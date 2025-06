Kyndryl und Cloudflare verkünden globale strategische Allianz Ziel: Förderung der Transformation von Firmennetzwerken, der Innovation im Bereich Multi-Cloud und der Zero Trust-Sicherheit

New York und San Francisco (Kalifornien), 20. März 2024 – Kyndryl (NYSE: KD), der größte Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen der Welt, und Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), ein Marktführer im Bereich Connectivity Cloud, geben heute eine globale strategische Allianz und damit die Ausdehnung ihrer Partnerschaft bekannt. Sie wollen gemeinsam Unternehmen die Migration und die Netzwerkverwaltung zur Gewährleistung einer Multi-Cloud-Vernetzung und umfassender Netzwerksicherheit ermöglichen. Die Partnerschaft verbindet die lückenlosen Beratungsdienste und Expertise in puncto Netzwerk, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Kyndryl mit der widerstandsfähigen Connectivity Cloud von Cloudflare, die Sicherheit, Performance und Flexibilität bei der Wahl der Cloud bietet.

Begonnen hat die Partnerschaft zwischen Kyndryl und Cloudflare im Mai 2023. Angestrebt wurde dabei die Modernisierung von Firmeninfrastruktur mit umfassenden Diensten zur Bereitstellung einer verwalteten WAN as a Service-Lösung und Zero Trust von Cloudflare für das gesamte Unternehmensnetzwerk. Nun konzentrieren sich die beiden Partner darauf, Innovation in sämtlichen Technologie-Stacks voranzutreiben, um die für Kunden wichtigsten Systeme zu konzipieren, entwickeln, verwalten und modernisieren. Die Cloudflare-Funktionen werden ab sofort in allen Anwendungsfeldern von Kyndryl, einschließlich den Bereichen Netzwerk und Edge sowie Sicherheit und Widerstandsfähigkeit.

Seit Beginn dieser Partnerschaft wenden sich Unternehmen aus allen Branchen und allen Teilen der Welt – von einem Akteur aus der US-amerikanischen Lieferkettenbereich über eine führende Finanzinstitution in Spanien bis zu Ashok Leyland, einem führenden Nutzfahrzeughersteller aus Indien – für eine vollständige Netzwerkmodernisierung, Schutzmaßnahmen und Performance-Lösungen an Cloudflare und Kyndryl.

„Als einer der führenden Autobauer weltweit sind widerstandsfähige und robuste Netzwerke für uns ein Muss, um sicherzustellen, dass unsere IT-Infrastruktur rund um den Globus reibungslos funktioniert. Wir nutzen gut 50 Internetanwendungen, unter anderem für die Verwaltung von Händlern und zum Tracking von Fahrzeugen. Diese müssen möglichst störungsfrei arbeiten und verstärkt geschützt werden“, so Vinod Gopinathan, CIO von Ashok Leyland. „Dank der verwalteten Dienste von Kyndryl und der Cloudflare-Lösung zum Schutz vor DDoS-Angriffen können wir uns auf technologische Innovation, fortschrittliche Technik und stärkere Konnektivität konzentrieren.“

Bei der globalen strategischen Allianz von Kyndryl und Cloudflare liegt der Fokus darauf, Unternehmen beim Optimieren ihrer Anbindung an verschiedene Clouds und Rechenzentren zu helfen und zugleich eine starke Netzwerksicherheit zu gewährleisten. Mit uns als Partner können Unternehmen:

Die digitale Ausreifung und Netzwerkmodernisierung beschleunigen : Cloudflare als Technologieplattform und Kyndryl als Serviceanbieter werden die Kunden auf diesem Weg begleiten. Gemeinsam werden sie die Kunden dabei unterstützen, die Sicherheit im gesamten Netzwerk zu erhöhen, die Performance geschäftskritischer Anwendungen zu verbessern und reibungslos auf Geschäftsdaten zuzugreifen.

: Cloudflare als Technologieplattform und Kyndryl als Serviceanbieter werden die Kunden auf diesem Weg begleiten. Gemeinsam werden sie die Kunden dabei unterstützen, die Sicherheit im gesamten Netzwerk zu erhöhen, die Performance geschäftskritischer Anwendungen zu verbessern und reibungslos auf Geschäftsdaten zuzugreifen. Die Ausgaben für private Netzwerkverbindungen und Appliances reduzieren und IT-Teams von bestimmten manuellen Aufgaben befreien : Wir werden Firmen mit herausragenden globalen Netzwerkfunktionen versorgen, die für flexible Arbeitsumgebungen benötigt werden. Das umfasst die Reduzierung von technischen Schulden und veralteter Architektur. Kyndryl wird Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur beraten und unterstützen, während sie ihre Netzwerke weiterentwickeln und Workloads in die Connectivity Cloud von Cloudflare verlagern.

