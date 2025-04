Cloudflare lanza Workers VPC y VPC Private Link, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones seguras entre nubes

San Francisco, CA, 11 de abril de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, presentó hoy Workers VPC y Workers VPC Private Link, nuevas soluciones que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones seguras a nivel global entre nubes en Cloudflare Workers. Ahora, los desarrolladores pueden crear aplicaciones empresariales con su plataforma preferida, eliminando las barreras de la infraestructura existente y las nubes públicas heredadas.

En la actualidad, muchas organizaciones tienen nubes privadas virtuales (VPC) – redes seguras y aisladas dentro de una nube pública donde pueden ejecutar y controlar cosas como servidores, bases de datos y aplicaciones con redes y acceso personalizables. Sin embargo, las VPC se han vuelto restrictivas para los desarrolladores modernos, lo que impide la adopción de los productos mejores y más nuevos en la nube. Las VPC tradicionales requieren que los desarrolladores asuman proyectos de red complejos para conectar diferentes entornos y bases de datos existentes a plataformas informáticas modernas. Las nubes heredadas suelen cobrar tarifas de salida elevadas por mover datos entre regiones o fuera de los límites de la VPC, lo que hace que los datos de una organización queden atrapados dentro de esta nube. Mover datos entre nubes puede implicar requisitos de seguridad complejos, lo que genera mayores costos y gastos generales para los equipos de seguridad. Las empresas actuales necesitan innovar y desarrollar de manera privada y segura en las mejores plataformas en la nube que prefieren los desarrolladores.

"Los desarrolladores nos comentan constantemente que quieren tener libertad para crear con Cloudflare Workers, pero los proveedores de servicios en la nube heredados dificultan esa tarea", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Los desarrolladores merecen tener la posibilidad de crear con las herramientas que quieran, independientemente de dónde se alojen sus datos o de la infraestructura de la que dependan. Con nuestra experiencia en redes, seguridad y privacidad, contamos con todas las herramientas necesarias para que Cloudflare Workers sea el mejor lugar para que los desarrolladores creen y conecten las aplicaciones de próxima generación".

Workers VPC y Workers VPC Private Link permitirán a las organizaciones crear aplicaciones en Workers y seguir accediendo a sus datos comerciales principales, sin comprometer la seguridad. Workers VPC es un enfoque moderno del modelo tradicional de nube privada virtual (VPC), creado para una red y cargas de trabajo informáticas que no están vinculadas a una sola región. Agrupa los recursos de Cloudflare de una aplicación en entornos aislados, donde solo los recursos dentro de una VPC de Workers pueden acceder entre sí. Workers VPC Private Link conecta una Workers VPC a una VPC externa en una nube pública o privada, lo que permite una conectividad segura a los recursos como si estuvieran en un entorno de nube única, creando de manera efectiva una VPC unificada entre nubes. Juntas, estas innovaciones permitirán a los desarrolladores crear aplicaciones a nivel global en Workers que se conectan a nubes públicas heredadas y centros de datos tradicionales, lo que facilita a los desarrolladores el acceso a los recursos de la nube moderna de una manera escalable.

Workers VPC y Workers VPC Private Link se basan en los amplios productos de red privada de Cloudflare y estarán disponibles a fin de este año. Regístrate aquí para obtener más información.

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, puede identificar las proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", " pretender", "objetivo", "proyecto", "contemplar", "creer", "estimar", "predecir", "potencial" o "continuar", o el negativo de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que afectan las expectativas, la estrategia, los planes o las intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones futuras contienen estas palabras de identificación. Las proyecciones futuras expresas o implícitas en este comunicado de prensa incluyen, a modo enunciativo pero no limitativo, afirmaciones con respecto a las capacidades y a la efectividad de Workers VPC y Workers VPC Private Link, otros productos y tecnologías de Workers y Cloudflare, los beneficios para los clientes de Cloudflare a partir del uso de Workers VPC y Workers VPC Private Link, otros productos y tecnologías de Workers y Cloudflare, el plazo en que Workers VPC y Workers VPC Private Link o cualquiera de sus funciones relacionadas serán desarrollados y estén disponibles en su versión beta, o generalmente disponibles para todos los clientes actuales y potenciales de Cloudflare, el desarrollo tecnológico de Cloudflare, las futuras operaciones, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias de Cloudflare, y los comentarios realizados por el director general de Cloudflare y otros. Los resultados reales podrían diferir significativamente de los establecidos o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido el Informe Anual de Cloudflare en el Formulario 10-K el 20 de febrero de 2025, así como otras presentaciones que Cloudflare pueda hacer de vez en cuando ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren solo a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realizan. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2025 Cloudflare, Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.