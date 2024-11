Cloudflare、2023年のインターネット環境を振り返ったトレンド上位を発表

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare, Inc.(クラウドフレア)は本日、4度目となる「1年を振り返って」を発表しました。本レポートは、世界のインターネットに関する知見とセキュリティのトレンドを調査すると共に、2023年に最も人気のあったインターネットサービスをさらに掘り下げたものです。

インターネットは、現代生活で最もユビキタスなもののひとつです。Cloudflareの「1年の振り返り」レポートから、2023年だけでも世界のトラフィックが25%増加したことが明らかになりました。インターネットの拡大する勢いは衰える気配がありません。この成長を見ると、世界のデジタル経済のサポート、ヘルスケアネットワークの運用の実現、企業の事業継続性の維持、そして最終的には人々と地域社会とのつながりといった重要なシステムや作業を促進し、支えるために、インターネットサービスに依存していることがわかります。

2023年の最大のハイライト:

最も人気のあるインターネットサービス :Googleが2年連続で1位となり、Facebook(2位)、Apple(3位)、TikTok(4位)が続きました。

:Googleが2年連続で1位となり、Facebook(2位)、Apple(3位)、TikTok(4位)が続きました。 最も人気のあるソーシャルメディアプラットフォーム :Facebookが1位、2022年のリーダーであったTikTokは2位、Instagram(3位)、Twitter/X(4位)と続きました。

:Facebookが1位、2022年のリーダーであったTikTokは2位、Instagram(3位)、Twitter/X(4位)と続きました。 最も人気のある生成AIサービス :この新興カテゴリーではOpenAIが1位となり、Character AI(2位)、Quillbot(3位)、Hugging Face(4位)が続きました。

:この新興カテゴリーではOpenAIが1位となり、Character AI(2位)、Quillbot(3位)、Hugging Face(4位)が続きました。 標的なる頻度が最も高かった業界 :脅威アクターが世界的に最も多く攻撃を仕掛けたのは、金融分野でした。

:脅威アクターが世界的に最も多く攻撃を仕掛けたのは、金融分野でした。 最も件数の多かったサイバー脅威 :最も多く悪用された攻撃の上位2つは、悪意のあるEメールメッセージに含まれる「偽装リンク」と「恐喝」でした。

:最も多く悪用された攻撃の上位2つは、悪意のあるEメールメッセージに含まれる「偽装リンク」と「恐喝」でした。 観測されたインターネット障害:150件以上であった2022年と比較し、2023年には世界中で180件以上のインターネット障害があり、その多くは政府指示による地域的、国家的なインターネット接続遮断によるものでした。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「私たちは皆インターネットに依存しており、Cloudflareの世界最大級のグローバルネットワークは、デジタル世界が依存する重要なインフラの柱として発展してきました。インターネット上での私たちの独自の役割により、私たちは例えば、AIの急成長やStarlinkの世界的な利用の加速などオンラインの人気や新興技術のトレンドの潮流をリアルタイムで見ることができます。私たちの責任は、透明性を保ち、『1年を振り返って』のようなレポートでデータや視点を共有し、オンラインの世界をより情報化し、強靱で安全なものに保つことです」と述べています。

このデータの出処は、誰でもインターネットの世界的トレンドと知見を閲覧できる無料ツールCloudflare Radarです。Radarは、Cloudflareの(120か国以上、310都市以上に広がる世界最大級の)グローバルネットワークから集めたデータと、インターネットを高速かつプライベートにブラウジングする手段として広く用いられているCloudflareの1.1.1.1パブリックDNSリゾルバから集計・匿名化したデータを基にしています。

Cloudflareの「1年を振り返って」の詳細は、以下のリソースをご覧ください。

