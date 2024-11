Cloudflare veröffentlicht die wichtigsten Internettrends des Jahres 2023

San Francisco (Kalifornien), 12. Dezember 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, veröffentlicht heute die vierte Ausgabe des Berichts „Das Jahr im Rückblick“. Dieser beschäftigt sich mit internationalen Entwicklungen im Bereich Internet und Sicherheitstrends. Außerdem gehen wir darin auf die beliebtesten Dienste im World Wide Web des Jahres 2023 ein.

Das Internet ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wie aus dem Cloudflare-Bericht „Das Jahr im Rückblick“ hervorgeht, hat der Internettraffic allein 2023 weltweit um 25 Prozent zugenommen. Ein Nachlassen dieses Trends ist nicht in Sicht. Dieses Wachstum verdeutlicht die entscheidende Rolle, die Internetdiensten in vielerlei Hinsicht zukommt: Sie tragen etwa zum reibungslosen Funktionieren von Systemen oder zur Unterstützung der internationalen Digitalwirtschaft und zum Betrieb von Gesundheitsnetzwerken bei, aber auch zur Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität von Unternehmen und letzten Endes zur allgemeinen Vernetzung von Menschen und Gesellschaften.

Eine Auswahl der wichtigsten Eckdaten des Jahres 2023:

Beliebteste Internetdienste : Google belegt das zweite Jahr in Folge den ersten Platz, gefolgt von Facebook (Rang 2), Apple (Rang 3) und TikTok (Rang 4).

: Google belegt das zweite Jahr in Folge den ersten Platz, gefolgt von Facebook (Rang 2), Apple (Rang 3) und TikTok (Rang 4). Beliebteste Social Media-Plattformen : Facebook hat den letztjährigen Sieger TikTok auf Platz 2 verwiesen, auf den Rängen drei und vier folgen Instagram und Twitter/X.

: Facebook hat den letztjährigen Sieger TikTok auf Platz 2 verwiesen, auf den Rängen drei und vier folgen Instagram und Twitter/X. Beliebteste Dienste für generative KI : In dieser neuen Kategorie hat OpenAI die Führungsposition inne, vor Character AI (Rang 2), Quillbot (Rang 3) und Hugging Face (Rang 4).

: In dieser neuen Kategorie hat OpenAI die Führungsposition inne, vor Character AI (Rang 2), Quillbot (Rang 3) und Hugging Face (Rang 4). Am stärksten von Cyberangriffen betroffene Branche : Weltweit standen Unternehmen aus dem Finanzsektor am stärksten im Fadenkreuz von Angriffen aus dem Cyberspace.

: Weltweit standen Unternehmen aus dem Finanzsektor am stärksten im Fadenkreuz von Angriffen aus dem Cyberspace. Am stärksten verbreitete Cyberbedrohungen : Betrügerische Links und Erpressungsversuche in Form schädlicher E-Mail-Nachrichten wurden am häufigsten für Angriffe genutzt.

: Betrügerische Links und Erpressungsversuche in Form schädlicher E-Mail-Nachrichten wurden am häufigsten für Angriffe genutzt. Internetausfälle: Weltweit erhöhte sich der Zahl der Internetausfälle von gut 150 im Jahr 2022 auf mehr als 180 im Jahr 2023. Ursache waren häufig staatlich angeordnete Internetsperrungen auf regionaler und nationaler Ebene.

„Wir sind alle vom Internet abhängig und das globale Netzwerk von Cloudflare – eines der größten der Welt – hat sich zu einer tragenden Säule der kritischen Infrastruktur entwickelt, auf der die digitale Welt aufbaut“, so Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. „Uns kommt im Internet eine einzigartige Rolle zu. Dadurch sind wir in der Lage, in Echtzeit zu beobachten, wie sich die Beliebtheit von Online-Diensten entwickelt und wie neue Technologietrends entstehen, etwa der Boom im Bereich KI und die rasante Verbreitung von Starlink rund um den Globus. Es liegt in unserer Verantwortung, Transparenz zu schaffen und Daten und Perspektiven aus Berichten wie ,Das Jahr im Rückblick’ allgemein zugänglich zu machen. So können wir für eine besser informierte, widerstandsfähigere und sicherere Online-Welt sorgen.“

Die zugrundeliegenden Daten stammen von Cloudflare Radar. Mit diesem Tool kann sich jeder kostenlos über globale Trends informieren und auf Erkenntnisse zu den Entwicklungen im Internet zugreifen. Radar stützt sich auf Informationen aus dem weltumspannenden Netzwerk von Cloudflare (einem der größten der Welt, das mehr als 310 Städte in über 120 Ländern umfasst) sowie auf gebündelte und anonymisierte Daten des öffentlichen DNS-Resolver 1.1.1.1 von Cloudflare, der weithin als schnelle und datenschutzfreundliche Möglichkeit zum Surfen im Internet genutzt wird.

Mehr über den Cloudflare-Bericht „Das Jahr im Rückblick“ erfahren Sie hier:

