Kyndryl et Cloudflare annoncent une alliance stratégique internationale afin de dynamiser la transformation du réseau d'entreprise, l'innovation multicloud et la sécurité Zero Trust

New York et Paris, le 20 mars 2024 – Kyndryl (NYSE : KD), le plus gros fournisseur d'infrastructure informatique du monde, et Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine de la connectivité cloud, annoncent une extension de leur partenariat, qui prendra la forme d'une alliance stratégique internationale. Cette dernière a pour objectif d'aider les entreprises dans leurs efforts de migration et de gestion de leurs réseaux afin de mettre en place une connectivité multicloud et une sécurité réseau complète. Le partenariat allie les services de conseil de bout en bout et l'expertise de Kyndryl en matière de services réseau pour entreprises, de sécurité et de résilience à la robuste connectivité cloud de Cloudflare, qui regroupe l'offre de cette dernière en matière de sécurité, de performances et de flexibilité cloud sous une plateforme unique.

Kyndryl et Cloudflare ont conclu leur premier partenariat en mai 2023 dans le but de moderniser l'infrastructure des entreprises à l'aide de services de bout en bout, tout en déployant également le WAN-as-a-Service géré et la plateforme Cloudflare Zero Trust sur l'ensemble du réseau d'entreprise. Les efforts des deux entreprises se concentreront sur la dynamisation de l'innovation au niveau des piles technologiques afin de concevoir, de développer, de gérer et de moderniser les systèmes vitaux des clients. Les fonctionnalités de Cloudflare seront désormais activées dans les domaines d'action de Kyndryl, comme le réseau et la périphérie réseau, ou la sécurité et la résilience.

Depuis la signature de ce partenariat, les entreprises ont fait appel à Cloudflare et à Kyndryl pour leurs besoins de modernisation complète du réseau, de protection et de solutions d'amélioration des performances, dans tous les secteurs à travers le monde. Ces clients englobent des acteurs de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis, une institution financière de premier plan en Espagne et Ashok Leyland, un des premiers constructeurs automobiles indiens.

« En tant que l'un des premiers constructeurs automobiles du monde, il est impératif pour nous d'être équipés de réseaux robustes et sécurisés, afin d'assurer la fluidité de notre infrastructure informatique mondiale. De la gestion des concessionnaires au suivi des véhicules, nous devons exécuter plus de 50 applications Internet, tout en assurant des perturbations nulles ou minimes, ainsi qu'une sécurité renforcée », explique Vinod Gopinathan, DSI d'Ashok Leyland. « L'association des services gérés de Kyndryl et de la solution d'atténuation et de protection contre les attaques DDoS de Cloudflare permet à Ashok Leyland de se concentrer sur la poursuite de l'innovation technologique, d'une ingénierie de pointe et d'une connectivité renforcée. »

L'alliance stratégique internationale entre Kyndryl et Cloudflare se concentre sur le fait d'aider les entreprises à rationaliser la connectivité à plusieurs clouds et datacenters, tout en proposant une robuste sécurité réseau. Les efforts conjoints des deux acteurs aideront les entreprises à :

Accélérer leur maturité numérique et la modernisation de leur réseau : Cloudflare est la plateforme technologique et Kyndryl le fournisseur de services qui accompagneront les clients tout au long de ce parcours. Ensemble, Kyndryl et Cloudflare guideront ces derniers afin de leur permettre de renforcer la sécurité de leur réseau, d'améliorer les performances des applications essentielles à l'activité et d'accéder en toute fluidité à leurs données métier.

: Cloudflare est la plateforme technologique et Kyndryl le fournisseur de services qui accompagneront les clients tout au long de ce parcours. Ensemble, Kyndryl et Cloudflare guideront ces derniers afin de leur permettre de renforcer la sécurité de leur réseau, d'améliorer les performances des applications essentielles à l'activité et d'accéder en toute fluidité à leurs données métier. Réduire les dépenses consacrées aux liaisons et aux équipements des réseaux privés, tout en permettant aux équipes informatiques de s'épargner de nombreuses heures de travail manuel : les deux acteurs fourniront aux entreprises les fonctionnalités réseau mondiales de premier plan nécessaires aux environnements de travail flexibles, notamment en leur permettant de réduire leur dette technologique et d'abandonner leurs architectures d'ancienne génération. Kyndryl proposera des conseils et aidera les entreprises à gérer leur infrastructure informatique. Elles pourront ainsi faire évoluer leurs réseaux et transférer leurs charges de travail vers la connectivité cloud de Cloudflare.

