Kinsta nutzt die Cloudflare-Technologie, um erstklassige, in der Cloud gehostete Lösungen bereitzustellen, die sicher und schnell sind.

Kinsta ist ein Anbieter von maßgeschneidertem Cloud-Hosting für Zehntausende von Organisationen in 128 Ländern. Das Unternehmen wurde 2013 mit der Idee gegründet, dass Hosting-Dienste funktionsreich, leistungsstark, schnell und sicher – und der Support außergewöhnlich sein sollte.

Kinsta ist ursprünglich für sein Managed WordPress-Hosting bekannt, bietet aber auch Anwendungshosting, Datenbank-Hosting, und Hosting von statischen Webseiten — alles mit Cloudflare. Mit den schnellsten Rechnern auf der Google Cloud Platform für WordPress-, Anwendungs- und Datenbank-Hosting hat Kinsta seit Jahren Preise gewonnen. Das Unternehmen wird in den von G2 zusammengestellten, durch Crowdsourcing erstellten Bewertungen regelmäßig in der Kategorie „Managed Hosting“ ganz oben geführt und belegte 2023 in den G2-Bewertungen für Zufriedenheit, Beliebtheit und Benutzerfreundlichkeit den dritten Platz. Kinsta hat sich auch als führendes Unternehmen oder als High Performer in den G2-Netzwerken Europe Regional Grid, Mid-Market Grid, Small Business Grid und Momentum Grid einen Namen gemacht.

Die erste Herausforderung: Gut sichtbare Websites bergen DDoS-Risiken

Kinsta hostete bereits Zehntausende von Websites – von kleinen Unternehmen bis hin zu globalen Konzernen –, als es sich erstmals an Cloudflare wandte, um sich vor verteilten Denial-of-Service-Angriffen (DDoS) zu schützen. Viele der Kunden von Kinsta sind hochrangige Persönlichkeiten und daher beliebte Ziele für Cyberkriminelle. Das Unternehmen verfügte zwar über interne Lösungen zur DDoS-Abwehr, doch die Handhabung von Angriffen war teuer und erforderte einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand seitens der Systemadministratoren. DDoS-Angriffe verursachten auch merkliche Ausfallzeiten, was für Kinsta und seine Kunden unerwünscht war.

Cloudflare eliminiert die Bedrohung durch DDoS-Angriffe

Die interne DDoS-Abwehrlösung von Kinsta wurde mithilfe von Load Balancern erstellt, die auf der Google-Plattform gehostet werden. Durch eine Kombination aus automatisierten Skripten und manueller Abstimmung konnte diese interne Infrastruktur die meisten Angriffe mit minimalen Ausfallzeiten für die Kunden abfangen. Ein DDoS-Angriff auf eine Website kann jedoch auch andere Kunden betreffen, die sich hinter demselben Load Balancer befinden. Die interne Verwaltung von DDoS-Angriffen band auch Personal, das für andere Aufgaben benötigt wurde. Dieses Problem wurde durch die Umstellung auf den DDoS-Schutz von Cloudflare behoben. Jenna Recktenwald, DevOps-Ingenieurin bei Kinsta, sagt: „Ich erinnere mich an einige Tage, an denen zwei oder drei Administratoren pro Schicht benötigt wurden, um einen DDoS-Angriff oder sogar mehrere abzuwehren. Jetzt erhalten wir nur noch Warnmeldungen von Cloudflare, dass ein Angriff erkannt wurde und abgewehrt wird.”

Der DDoS-Schutz von Cloudflare hat Tausende von Angriffen auf Kinsta gestoppt. Für Kunden, deren Websites von Cloudflare geschützt werden, sind DDoS-Angriffe kein Problem mehr. Laut Recktenwald „erhalten wir DDoS-Warnmeldungen von Cloudflare in unserem Slack-Kanal. Wenn wir eine Warnung über einen laufenden Angriff erhalten, den Cloudflare abwehrt, nehmen unsere Systemadministratoren dies nur zur Kenntnis und machen weiter.” Durch die Umstellung auf Cloudflare konnte Kinsta die von Google gehostete Load-Balancing-Infrastruktur abschaffen, was Aktualisierungen erheblich vereinfacht hat. In der Vergangenheit mussten Systemadministratoren Updates auf mehr als 100 Load Balancern koordinieren, um eine reibungslose Einführung zu gewährleisten. Jetzt erfordern Aktualisierungen nur noch eine einzige Konfigurationsänderung oder eine kleine Codeanpassung und werden automatisch über die gesamte Cloudflare-Infrastruktur ausgerollt.

