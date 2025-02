Kinsta utiliza la tecnología de Cloudflare para ofrecer soluciones de alojamiento premium en la nube que son seguras y rápidas

Kinsta es un proveedor de alojamiento en la nube hecho a medida para decenas de miles de organizaciones en 128 países. La empresa se fundó en 2013 con la idea de que el alojamiento debe tener numerosas funciones, ser potente, rápido y seguro, y que el soporte debe ser excepcional.

Aunque al principio fue famosa por su Alojamiento Administrado de WordPress, la oferta de Kinsta también incluye Alojamiento de aplicaciones, Alojamiento de bases de datos y Alojamiento de sitios estáticos, todo ello respaldado por Cloudflare. Los servicios de Kinsta, que utilizan las máquinas más rápidas de Google Cloud Platform para el Alojamiento de WordPress, Aplicaciones y Bases de Datos, llevan años ganando premios. La empresa suele ocupar los primeros puestos en la categoría de Alojamiento Administrado del sitio web de evaluación comparativa de software G2, y en 2023 ocupó el tercer puesto en las categorías de Satisfacción, Popularidad y Facilidad de uso de G2. Kinsta también ha ganado el reconocimiento como líder o empresa de alto rendimiento en Europe Regional Grid, Mid-Market Grid, Small Business Grid y Momentum Grid de G2.

El reto inicial: los sitios web muy visibles conllevan riesgos de ataques DDoS

Kinsta ya alojaba decenas de miles de sitios web, desde pequeños negocios hasta empresas globales, cuando recurrió por primera vez a Cloudflare para protegerse de los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). Muchos de los clientes de Kinsta tienen perfiles elevados, lo que los convierte en objetivos populares para los ciberdelincuentes. Aunque la empresa disponía de soluciones internas de mitigación de DDoS, la gestión de los ataques era cara y requería mucho tiempo y esfuerzo manual por parte de los administradores del sistema. Los ataques DDoS también causaban un tiempo de inactividad notable, lo que no era deseable para Kinsta ni para sus clientes.

Cloudflare elimina la amenaza de los ataques DDoS

La solución interna de mitigación de DDoS de Kinsta se desarrolló utilizando equilibradores de carga alojados en la plataforma de Google. Mediante una combinación de scripts automatizados y ajustes manuales, esta infraestructura interna podía mitigar la mayoría de los ataques con un tiempo de inactividad mínimo para los clientes. Sin embargo, un ataque DDoS contra un sitio podía afectar a otros clientes protegidos por el mismo equilibrador de carga. La gestión interna de los ataques DDoS también desviaba la atención del personal de otras tareas, un problema que se eliminó tras la implementación de la solución de protección DDoS de Cloudflare. Jenna Recktenwald, ingeniera de DevOps en Kinsta, afirma: "Recuerdo algunos días en los que se necesitaban dos o tres administradores por turno para gestionar un ataque DDoS o incluso varios. Ahora, solo recibimos alertas de Cloudflare que nos indican que han detectado un ataque y que lo están mitigando".

La protección DDoS de Cloudflare ha detenido miles de ataques para Kinsta. Para los sitios de los clientes protegidos por Cloudflare, los ataques DDoS se han convertido en algo intrascendente. "Enviamos alertas DDoS de Cloudflare a nuestro canal de Slack. Cuando recibimos una alerta sobre un ataque en curso que Cloudflare está mitigando, nuestros administradores de sistemas simplemente lo confirman y continúan trabajando", sostiene Recktenwald. El cambio a Cloudflare ha permitido a Kinsta eliminar su infraestructura de equilibrio de carga alojada en Google, lo que ha simplificado drásticamente el proceso de aplicación de actualizaciones. Antes, los administradores de sistemas tenían que coordinar las actualizaciones en más de 100 equilibradores de carga para garantizar una implementación eficaz. Ahora, las actualizaciones solo requieren un cambio de configuración o un ajuste de código y se implementan automáticamente en toda la infraestructura de Cloudflare.

