Cloudflare amplía su oferta de información sobre amenazas con una nueva plataforma integral de eventos en tiempo real

San Francisco, CA, 18 de marzo de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, ha lanzado hoy la plataforma de eventos de amenazas Cloudforce One para brindar información en tiempo real sobre los ciberataques en Internet. Esta plataforma, basada en la telemetría de la enorme red global de Cloudflare, ayuda a los equipos de seguridad a hacer más con los mismos recursos, ya que detecta problemas más rápido, responde a las amenazas con mayor inmediatez y se anticipa a la forma en que operan los ciberdelincuentes y a qué sistemas se dirigen.

Todos los días, los ciberdelincuentes cambian de táctica y encuentran nuevas vulnerabilidades para aprovechar y diferentes formas de abrumar a sus víctimas. Además, se prevé que los costos de los ciberdelitos alcancen los USD 10,5 billones en 2025. Para que las organizaciones puedan mantenerse al día, deben comprender el panorama de amenazas al que se enfrentan. Sin embargo, las fuentes tradicionales de información sobre amenazas a menudo carecen de un contexto significativo o completo sobre por qué se incluyó un evento de amenaza en la fuente, eso se parece a recibir una advertencia sin una explicación o una ruta para resolver el problema. Las fuentes óptimas de información sobre amenazas deben filtrar el ruido para ofrecer información específica y procesable sobre ciberdelincuentes, riesgos emergentes e indicadores de riesgo (IoC) que afectan directamente el estado de la seguridad de una organización.

"No todas las fuentes de información sobre amenazas son fiables u oportunas. El sector está plagado de información obsoleta o fragmentada, lo que aumenta significativamente la posibilidad de que las organizaciones sean víctimas de los hackers", afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “Cloudflare ha creado una de las redes globales más grandes del mundo, lo que nos posiciona como una de las pocas empresas que tienen acceso a la información sobre amenazas más completa y precisa. Nuestra visibilidad única y sólida hace que nuestra plataforma de eventos de amenazas sea la opción más completa para tener un impacto significativo".

El diseño de la plataforma de eventos de amenazas, desarrollada sobre Cloudflare Workers AI, permite escalar y mantener la resiliencia durante picos de datos que reflejan la naturaleza impredecible de los ataques en Internet. A partir de hoy, la plataforma de eventos de amenazas de Cloudforce One puede ayudar a las organizaciones a hacer lo siguiente:

Obtener una vista única del flujo constante de ataques en Internet : ahora, las organizaciones tendrán acceso a una vista de lapso de tiempo del atacante basada en información sobre amenazas que nadie más tiene, que está diseñada para responder preguntas estratégicas y profundizar en los detalles de un ataque. Este enfoque garantiza que los usuarios tengan acceso a la información más relevante al alcance de su mano.

: ahora, las organizaciones tendrán acceso a una vista de lapso de tiempo del atacante basada en información sobre amenazas que nadie más tiene, que está diseñada para responder preguntas estratégicas y profundizar en los detalles de un ataque. Este enfoque garantiza que los usuarios tengan acceso a la información más relevante al alcance de su mano. Actuar contra las sofisticadas amenazas actuales : los equipos de seguridad pueden acceder a información personalizada para un entorno, sector o región específicos. Los eventos de amenazas brindan a los usuarios resúmenes de eventos y IoC procesables, incluso el grupo de amenaza asociado, con perfiles que desglosan los métodos y mapean las tácticas.

: los equipos de seguridad pueden acceder a información personalizada para un entorno, sector o región específicos. Los eventos de amenazas brindan a los usuarios resúmenes de eventos y IoC procesables, incluso el grupo de amenaza asociado, con perfiles que desglosan los métodos y mapean las tácticas. Aumentar la eficiencia y la velocidad de reacción de los equipos de seguridad : los eventos de amenazas brindan un contexto valioso en torno a los datos recopilados, lo que permite a los equipos de seguridad priorizar la actividad y centrar los recursos limitados en las amenazas más urgentes. Las empresas pueden mejorar significativamente su ecosistema de información sobre amenazas y su estado general de seguridad, ya que enrutan e integran la información adecuada sobre amenazas en las herramientas de ciberseguridad.

"Las organizaciones necesitan información práctica sobre amenazas para comprender la magnitud de las amenazas a las que se enfrentan y cómo están evolucionando la agresión y las técnicas de los hackers", afirmó Blake Darché, director de Cloudforce One, Cloudflare. "La mayoría de las herramientas de la industria inundan a los equipos de seguridad con información sobre amenazas que es irrelevante, y que a menudo genera falsos positivos y/o negativos. La plataforma de eventos de amenaza de Cloudforce One permite que los clientes se centren en las amenazas más urgentes de su entorno directo, desde riesgos triviales hasta casos de uso complejos como el aprovechamiento de CVE o amenazas internas".

