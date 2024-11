Cloudflare publica las principales tendencias de 2023

San Francisco, CA, 12 de diciembre de 2023 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder de conectividad cloud, publicó hoy su cuarto Resumen del Año, que analiza información de Internet y tendencias de seguridad a nivel global junto con un informe más exhaustivo de los servicios de Internet más populares de 2023.

Internet es uno de los aspectos más omnipresentes de la vida moderna, o quizás el más omnipresente. El Resumen del Año de Cloudflare reveló que solo en 2023 hubo un 25 % de aumento en el tráfico global, y no hay signos de que vaya a disminuir. Este crecimiento subraya la dependencia de los servicios de Internet para facilitar y sustentar sistemas y tareas vitales como el apoyo a las economías digitales a nivel global, el funcionamiento de las redes de atención para la salud, el mantenimiento de la continuidad comercial en empresas y, en definitiva, la conexión de las personas con sus comunidades.

Estos son algunos de los aspectos más destacados de 2023:

Servicio de Internet más popular : Google resultó primero por segundo año consecutivo, seguido por Facebook (2), Apple (3) y TikTok (4).

: Google resultó primero por segundo año consecutivo, seguido por Facebook (2), Apple (3) y TikTok (4). Plataforma de redes sociales más popular : Facebook resultó primera, desplazando a la que había ocupado el primer lugar en 2022, TikTok (2), seguida por Instagram (3) Twitter/X (4).

: Facebook resultó primera, desplazando a la que había ocupado el primer lugar en 2022, TikTok (2), seguida por Instagram (3) Twitter/X (4). Servicio de IA generativa más popular : OpenAI obtuvo el primer lugar para esta categoría emergente, seguido por Character AI (2), Quillbot (3) y Hugging Face (4).

: OpenAI obtuvo el primer lugar para esta categoría emergente, seguido por Character AI (2), Quillbot (3) y Hugging Face (4). Industria más atacada : los ataques de los ciberdelincuentes más comunes a nivel global se dirigieron a organizaciones financieras.

: los ataques de los ciberdelincuentes más comunes a nivel global se dirigieron a organizaciones financieras. Ciberamenazas más comunes : los enlaces engañosos y los intentos de extorsión en los mensajes maliciosos de correos electrónicos fueron los dos tipos de ataque más utilizados.

: los enlaces engañosos y los intentos de extorsión en los mensajes maliciosos de correos electrónicos fueron los dos tipos de ataque más utilizados. Interrupciones de Internet observadas: hubo más de 180 interrupciones del servicio de Internet en todo el mundo en 2023 – comparado con 150 en 2022 – y muchos de ellos se debieron a interrupciones de la conectividad de Internet a nivel nacional y regional dirigidas por gobiernos.

“Todos dependemos de Internet, y la red global de Cloudflare, una de las más grandes del mundo, se ha convertido en un pilar de infraestructura crítica de la que depende el mundo digital”, afirmó Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. “Nuestro rol exclusivo en Internet nos permite ver los flujos y reflujos de la popularidad en línea y las tendencias de tecnología emergente en tiempo real – como el auge en la IA y el uso acelerado a nivel global de Starlink. Nuestra responsabilidad es ser transparentes y compartir los datos y las perspectivas de los informes como nuestro Resumen del Año para ayudar a que el mundo en línea esté más informado y sea más resiliente y seguro".

Estos datos provienen de Cloudflare Radar, una herramienta gratuita que permite que cualquiera vea las tendencias globales y la información en todo el ámbito de Internet. Radar está impulsado por datos de la red global de Cloudflare (una de las mayores del mundo, que abarca más de 310 ciudades en más de 120 países) y datos generales y anonimizados del Solucionador DNS público 1.1.1.1 de Cloudflare, muy utilizado como una manera rápida y privada de navegar por Internet.

Para obtener más información sobre el Resumen del Año de Cloudflare, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma unificada con más funciones de productos en la nube nativa y herramientas para desarrolladores, por lo tanto, cualquier organización puede tener el control que necesita para trabajar, desarrollar y agilizar sus negocios.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

Síguenos en: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, que implican riesgos e incertidumbres sustanciales. En algunos casos, se pueden identificar proyecciones futuras porque contienen palabras como "puede", "será", "debería", "espera", "explora", "planea", "anticipa", "podría", "tiene la intención", "objetivo", "proyecto", "contempla", "cree", "estima", "predice", "potencial" o "continúa", o la forma negativa de estas palabras, u otros términos o expresiones similares que se refieren a las expectativas, estrategia, planes o intenciones de Cloudflare. Sin embargo, no todas las proyecciones contienen estas palabras identificativas. Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro expresas o implícitas que incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con los productos y la tecnología de Cloudflare, el desarrollo tecnológico de Cloudflare, las operaciones futuras, el crecimiento, las iniciativas o las estrategias futuras, y los comentarios realizados por el director general de Cloudflare. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los declarados o implícitos en las proyecciones futuras debido a una serie de factores, que incluyen, entre otros, los riesgos detallados en las presentaciones de Cloudflare ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el Informe Trimestral de Cloudflare en el Formulario 10-Q presentado el 2 de noviembre de 2023, así como otras presentaciones que hagamos de vez en cuando ante la SEC.

Las proyecciones futuras incluidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a los acontecimientos que se produzcan en la fecha en que se realicen. Cloudflare no asume obligación alguna de publicar actualizaciones de las proyecciones futuras hechas en este comunicado de prensa para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del mismo o para reflejar nueva información o cualquier otra posible circunstancia no prevista, salvo que lo exija la ley. Quizá Cloudflare no logre los planes, las intenciones o las expectativas que se revelan en nuestras declaraciones de proyecciones futuras, y no se debe confiar plenamente en las mismas.

© 2023 Cloudflare Inc. Todos los derechos reservados. Cloudflare, su logotipo y otras marcas de Cloudflare son marcas comerciales o marcas registradas de Cloudflare, Inc. en Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.