Cloudflare Workers permite el alojamiento personalizado en la nube a escala

El rápido crecimiento de Kinsta, incluida la incorporación de nuevos servicios como el alojamiento de aplicaciones y el alojamiento de bases de datos, ha hecho que la escalabilidad sea aún más crítica. Kinsta ha añadido su infraestructura de alojamiento en contenedores, lo que reduce la sobrecarga y mejora la fiabilidad y la escalabilidad. Sin embargo, este proceso ha dificultado el enrutamiento, ya que enrutar el tráfico a un contenedor concreto requiere especificar la dirección IP y el puerto de ese contenedor.

Cloudflare Workers, un servicio de desarrollo de última generación, permite a Kinsta implementar la lógica de enrutamiento necesaria para los dominios de clientes que alojan sitios WordPress, aplicaciones o contenido estático. Cada dominio que gestiona Kinsta tiene un registro en Workers KV (clave-valor) que almacena la información de enrutamiento necesaria. El tráfico entrante es procesado por un script de Cloudflare Workers que busca el registro correspondiente y enruta el tráfico a la ubicación adecuada.

Con Workers y Workers KV, Kinsta también puede aplicar configuraciones personalizadas para cada dominio. "No escalábamos de forma adecuada antes de empezar a utilizar Cloudflare Workers. El almacenamiento de los datos en Workers KV y la gestión de las solicitudes antes de que lleguen al servidor y a su vuelta nos permiten activar o desactivar numerosas funciones para nuestros clientes", señala Recktenwald.

Entre esas funciones, Kinsta ha hecho uso de las opciones de personalización de la caché de Cloudflare (incluida la API Cache) para ofrecer a sus clientes una CDN estática, así como una caché Edge dinámica. Estas funciones han ayudado a Kinsta a reducir un 50 % los tiempos de carga de los sitios web.

Kinsta también ofrece a sus clientes más opciones de mejora de la velocidad combinando Workers con funciones de Cloudflare como la optimización de imágenes, la minificación de código y Early Hints. Esta última envía de forma preventiva a los navegadores información sobre la representación del sitio web.

En general, Workers se ha convertido en una parte vital de la forma en que Kinsta proporciona valor a sus clientes. Cada mes, Cloudflare Workers gestiona más de 69 000 millones de solicitudes de la infraestructura de Kinsta.

SSL for SaaS simplifica la gestión de certificados y mejora el rendimiento de los sitios

Kinsta aloja más de 100 000 dominios para sus clientes. Anteriormente, gestionaba los certificados SSL mediante Let's Encrypt, pero la actualización de certificado requería una implementación manual en cada equilibrador de carga compatible con su dominio. Hacerlo en toda la infraestructura de Kinsta solía requerir un par de horas de trabajo de un administrador de sistemas.

"Después de recurrir a la protección DDoS de Cloudflare, el uso de SSL for SaaS era pan comido", continúa Recktenwald. SSL for SaaS automatiza el proceso de creación de certificados SSL, lo que elimina una tarea para los administradores del sistema así como las incidencias de soporte de los clientes que tienen problemas con las actualizaciones. El cambio a SSL for SaaS incluso mejoró los tiempos de carga de los sitios de los clientes hasta en un 40 %.

Kinsta ofrece un servicio excepcional

Con la automatización del proceso de protección contra DDoS, la gestión de certificados SSL, el almacenamiento de contenido en caché y el alojamiento de sitios estáticos, Cloudflare ayuda a Kinsta a concentrarse en sus clientes y a seguir creciendo. Daniel Pataki, director de tecnología de Kinsta, afirma: "Todo lo que hacemos se centra en crear una solución que pueda escalar y en ofrecer el nivel de servicio que esperan nuestros clientes. Las soluciones de Cloudflare nos proporcionan esa escalabilidad y nos permiten ahorrar tiempo y esfuerzo para que nuestros equipos puedan centrarse en funciones y soluciones proactivas".