudflare, l'utilisation de SSL for SaaS s'est imposée comme une évidence ». SSL for SaaS automatise le processus de création des certificats SSL, éliminant ainsi une tâche qui incombait aux administrateurs système, ainsi que les tickets d'assistance de clients se heurtant à la difficulté des mises à jour.L'adoption de SSL for SaaS a même permis d'améliorer de 40 % les temps de chargement des sites des clients.

Aider Kinsta à assurer un service exceptionnel

En automatisant le processus de protection contre les attaques DDoS, la gestion des certificats SSL, la mise en cache des contenus et l'hébergement des sites statiques, Cloudflare permet à Kinsta de prioriser ses clients et de poursuivre sa croissance. « Tout le travail que nous réalisons a pour finalité le développement d'une solution capable d'évoluer, tout en offrant le niveau de service qu'attendent nos clients. Les solutions Cloudflare nous offrent cette évolutivité et permettent à nos équipes de consacrer davantage de temps et d'énergie à l'élaboration de fonctionnalités et de solutions proactives. »