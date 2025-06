Kyndryl y Cloudflare anuncian una alianza estratégica global para impulsar la transformación de las redes empresariales, la innovación en múltiples nubes y la seguridad Zero Trust

Nueva York, NY y San Francisco, CA, 20 de marzo de 2024 – Kyndryl (NYSE: KD), el proveedor de servicios de infraestructura de TI más grande del mundo, y Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunciaron hoy una Alianza Estratégica Global. Esta es una expansión de su asociación, para que las empresas puedan migrar y administrar redes para lograr una conectividad multinube y una seguridad integral en la red. Esta asociación combina los servicios de consultoría de extremo a extremo y la experiencia de Kyndryl en redes empresariales, seguridad y resiliencia con la sólida conectividad cloud de Cloudflare que ofrece seguridad, rendimiento y flexibilidad en la nube, todo en uno.

Kyndryl y Cloudflare se asociaron por primera vez en mayo de 2023 para modernizar la infraestructura empresarial con servicios de extremo a extremo, para llevar WAN como servicio administrado y Cloudflare Zero Trust a toda la red corporativa. Ahora, las dos empresas se centran en una mayor innovación en todas las tecnologías para diseñar, construir, gestionar y modernizar los sistemas esenciales de los clientes. Las capacidades de Cloudflare ahora se activarán en todas las áreas de práctica de Kyndryl, incluidas la red, el perímetro, la seguridad y la resiliencia.

Desde que se asociaron, las empresas han recurrido a Cloudflare y Kyndryl para obtener soluciones completas de modernización, protección y rendimiento de la red (en todos los sectores de todo el mundo), desde la distribución de la cadena de suministro en Estados Unidos, una institución financiera líder en España, hasta Ashok Leyland, un fabricante líder de vehículos comerciales en la India.

“Como uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, es imperativo que estemos equipados con redes sólidas y seguras para garantizar que nuestra infraestructura de TI global funcione sin problemas. Desde la gestión de concesionarios hasta el seguimiento de vehículos, necesitamos ejecutar nuestras más de 50 aplicaciones de Internet con una interrupción mínima o nula y una seguridad mejorada”, afirmó Vinod Gopinathan, director de informática de Ashok Leyland. "Los servicios gestionados de Kyndryl con la solución de mitigación y protección DDoS de Cloudflare permiten a Ashok Leyland centrarse en nuestra búsqueda de innovación tecnológica, ingeniería avanzada y conectividad mejorada".

La alianza estratégica global de Kyndryl y Cloudflare se centra en ayudar a que las empresas optimicen la conectividad a múltiples nubes y centros de datos, al tiempo que se proporciona una sólida seguridad de red. Juntos, ayudarán a que las empresas:

Aceleren la madurez digital y la modernización de la red : Cloudflare es la plataforma tecnológica y Kyndryl es el proveedor de servicios que guiará a los clientes a lo largo de este recorrido. Juntos, Kyndryl y Cloudflare guiarán a los clientes para aumentar la seguridad en toda la red, mejorar el rendimiento de las aplicaciones críticas para el negocio y acceder sin problemas a los datos comerciales.

: Cloudflare es la plataforma tecnológica y Kyndryl es el proveedor de servicios que guiará a los clientes a lo largo de este recorrido. Juntos, Kyndryl y Cloudflare guiarán a los clientes para aumentar la seguridad en toda la red, mejorar el rendimiento de las aplicaciones críticas para el negocio y acceder sin problemas a los datos comerciales. Reduzcan el gasto en dispositivos y enlaces de redes privadas y, al mismo tiempo, permite a los equipos de TI ahorrar el trabajo manual : las dos compañías proporcionarán a las empresas capacidades de red globales líderes necesarias para entornos de trabajo flexibles, incluida la reducción de la deuda tecnológica y la arquitectura heredada. Kyndryl asesorará y ayudará a las empresas a gestionar su infraestructura de TI a medida que evolucionan sus redes y transfieren cargas de trabajo a la conectividad cloud de Cloudflare.

