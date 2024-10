Cloudflare führt Data Localization Suite in Asien ein und verschafft lokalen Kunden die Hoheit über ihre Daten

San Francisco (Kalifornien), 20. September 2022 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der Spezialist für IT-Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit mit dem Ziel, ein besseres Internet zu schaffen, gibt heute die Verfügbarkeit seiner Data Localization Suite (DLS) in drei neuen Staaten des Asien-Pazifik-Raums bekannt: Australien, Indien und Japan. Mit der Data Localization Suite von Cloudflare können Unternehmen, die in diesen Ländern ansässig oder geschäftlich aktiv sind, mühelos regeln und kontrollieren, wohin ihre inländischen Daten übertragen werden und wer darauf zugreifen darf. Das versetzt sie in die Lage, die für sie geltenden Datenschutzvorgaben zu erfüllen. Letztlich können Firmen mit Kunden in diesen Wirtschaftsräumen auf diese Weise ihre Daten vor Ort verarbeiten und gleichzeitig von der Geschwindigkeit, dem Schutz und der Skalierbarkeit des globalen Netzwerks von Cloudflare profitieren.

Fast 70 Prozent aller Länder in Asien haben neue Datenschutzgesetze verabschiedet oder bereiten dies vor. Für lokale Unternehmen ist es deshalb oft eine Herausforderung, für die Verarbeitung von heimischem Traffic auf die Dienste ausländischer Anbieter zurückzugreifen. Ohne Unterstützung vor Ort stehen viele Firmen unter Druck, ausschließlich Provider aus dem eigenen Land zu nutzen. Unter Umständen wird ihnen auch vorgeschrieben, ihre Anwendung auf ein Rechenzentrum oder auf die Region eines einzigen Cloud-Dienstleisters zu beschränken. Das hat zur Folge, dass sie eine Abwägung zwischen der eigenen Gesetzeskonformität und einer schnellen und sicheren Bereitstellung ihrer Services treffen müssen. Die Data Localization Suite von Cloudflare bietet Firmen unabhängig von ihrer Größe und Branchenzugehörigkeit mehr Wahlmöglichkeiten und größere Kontrolle darüber, wie sie ihre Vorgaben zur Datenlokalisierung ohne Abstriche bei Sicherheit oder Performance erfüllen.

„Kein Unternehmen sollte sich zwischen der Einhaltung der lokalen Datenschutzvorschriften und einer herausragenden Kundenerfahrung entscheiden müssen. Und doch hören wir ein ums andere Mal, dass Firmen aufgrund einer komplizierten und sich kontinuierlich wandelnden Rechtslage vor Ort dazu gezwungen sind“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Indem wir die Data Localization Suite künftig auch unseren Kunden in Australien, Indien und Japan anbieten, stellen wir sicher, dass Datenlokalisierung nicht auf Kosten der Geschwindigkeit, der Sicherheit und des Datenschutzes geht, die Nutzende online zu Recht erwarten.“

Folgendes ermöglicht die Data Localization Suite von Cloudflare Firmen mit Sitz in Australien, Indien und Japan ab sofort:

Kontrolle über den Ort der Verarbeitung des Datenverkehrs: Unternehmen können selbst entscheiden, in welchem Rechenzentrum ihr Traffic überprüft wird, und mithilfe des Geo Key Managers von Cloudflare den Speicherort für ihre privaten Kryptoschlüssel auswählenn.

Unternehmen können selbst entscheiden, in welchem Rechenzentrum ihr Traffic überprüft wird, und mithilfe des Geo Key Managers von Cloudflare den Speicherort für ihre privaten Kryptoschlüssel auswählenn. Entwicklung und Einsatz von Serverless-Code mit Kontrolle über die Region: Es sind Applikationen programmierbar, mit denen Entwickler globale Performance mit lokalen gesetzlichen Vorgaben in Einklang bringen können. Dank der Beschränkungen des Rechtsraums für Durable Objects von Workers lassen sich mühelos Anwendungen entwickeln, deren Aktionsradius auf eine bestimmte Region beschränkt ist.