: Wir werden Firmen mit herausragenden globalen Netzwerkfunktionen versorgen, die für flexible Arbeitsumgebungen benötigt werden. Das umfasst die Reduzierung von technischen Schulden und veralteter Architektur. Kyndryl wird Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur beraten und unterstützen, während sie ihre Netzwerke weiterentwickeln und Workloads in die Connectivity Cloud von Cloudflare verlagern. Durch Ersetzen des herkömmlichen WAN Netzwerksicherheit auf Zweigstellen und Rechenzentren ausweiten : Die von Cloudflare gebotene umfassende Cybersicherheit kann Risiken und Angriffe unabhängig von Standort und Vektor abwehren. Die Zero Trust-Migration mit Kyndryl ermöglicht eine reibungslose Netzwerkmodernisierung, während gleichzeitig für die Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität gesorgt wird.

: Die von Cloudflare gebotene umfassende Cybersicherheit kann Risiken und Angriffe unabhängig von Standort und Vektor abwehren. Die Zero Trust-Migration mit Kyndryl ermöglicht eine reibungslose Netzwerkmodernisierung, während gleichzeitig für die Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität gesorgt wird. Nachhaltige Netzwerkdienste nutzen: Die Connectivity Cloud von Cloudflare macht Hardware und herkömmliche Netzwerkgeräte überflüssig. Mit der Expertise von Kyndryl bei der Migration von Technologie-Stacks in Kombination mit den globalen Netzwerkdiensten von Cloudflare können Kunden durch die Partnerschaft ökologische Nachhaltigkeit nahtlos in ihr Geschäftsmodell integrieren. So können Unternehmen, die von lokaler Netzwerk-Hardware auf die cloudbasierten Dienste von Cloudflare umsteigen, die damit verbundenen Kohlendioxidemissionen um 78–96 Prozent reduzieren.

Zur Stärkung der Partnerschaft hat Cloudflare Kyndryl dabei unterstützt, die firmeneigenen Netzwerkdienste umzugestalten und cloudbasierten Schutz zu bieten, was die Abwehr von DDoS-Angriffen umfasst. Cloudflare schützt derzeit die Internetpräsenzen von Kyndryl. Die Firma nutzt dabei ein Selbstbedienungsmodell, in dessen Rahmen während der Transformation reibungslos Änderungen vorgenommen werden können, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen. Seit der Einführung der globalen, auf der Connectivity-Cloud beruhenden Netzwerk- und Sicherheitsdienste von Cloudflare konnte Kyndryl die Kosten für IT-Infrastruktur senken, den Internettraffic beschleunigen und die Performance bei der Lastverteilung erhöhen.

„Gemeinsam mit Cloudflare ermöglichen wir Unternehmen die Migration zu Netzwerken der nächsten Generation und die Nutzung fortschrittlicher Cloud-Funktionen, um mehr Flexibilität und Innovation zu erreichen. Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu Cloudflare, einem Branchenführer im Bereich cloudbasierter Netzwerkdienste und Zero Trust, auszubauen“, so Paul Savill, Global Practice Leader of Networking and Edge Compute von Kyndryl. „In Kombination mit den Managed- und Consulting-Services von Kyndryl werden wir unsere gemeinsamen Kunden dabei unterstützen, ihre IT-Infrastruktur abzusichern, zu straffen, zu vereinfachen und gleichzeitig die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu steigern.“

„Cloudflare und Kyndryl sind das Duo, auf das sich Unternehmen bei der Migration ihrer Netzwerke und Innovationen in der Cloud voll und ganz verlassen können. Bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir festgestellt, dass die von Cloudflare angebotene führende Connectivity Cloud und umfassende Cybersicherheit für Firmenumgebungen in Verbindung mit den branchenführenden Beratungs- und Managed-Network-Diensten von Kyndryl auf große Nachfrage stoßen“, berichtet Matt Harrell, Global Head of Channels and Alliances von Cloudflare. „Seit wir mit Kyndryl zusammenarbeiten, ist es uns gelungen, die Dienste von Cloudflare in neuem Maßstab zu skalieren. Unsere globale strategische Allianz kann nun jedes Unternehmen für den gesamten Netzwerk-Stack unterstützen – unabhängig davon, wie weit es mit seiner Umstellung auf die Cloud bereits gediehen ist.“