Cloudflare Workers ermöglicht maßgeschneidertes Cloud-Hosting in großem Maßstab

Das schnelle Wachstum von Kinsta – einschließlich der Einführung neuer Dienste wie Anwendungs- und Datenbank-Hosting – hat die Skalierbarkeit noch wichtiger gemacht. Kinsta hat seine Hosting-Infrastruktur in Container umgewandelt, was die Gemeinkosten senkt und die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit verbessert. Allerdings hat die Containerisierung die Routing-Prozesse komplexer gemacht, da für das Routing von Datenverkehr zu einem bestimmten Container die IP-Adresse und der Port dieses Containers angegeben werden müssen.

Cloudflare Workers, ein Entwicklungsdienst der nächsten Generation, ermöglicht es Kinsta, die erforderliche Routing-Logik für Kundendomains zu implementieren, auf denen WordPress-Websites, -Anwendungen oder statische Inhalte gehostet werden. Jeder von Kinsta verwaltete Bereich verfügt über einen Eintrag in Workers KV (Schlüssel-Wert), der die erforderlichen Routing-Informationen speichert. Der eingehende Traffic wird von einem Cloudflare Workers-Skript verarbeitet, das den entsprechenden Datensatz abruft und den Traffic an den entsprechenden Standort weiterleitet.

Mit Workers und Workers KV kann Kinsta auch benutzerdefinierte Einstellungen für jede Domain anwenden. „Vor Cloudflare Workers hatten wir keine gute Möglichkeit zu skalieren”, so Recktenwald. Durch die Datenspeicherung in Workers KV und die Bearbeitung von Anfragen, bevor sie den Server erreichen und am Rückweg sind, können wir viele Funktionen für Kunden de-/aktivieren.”

Unter diesen Funktionen hat Kinsta die Cache-Anpassungsoptionen von Cloudflare (einschließlich Cache-API) genutzt, um seinen Kunden sowohl statische CDN als auch dynamische Edge-Caches anzubieten. Diese Funktionen halfen Kinsta, die Ladezeiten der Website zu halbieren.

Kinsta bietet seinen Kunden auch mehr Optionen zur Geschwindigkeitssteigerung, indem es Workers mit Cloudflare-Funktionen wie Bildoptimierung, Code-Minimierung und Early Hints kombiniert. Letztere senden präventiv Informationen zur Darstellung von Websites an Browser.

Insgesamt ist Workers ein wichtiges Element, dass Kinsta dabei hilft, seinen Kunden noch höheren Mehrwert zu bieten. Jeden Monat bearbeitet Cloudflare Workers mehr als 69 Milliarden Anfragen aus der Infrastruktur von Kinsta.

SSL for SaaS vereinfacht die Zertifikatsverwaltung und verbessert die Performance der Website

Kinsta hostet über 100.000 Domains für seine Kunden. Zuvor wurden SSL-Zertifikate mit „Let's Encrypt“ verwaltet. Für die Aktualisierung eines Zertifikats war jedoch eine manuelle Bereitstellung auf jedem Load Balancer erforderlich, der die Domain unterstützte. Um dies in der gesamten Infrastruktur von Kinsta zu bewerkstelligen, waren in der Regel mehrere Stunden Arbeit eines Systemadministrators erforderlich.

Recktenwald meint: „Nachdem wir für den DDoS-Schutz zu Cloudflare gewechselt hatten, war die Verwendung von SSL für SaaS eine Selbstverständlichkeit.“ SSL for SaaS automatisiert den Prozess der Erstellung von SSL-Zertifikaten, wodurch eine Aufgabe für Systemadministratoren und Support-Tickets von Kunden, die mit Updates zu kämpfen haben, wegfallen. Die Umstellung auf SSL for SaaS verbesserte die Ladezeiten für Kunden-Websites sogar um bis zu 40 %.

Damit Kinsta einen außergewöhnlichen Service bieten kann

Durch die Automatisierung des Ablaufs für DDoS-Schutz, die Verwaltung von SSL-Zertifikaten, das Zwischenspeichern von Inhalten und das Hosting statischer Websites hilft Cloudflare Kinsta, sich auf seine Kunden zu konzentrieren und weiter zu wachsen. Daniel Pataki, CTO von Kinsta, sagt: „Unser gesamtes Handeln ist darauf ausgerichtet, eine Lösung zu entwickeln, die skalierbar ist und gleichzeitig den Service bietet, den unsere Kunden erwarten. Die Lösungen von Cloudflare bieten uns diese Skalierbarkeit und geben unseren Teams Zeit und Energie, sich auf proaktive Funktionen und Lösungen zu konzentrieren.”