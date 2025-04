Cloudflare führt Workers VPC und VPC Private Link ein und gibt Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeit, sichere cloudübergreifende Anwendungen zu erstellen

San Francisco (Kalifornien), 11. April 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellte heute Workers VPC und Workers VPC Private Link vor. Es handelt sich um neue Lösungen, die es Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglichen, sichere, globale, cloudübergreifende Anwendungen auf Cloudflare Workers zu erstellen. Jetzt können Entwicklerinnen und Entwickler Geschäftsanwendungen mit ihrer bevorzugten Plattform erstellen und so die Barrieren der bestehenden Infrastruktur und herkömmlicher öffentlicher Clouds beseitigen.

Viele Unternehmen nutzen heute Virtual Private Clouds (VPC) – sichere, isolierte Netzwerke innerhalb einer öffentlichen Cloud, in der sie Dinge wie Server, Datenbanken und Anwendungen mit anpassbaren Netzwerken und Zugriffen ausführen und kontrollieren können. Allerdings sind die VPCs für moderne Entwicklerinnen und Entwickler restriktiv geworden, was die Einführung neuerer, erstklassiger Cloud-Produkte verhindert. Bei herkömmlichen VPCs müssen Entwicklerinnen und Entwickler komplexe Netzwerkprojekte bewältigen, um verschiedene Umgebungen und bestehende Datenbanken mit modernen Computing-Plattformen zu verbinden. Ältere Clouds erheben oft beträchtliche Egress-Gebühren für das Verschieben von Daten zwischen Regionen oder außerhalb der Grenzen der VPC – was Unternehmen de facto an ihre Infrastruktur bindet. Das Verschieben von Daten zwischen Clouds kann komplexe Sicherheitsanforderungen mit sich bringen, die höhere Kosten und einen höheren Aufwand für die Sicherheitsteams erfordern. Moderne Unternehmen benötigen einen privaten und, sicheren Weg, um Innovationen voranzutreiben und mit den branchenführenden Cloud-Plattformen zu arbeiten, die von den Entwicklerinnen und Entwicklern bevorzugt werden.

„Wir hören ständig von Entwicklerinnen und Entwicklern, dass sie die Freiheit haben wollen, mit Cloudflare Workers zu entwickeln. Die bisherigen Cloud-Anbieter machen das jedoch zu einer großen Herausforderung“, sagt Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Entwicklerinnen und Entwickler verdienen es, mit allen gewünschten Tools entwickeln zu können, unabhängig davon, wo sich ihre Daten befinden oder auf welche Infrastruktur sie sich verlassen. Mit unserer Expertise in den Bereichen Netzwerkdienste, Sicherheit und Datenschutz verfügen wir über all die richtigen Komponenten, die Cloudflare Workers zum besten Ort für Entwicklerinnen und Entwickler machen, um die nächste Generation von Anwendungen zu entwickeln und zu verbinden.“

Mit Workers VPC und Workers VPC Private Link können Unternehmen Anwendungen auf Workers entwickeln und dabei auf ihre zentralen Geschäftsdaten zugreifen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Workers VPC ist ein moderner Ansatz für das traditionelle VPC-Modell – entwickelt für Netzwerk- und Rechen-Workloads, die nicht an eine einzelne Region gebunden sind. Dabei werden die Cloudflare-Ressourcen einer Anwendung in isolierten Umgebungen gruppiert, in denen nur Ressourcen innerhalb einer Workers VPC aufeinander zugreifen können. Workers VPC Private Link verbindet eine Workers VPC mit einer externen VPC in einer öffentlichen oder privaten Cloud, um eine sichere Verbindung zu Ressourcen zu ermöglichen, als wären sie in einer einzigen Cloud-Umgebung, wodurch effektiv eine einheitliche VPC über Clouds hinweg geschaffen wird. Zusammen werden diese Innovationen Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeit geben, globale Anwendungen auf Workers zu entwickeln, die sich mit bestehenden öffentlichen Clouds und traditionellen Rechenzentren verbinden. So können Entwicklerinnen und Entwickler einfach und skalierbar auf moderne Cloud-Ressourcen zugreifen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare erfahren Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Tiefere Einblicke in aktuelle Internettrends und -erkenntnisse erhalten Sie bei https://radar.cloudflare.com.

