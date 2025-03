Cloudflare lance Cloudforce One, une plateforme d'information en temps réel sur les cybermenaces

Paris, le 18 mars 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, lance aujourd'hui Cloudforce One, la plateforme dédiée aux événements constituant une menace, afin de fournir des informations en temps réel sur les cyberattaques qui se déroulent sur l'ensemble d'Internet. Basée sur les données télémétriques issues de l'immense réseau mondial de Cloudflare, Cloudforce One, la plateforme dédiée aux événements constituant une menace, aide les équipes de sécurité à accomplir davantage avec les mêmes ressources, en détectant plus rapidement les problèmes, en réagissant avec diligence aux menaces et en gardant une longueur d'avance sur les modes opératoires des cybercriminels et les systèmes ciblés.

Chaque jour, les cybercriminels changent de tactique, trouvent de nouvelles vulnérabilités à exploiter et de nouveaux moyens de submerger leurs victimes. Par ailleurs, selon les estimations, les coûts liés à la cybercriminalité devraient atteindre 10 500 milliards de dollars en 2025. Pour ne pas se laisser distancer, les entreprises doivent comprendre le panorama des menaces auxquelles elles sont confrontées. Cependant, les flux traditionnels d'informations sur les menaces sont souvent dépourvus de contexte pertinent ou complet expliquant les raisons pour lesquelles un événement constituant une menace a été ajouté au flux, ce qui revient à recevoir un avertissement, toutefois sans explication ni approche permettant de le résoudre. Les flux d'informations sur les menaces optimaux doivent faire abstraction des considérations superflues et fournir des informations spécifiques et exploitables concernant les cybercriminels, les risques émergents et les indicateurs de compromission (IoC) affectant directement la stratégie de sécurité d'une organisation.

« Tous les flux d'informations sur les menaces ne sont pas fiables ou ponctuels. Le secteur est submergé d'informations obsolètes ou fragmentées, qui augmentent considérablement les chances pour les entreprises d'être victimes de pirates informatiques, » explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Cloudflare a bâti l'un des plus vastes réseaux du monde, ce qui nous permet d'être l'une des seules entreprises à avoir accès aux informations les plus complètes et précises sur les menaces. Grâce à notre visibilité robuste et unique, notre plateforme dédiée aux événements constituant une menace représente le choix le plus exhaustif pour faire évoluer la situation de manière significative. »

Conçue avec Cloudflare Workers AI, la plateforme dédiée aux événements constituant une menace est conçue pour évoluer, sans compromettre sa résilience lors des pics de données reflétant la nature imprévisible des attaques sur Internet. Dès aujourd'hui, Cloudforce One, la plateforme dédiée aux événements constituant une menace, peut aider les entreprises à :

Bénéficier d'une vue unique sur le flux d'attaques continu sur l'ensemble d'Internet : les entreprises auront désormais accès à une vue chronologique des agissements d'un acteur malveillant, reposant sur des informations sur les menaces dont personne d'autre ne dispose, permettant de répondre aux questions stratégiques et d'examiner les détails d'une attaque. Cette approche assure aux utilisateurs d'avoir instantanément et facilement accès aux informations les plus pertinentes.

: les entreprises auront désormais accès à une vue chronologique des agissements d'un acteur malveillant, reposant sur des informations sur les menaces dont personne d'autre ne dispose, permettant de répondre aux questions stratégiques et d'examiner les détails d'une attaque. Cette approche assure aux utilisateurs d'avoir instantanément et facilement accès aux informations les plus pertinentes. Prendre des dispositions pour lutter contre les techniques sophistiquées des acteurs malveillants actuels : les équipes responsables de la sécurité peuvent consulter des informations personnalisées pour un environnement, un secteur ou une région spécifique. Les événements constituant une menace fournissent aux utilisateurs des indicateurs de compromission et des récapitulatifs d'événements exploitables, notamment le groupe d'acteurs malveillants associé, avec des profils qui détaillent les méthodes et cartographient les tactiques.

: les équipes responsables de la sécurité peuvent consulter des informations personnalisées pour un environnement, un secteur ou une région spécifique. Les événements constituant une menace fournissent aux utilisateurs des indicateurs de compromission et des récapitulatifs d'événements exploitables, notamment le groupe d'acteurs malveillants associé, avec des profils qui détaillent les méthodes et cartographient les tactiques. Améliorer l'efficacité et la rapidité de réaction des équipes responsables de la sécurité : les événements constituant une menace fournissent un contexte précieux concernant les données collectées, permettant aux équipes responsables de la sécurité de prioriser l'activité et de consacrer leurs ressources limitées aux menaces les plus pressantes. Les entreprises peuvent améliorer considérablement leur écosystème d'informations sur les menaces et leur stratégie de sécurité globale en transférant les informations pertinentes sur les menaces vers les outils de cybersécurité, puis en les intégrant à ces derniers.

« Les entreprises doivent disposer d'informations exploitables concernant les menaces, afin de comprendre l'ampleur des menaces auxquelles elles sont confrontées, ainsi que l'évolution de l'agressivité et des techniques employées par les pirates informatiques, » déclare Blake Darché, Head of Cloudforce One, Cloudflare. « La plupart des outils du secteur inondent les équipes de sécurité d'informations sur les menaces peu pertinentes, générant souvent des faux positifs et/ou des faux négatifs. La plateforme dédiée aux événements constituant une menace de Cloudforce One permet aux clients de se concentrer sur les menaces les plus pressantes affectant leur environnement direct, des risques triviaux jusqu'aux scénarios d'utilisation complexes tels que l'exploitation de CVE ou les menaces internes. »

