Cloudflare erweitert sein Angebot für Bedrohungsdaten um eine neue, umfassende Plattform für Echtzeit-Ereignisse

San Francisco (Kalifornien), 18. März 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, hat heute die Cloudforce One-Plattform für Bedrohungsereignisse eingeführt, die Echtzeitinformationen zu Cyberangriffen im Internet bietet. Die Cloudforce One-Plattform für Bedrohungsereignisse, die Telemetriedaten aus dem riesigen globalen Netzwerk von Cloudflare nutzt, hilft Sicherheitsteams, mit denselben Ressourcen mehr zu erreichen. Sie erkennt Probleme schneller, reagiert rasch auf Bedrohungen und ist der Art und Weise, wie Cyberkriminelle operieren und welche Systeme sie anvisieren, immer einen Schritt voraus.

Jeden Tag ändern Cyberkriminelle ihre Taktik, finden neue Schwachstellen, die sie ausnutzen können, und Wege, ihre Opfer zu überwältigen. Hinzu kommt, dass sich die Kosten der Cyberkriminalität 2025 laut Prognosen auf 10,5 Bio. USD belaufen werden. Um Schritt zu halten, müssen Unternehmen die Bedrohungslandschaft verstehen, mit der sie konfrontiert sind. Bei herkömmlichen Bedrohungsdaten-Feeds fehlt jedoch oft ein aussagekräftiger oder vollständiger Kontext dafür, warum ein Bedrohungsereignis in den Feed aufgenommen wurde – ähnlich wie bei einer Warnung ohne Erklärung oder Lösungsweg. Optimale Bedrohungsdaten-Feeds müssen aus der Informationsflut herausstechen, um spezifische, verwertbare Informationen über Cyberkriminelle, neue Risiken und Hinweise auf Kompromittierungen (Indicators of Compromise – IoCs) zu liefern, die sich direkt auf die Sicherheitslage einer Organisation auswirken.

„Nicht alle Bedrohungsfeeds sind zuverlässig oder zeitnah. Die Branche wird von veralteten oder fragmentierten Erkenntnissen geplagt, die das Risiko für Unternehmen, Opfer von Hackern zu werden, erheblich erhöhen“, sagt Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Cloudflare hat eines der größten globalen Netzwerke der Welt aufgebaut, was uns zu einem der wenigen Unternehmen macht, das Zugang zu den umfassendsten und genauesten Bedrohungsdaten hat. Unsere einzigartige, robuste Übersicht macht unsere Plattform für Bedrohungsereignisse zur umfassendsten Option, um etwas zu bewegen.“

Die auf Cloudflare Workers AI basierende Plattform für Bedrohungsereignisse ist so konzipiert, dass sie sowohl skalierbar ist als auch bei Datenanstiegen, die die Unvorhersehbarkeit von Angriffen im Internet widerspiegeln, ihre Ausfallsicherheit beibehält. Ab heute kann die Cloudforce One-Plattform für Bedrohungsereignisse Organisationen bei Folgendem unterstützen:

Erhalten Sie einen einheitlichen Überblick über die ständigen Angriffsströme im Internet : Jetzt haben Unternehmen Zugang zu einer Zeitraffer-Ansicht der Angreifer, die sich auf Erkenntnisse über Bedrohungen stützt, die niemand sonst hat, um strategische Fragen zu beantworten und die Details eines Angriffs zu untersuchen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Benutzer jederzeit Zugriff auf die wichtigsten Informationen haben.

: Jetzt haben Unternehmen Zugang zu einer Zeitraffer-Ansicht der Angreifer, die sich auf Erkenntnisse über Bedrohungen stützt, die niemand sonst hat, um strategische Fragen zu beantworten und die Details eines Angriffs zu untersuchen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Benutzer jederzeit Zugriff auf die wichtigsten Informationen haben. Setzen Sie Maßnahmen gegen die raffinierten Bedrohungsakteure von heute : Sicherheitsteams können auf personalisierte Informationen für eine bestimmte Umgebung, Branche oder Region zurückgreifen. Bedrohungsereignisse bieten Benutzern verwertbare IoCs und Ereigniszusammenfassungen, einschließlich der zugehörigen Gruppe von Bedrohungsakteuren, mit Profilen, die Methoden aufschlüsseln und Taktiken abbilden.

: Sicherheitsteams können auf personalisierte Informationen für eine bestimmte Umgebung, Branche oder Region zurückgreifen. Bedrohungsereignisse bieten Benutzern verwertbare IoCs und Ereigniszusammenfassungen, einschließlich der zugehörigen Gruppe von Bedrohungsakteuren, mit Profilen, die Methoden aufschlüsseln und Taktiken abbilden. Steigern Sie die Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit der Sicherheitsteams : Bedrohungsereignisse liefern wertvollen Kontext zu den gesammelten Daten, sodass Sicherheitsteams die Aktivitäten priorisieren und begrenzte Ressourcen auf die dringlichsten Bedrohungen konzentrieren können. Unternehmen können ihr Ökosystem für Bedrohungsdaten und die allgemeine Sicherheitslage erheblich verbessern, indem sie die richtigen Bedrohungsdaten in Cybersecurity-Tools leiten und integrieren.

„Unternehmen benötigen verwertbare Bedrohungsdaten, um das Ausmaß der Bedrohungen zu verstehen, mit denen sie konfrontiert sind, und um zu erkennen, wie sich die Aggressivität und die Techniken der Hacker weiterentwickeln“, sagt Blake Darché, Head of Cloudforce One, Cloudflare. „Die meisten Branchentools bombardieren Sicherheitsteams mit Bedrohungsdaten, die irrelevant sind und oft zu falsch-positiven und/oder negativen Ergebnissen führen. Die Cloudforce One-Plattform für Bedrohungsereignisse sorgt dafür, dass sich die Kunden auf die dringendsten Bedrohungen für ihre direkte Umgebung konzentrieren können, von trivialen Risiken bis hin zu komplexen Anwendungsfällen wie der Ausnutzung von CVEs oder Insider-Bedrohungen.“

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

