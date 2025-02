Cloudflare lanza credenciales de contenido con solo un clic para rastrear la autenticidad de las imágenes y preservar el crédito del creador

San Francisco, CA, 3 de febrero de 2025. Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy una nueva solución para que los creadores y editores de contenido conserven, con tan solo un clic, el historial digital de una imagen –desde quién la creó y cómo hasta las ediciones y los cambios de tamaño– en toda la red de Cloudflare. Al adjuntar directamente a una imagen esta "etiqueta de información detallada" digital, o credenciales de contenido, los creadores pueden recibir el crédito por su trabajo y los consumidores pueden verificar fácilmente el origen y las modificaciones del contenido digital. Las credenciales de contenido se basan en los estándares de la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), un estándar técnico abierto que ofrece a los editores, creadores y consumidores la posibilidad de rastrear el origen de diferentes tipos de medios. Además, Cloudflare también se ha unido a la Content Authenticity Initiative (CAI), una comunidad liderada por Adobe con más de 4000 integrantes en todo el mundo que impulsa el soporte principal del producto y la adopción de credenciales de contenido como el estándar global para la procedencia y la autenticidad del contenido.

La capacidad de compartir fotos de manera instantánea en Internet tiene un posible inconveniente: una vez que se cargan, resulta difícil verificar la autenticidad de una imagen. El auge de la inteligencia artificial (IA) generativa ha acelerado este desafío al reducir las barreras para la manipulación de imágenes. Ahora es más fácil que nunca crear fotos falsas que resultan muy convincentes, lo que hace que a los consumidores les cueste entender qué es fiable y qué no lo es. Si la foto de una celebridad que promociona un producto o el video de un ovni se viralizan, la capacidad de confirmar si se tomaron con un teléfono inteligente o con una cámara, o si se crearon totalmente con una herramienta de IA, ofrece un contexto esencial para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas.

"El futuro de Internet depende de la confianza y la autenticidad", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "Al integrar las credenciales de contenido en nuestra red global, ayudamos a los medios de comunicación y a las organizaciones de noticias a verificar la autenticidad y a mantener la propiedad de su trabajo en línea. No se trata solo de proteger imágenes individuales, sino de brindar a los editores las herramientas que necesitan para preservar la confianza y la relevancia en la era de la IA".

"La implementación de Cloudflare de las credenciales de contenido es una victoria importante, especialmente en las etapas finales del ciclo de creación y gestión de contenido", afirmó Andy Parsons, director sénior de Autenticidad de Contenido en Adobe. "Garantizar que estas credenciales estén siempre disponibles en el perímetro ofrece 'señales de confianza' importantes para que los que interactúan con el contenido en línea tengan confianza en lo que hacen, especialmente con el auge de la IA generativa, y los videos y las imágenes adulterados que parecen reales (deepfakes). Cloudflare ayuda a reforzar la integridad del contenido digital, ya que respalda la autenticidad de contenido para organizaciones de noticias y periodistas, y al mismo tiempo permite que los creadores tengan el crédito adecuado".

Los usuarios de Cloudflare Images, la solución de almacenamiento y optimización de imágenes de Cloudflare, ahora pueden con solo un clic "Conservar credenciales de contenido", lo que protege los metadatos integrados y seguros en toda la red de Cloudflare. Una vez que se habilita una imagen, si esta cambia de tamaño o se modifica de alguna manera con Cloudflare Images, esas transformaciones se registran con criptografía de clave pública. Luego, cualquiera que vea o descargue la imagen, puede verificar el historial digital con la herramienta Adobe Content Authenticity Inspect. Con el anuncio de hoy, Cloudflare ayuda a impulsar la escala global y la adopción de este valioso estándar de procedencia y autenticidad de contenido al ponerlo a disposición en toda su red.

