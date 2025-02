Einführung der Ein-Klick-Lösung Content Credentials zur Überprüfung der Bildauthentizität und dauerhaften Erfassung der Urheberschaft

San Francisco (Kalifornien), 3. Februar 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellt heute eine neue Ein-Klick-Lösung vor, mit der sich beim Erschaffen oder Veröffentlichen von Bildern im gesamten Cloudflare-Netzwerk deren Digitalhistorie (Art und Weise der Erstellung, Urheber/in, Anpassungen, Größenänderungen usw.) reibungslos dauerhaft festschreiben lässt. Ein direktes Anhängen dieser digitalen „Content Credentials“ an ein Bild erlaubt es Urheberinnen und Urhebern, für ihre Arbeit anerkannt zu werden. Außerdem ist es Verbraucherinnen und Verbrauchern auf diese Weise leicht möglich, den Ursprung und die Veränderungen digitaler Inhalte zu überprüfen. Content Credentials beruht auf Standards der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). Dabei handelt es sich um einen offenen technischen Standard, mit dem diejenigen, die verschiedene Arten von Medieninhalten veröffentlichen, erschaffen oder konsumieren, deren Ursprung nachverfolgen können. Darüber hinaus ist Cloudflare der Content Authenticity Initiative (CAI) beigetreten. Diese Gruppe mit über 4.000 Mitgliedern weltweit engagiert sich unter Führung von Adobe für eine breite Unterstützung von Content Credentials und deren Einführung als globalem Standard zur Bestätigung von Herkunft und Authentizität von Inhalten.

Heute kann man Fotos über das Internet überall auf der Welt anderen zugänglich machen. Doch das hat unter Umständen einen Nachteil: Nach dem Hochladen ist es für die Betrachterinnen und Betrachter schwierig, sich der Echtheit eines Bild zu vergewissern. Erschwerend kommt hinzu, dass es durch die zunehmende Verbreitung generativer künstlicher Intelligenz (KI) inzwischen noch leichter ist, Bilder auf überzeugende Weise zu manipulieren. Verbraucherinnen und Verbraucher haben deshalb oft Mühe, einzuschätzen, ob sie dem trauen können, was sie sehen. Nehmen wir an, ein Foto eines Stars, der ein Produkt bewirbt, oder ein Video eines UFO geht viral. Wenn sich in diesen Fällen mit Sicherheit ermitteln lässt, ob das Bild von einem Smartphone oder einer Kamera aufgenommen oder vollständig durch ein KI-Tool erstellt wurde, können Verbraucherinnen und Verbraucher die Glaubwürdigkeit besser einschätzen.

„Für die Zukunft des Internet sind Vertrauen und Authentizität der Dreh- und Angelpunkt“, sagt Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Durch die Einbindung von Content Credentials in unser globales Netzwerk können wir Medien- und Nachrichtenorganisationen dabei helfen, die Authentizität von Inhalten zu bestätigen und das Eigentum an ihrer Arbeit zu bewahren, wo auch immer das Material im Internet auftaucht. Es geht nicht nur darum, einzelne Bilder zu schützen, sondern auch darum, den veröffentlichenden Instanzen die nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um im KI-Zeitalter ihre Vertrauenswürdigkeit und Relevanz zu bewahren.“

„Die Implementierung bei Cloudflare ist ein großer Gewinn für Content Credentials. Das gilt insbesondere für die letzten Phasen der Erstellung und Verwaltung von Inhalten“, so Andy Parsons, Senior Director Content Authenticity bei Adobe. „Wenn diese Daten an der Edge immer verfügbar sind, liefern sie einen wertvollen Hinweis auf die Vertrauenswürdigkeit des Materials. So kann man vertrauensvoll mit Online-Inhalten interagieren. Das gilt insbesondere angesichts der zunehmenden Verbreitung von generativer KI und Deepfakes. Cloudflare trägt zur Wahrung der Integrität digitaler Inhalte bei und hilft Nachrichtenorganisationen, Journalistinnen und Journalisten, sich der Authentizität von Inhalten zu vergewissern. Außerdem können diese Inhalte ihren Urheberinnen und Urhebern mit dieser Lösung korrekt zugeordnet werden.“

Nutzer von Cloudflare Images, der Cloudflare-Lösung zur Bildspeicherung und -optimierung, können jetzt mit einem einzigen Klick die Option „Preserve Content Credentials“ (Inhaltsdaten beibehalten) auswählen. So werden eingebettete, sichere Metadaten im gesamten globalen Cloudflare-Netzwerk geschützt. Sobald die Aktivierung erfolgt ist, werden Änderungen an einem Bild, etwa Größenanpassungen, mit Cloudflare Images mittels Public Key-Verschlüsselung erfasst. Wenn jemand sich das Bild dann ansieht oder es direkt herunterlädt, kann dessen Digitalhistorie mit dem Werkzeug Adobe Content Authenticity einer Überprüfung unterzogen werden. Mit der heute bekannt gegebenen Implementierung der Lösung im globalen Cloudflare-Netzwerk tragen wir dazu bei, die weltweite Skalierung und Übernahme dieses wertvollen Herkunfts- und Authentizitätsstandards für digitale Inhalte voranzutreiben.