: les deux acteurs fourniront aux entreprises les fonctionnalités réseau mondiales de premier plan nécessaires aux environnements de travail flexibles, notamment en leur permettant de réduire leur dette technologique et d'abandonner leurs architectures d'ancienne génération. Kyndryl proposera des conseils et aidera les entreprises à gérer leur infrastructure informatique. Elles pourront ainsi faire évoluer leurs réseaux et transférer leurs charges de travail vers la connectivité cloud de Cloudflare. Étendre la sécurité réseau aux bureaux et aux datacenters en remplaçant le WAN traditionnel : la cybersécurité complète proposée par Cloudflare aux entreprises peut affronter les risques et les attaques, quels que soient leur emplacement et leur vecteur. La migration Zero Trust en compagnie de Kyndryl permet de moderniser les réseaux en toute fluidité, tout en contribuant à garantir la continuité de l'activité.

: la cybersécurité complète proposée par Cloudflare aux entreprises peut affronter les risques et les attaques, quels que soient leur emplacement et leur vecteur. La migration Zero Trust en compagnie de Kyndryl permet de moderniser les réseaux en toute fluidité, tout en contribuant à garantir la continuité de l'activité. Tirez parti de la mise en réseau durable : la connectivité cloud de Cloudflare élimine la nécessité d'utilisation d'équipements réseau physiques traditionnels. Grâce à l'expertise de Kyndryl en matière de migration des piles technologiques, associée aux services réseau internationaux proposés par Cloudflare, le partenariat permet aux clients d'intégrer en toute fluidité la durabilité environnementale directement au sein de leur modèle commercial. Les entreprises migrant d'équipements réseau physiques sur site vers les services basés sur le cloud de Cloudflare peuvent ainsi réduire leurs émissions carbonées associées d'un montant compris entre 78 % et 96 %.

En témoignage de leur partenariat, Cloudflare a aidé Kyndryl à transformer ses services réseau et lui a proposé une cybersécurité cloud, incluant notamment une solution d'atténuation des attaques DDoS. Cloudflare protège actuellement les propriétés Internet de Kyndryl. Cette dernière utilise un modèle en libre-service intégrant la capacité d'effectuer des changements en toute fluidité tout au long de la transformation, sans encourir de frais supplémentaires. Depuis l'adoption des services réseau et des services de sécurité proposés par Cloudflare dans le cadre de sa connectivité cloud mondiale, Kyndryl a constaté une réduction de ses coûts d'infrastructure informatique, une accélération de son trafic web et des performances accrues lors de l'équilibrage de charge des données.

« Conjointement avec Cloudflare, nous permettons aux entreprises de migrer vers des réseaux de nouvelle génération et de capitaliser sur des fonctionnalités cloud avancées afin de bénéficier de toujours plus d'agilité et d'innovation. Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec Cloudflare, un leader dans le domaine des solutions réseau cloud et du Zero Trust », précise Paul Savill, Global Practice Leader of Networking and Edge Compute chez Kyndryl. « Associées aux services de conseil expert gérés de Kyndryl, ces solutions nous permettront d'aider nos clients communs à sécuriser, rationaliser et simplifier leur infrastructure IT, tout en réduisant les coûts et en améliorant les efficacités opérationnelles ».

« Cloudflare et Kyndryl constituent un duo sur lequel les entreprises peuvent s'appuyer pleinement concernant la migration de leurs réseaux et l'innovation sur l'ensemble du cloud. En travaillant main dans la main avec nos clients, nous avons remarqué la demande et l'impact des solutions de premier plan de Cloudflare, comme la connectivité cloud et sa cybersécurité complète destinée aux environnements professionnels. Or ces services s'intègrent parfaitement aux services de conseil et aux services gérés de Kyndryl, qui figurent parmi les meilleurs du marché », déclare Matt Harrell, Global Head of Channels and Alliances chez Cloudflare. « Depuis notre partenariat avec Kyndryl, nous avons pu faire passer les services de Cloudflare au niveau supérieur. Notre alliance stratégique internationale nous permet de soutenir n'importe quelle entreprise sur l'ensemble de leur pile réseau, peu importe où elle se situe dans son parcours cloud. »

N'hésitez pas à consulter les ressources ci-dessous si vous souhaitez en savoir plus sur l'alliance stratégique internationale entre Kyndryl et Cloudflare :