: las dos compañías proporcionarán a las empresas capacidades de red globales líderes necesarias para entornos de trabajo flexibles, incluida la reducción de la deuda tecnológica y la arquitectura heredada. Kyndryl asesorará y ayudará a las empresas a gestionar su infraestructura de TI a medida que evolucionan sus redes y transfieren cargas de trabajo a la conectividad cloud de Cloudflare. Amplíen la seguridad de la red a oficinas y centros de datos al reemplazar la WAN tradicional : la ciberseguridad empresarial completa de Cloudflare puede abordar riesgos y ataques desde cualquier ubicación y vector. La migración Zero Trust con Kyndryl moderniza perfectamente las redes y al mismo tiempo ayuda a garantizar la continuidad del negocio.

: la ciberseguridad empresarial completa de Cloudflare puede abordar riesgos y ataques desde cualquier ubicación y vector. La migración Zero Trust con Kyndryl moderniza perfectamente las redes y al mismo tiempo ayuda a garantizar la continuidad del negocio. Aprovechen las redes sostenibles: la conectividad cloud de Cloudflare elimina la necesidad de hardware y equipos de redes tradicionales. Con la experiencia de Kyndryl en migración de pilas de tecnología combinada con los servicios de red global de Cloudflare, la asociación permite que los clientes integren sin problemas la sostenibilidad ambiental directamente en su modelo de negocio. Las organizaciones que migran del hardware de red local a los servicios basados en la nube de Cloudflare pueden reducir las emisiones de carbono relacionadas entre un 78 % y un 96 %.

Como testimonio de la asociación, Cloudflare ha ayudado a que Kyndryl transforme sus servicios de red y brinde protección de ciberseguridad en la nube, incluida la mitigación de DDoS. Actualmente, Cloudflare protege las propiedades en Internet de Kyndryl, y Kyndryl opera en un modelo de autoservicio que incluye la capacidad de realizar cambios sin problemas durante la transformación sin incurrir en cargos adicionales. Desde que adoptó la red de conectividad cloud global y los servicios de seguridad de Cloudflare, Kyndryl ha experimentado una reducción en los costos de infraestructura de TI, un tráfico web acelerado y un mayor rendimiento para el equilibrio de carga de datos.

“Junto con Cloudflare, estamos permitiendo que las empresas migren a redes de próxima generación y aprovechen las funciones avanzadas de la nube para lograr una mayor agilidad e innovación. Nos encanta ampliar nuestra relación con Cloudflare, un líder de la industria en redes en la nube y Zero Trust”, mencionó Paul Savill, líder de práctica global de redes y computación perimetral en Kyndryl. "En combinación con los servicios de consultoría y gestión de expertos de Kyndryl, ayudaremos a que nuestros clientes conjuntos protejan, optimicen y simplifiquen su infraestructura de TI, al mismo tiempo que reducimos costos y mejoramos la eficiencia operativa".

“Cloudflare y Kyndryl son el dúo en el que las empresas pueden apoyarse plenamente para migrar sus redes e innovar en la nube. Al trabajar mano a mano con los clientes, hemos visto la demanda y el impacto de la conectividad cloud líder de Cloudflare y la ciberseguridad integral para entornos empresariales, de la mano de los servicios de red gestionados y de consultoría líderes en la industria de Kyndryl”, afirmó Matt Harrell, director global de canales y alianzas en Cloudflare. "Desde que nos asociamos con Kyndryl, pudimos escalar los servicios de Cloudflare a un nuevo nivel. Nuestra alianza estratégica global ahora puede respaldar a cualquier empresa en toda su red, independientemente de dónde se encuentre en su recorrido hacia la nube”.

Para obtener más información sobre la alianza estratégica global de Kyndryl y Cloudflare, consulta los recursos a continuación:

Acerca de Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) es el proveedor de servicios de infraestructura de TI más grande del mundo y presta servicios a miles de clientes empresariales en más de 60 países. La empresa diseña, construye, gestiona y moderniza los complejos sistemas de información de misión crítica de los que el mundo depende todos los días. Para obtener más información, visita www.kyndryl.com.

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