Es sind Applikationen programmierbar, mit denen Entwickler globale Performance mit lokalen gesetzlichen Vorgaben in Einklang bringen können. Dank der Beschränkungen des Rechtsraums für Durable Objects von Workers lassen sich mühelos Anwendungen entwickeln, deren Aktionsradius auf eine bestimmte Region beschränkt ist. Schutz von Websites und Internetanwendungen mithilfe der Sicherheitsfunktionen von Cloudflare: Kunden können unter anderem mit unserer WAF, unserem Bot-Management und unserem DDoS-Schutz für die Sicherheit und Verfügbarkeit ihrer Internetpräsenzen sorgen.

Kunden können unter anderem mit unserer WAF, unserem Bot-Management und unserem DDoS-Schutz für die Sicherheit und Verfügbarkeit ihrer Internetpräsenzen sorgen. Einhaltung internationaler und lokaler Sicherheitsstandards: Firmen haben die Gewissheit, dass sie internationale Datenschutz- und Sicherheitsnormen wie ISO 27001, 27701 und 27018 einhalten, trotzdem aber Performance und Geschwindigkeit in großem Maßstab bieten können.

„In der Asien-Pazifik-Region nutzen mehr als 2,5 Milliarden Menschen das Web, was mehr als die Hälfte aller Internetnutzer weltweit darstellt. Datenschutz hat in diesem Wirtschaftsraum zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Daten der Endanwender zu schützen, ist grundlegender Bestandteil des Ziels von Cloudflare, ein besseres Internet zu schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen in Australien, Indien und Japan, damit diese ihren Endnutzern schnelle, datenschutzfreundliche, zuverlässige und sichere Services bereitstellen können“, sagt Jonathon Dixon, Vice President und Managing Director Asia Pacific, Japan und China bei Cloudflare.

Die Data Localization Suite unterstützt seit 2020 Cloudflare-Kunden bei der Einhaltung der europäischen Lokalisierungsanforderungen und -vorschrifte.

„Wir freuen uns, die Vorzüge der Lokalisierungsdienste von Cloudflare auch für unsere Kunden zu nutzen und ihnen größere Kontrolle beim Bemühen um die Einhaltung internationaler Rechtsvorgaben für Datenübertragungen geben zu können“, so Blake Brannon, Chief Strategy Officer bei OneTrust. „Wir haben das Ziel, unseren Kunden den Umgang mit den sich wandelnden Rechtsvorschriften zu erleichtern, und unsere Partnerschaft mit Cloudflare trägt dazu bei.“

Aktuell umfasst das globale Netzwerk von Cloudflare gut 275 Städte in mehr als 100 Ländern, darunter über 100 Standorte im Asien-Pazifik-Raum. Damit möchten wir unsere Sicherheits-, Performance- und Zuverlässigkeitslösungen in größtmöglicher Nähe zu unseren Kunden vor Ort bereitstellen. Cloudflare investiert weiter in diesem Wirtschaftsraum und verfügt über Zweigstellen in Peking, Singapur, Sydney sowie Tokio. Im März haben wir zudem die Erweiterung unseres globalen Netzwerks um 18 neue Städte bekannt gegeben, darunter Bhubaneshwar und Kanpur in Indien sowie Fukuoka und Naha in Japan.

Weitere Informationen zu den Regional Services und der Data Localization Suite finden Sie hier:

Über Cloudflare Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com/de-de/ / @cloudflare) hat sich zum Ziel gesetzt, das Internet besser zu machen. Die Cloudflare-Produktsuite schützt und beschleunigt jede Internetanwendung, ohne dass Hardware hinzugefügt, Software installiert oder eine Zeile Code geändert werden muss. Bei mit Cloudflare betriebenen Websites erfolgt das Routing des gesamten Traffics über ein intelligentes globales Netzwerk, das mit jeder Anfrage hinzulernt. Die Folge sind eine deutliche Verbesserung der Performance und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen. Cloudflare wurde 2018 vom Entrepreneur Magazine in der Kategorie „Top Company Cultures“ und 2019 von der Fast Company unter den „World's Most Innovative Companies“ aufgeführt. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in San Francisco (US-Bundesstaat Kalifornien) und verfügt über Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington D.C., Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „erkunden“, „planen“, „voraussehen“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Effektivität der Data Localization Suite und andere Produkte und Technologie von Cloudflare, die für Cloudflare-Kunden aus der Nutzung der Data Localization Suite und anderer Produkte und Technologie von Cloudflare entstehenden Vorteile, die erwartete Funktionalität und Performance der Data Localization Suite und anderer Produkte und Technologie von Cloudflare, den Zeitpunkt, zu dem neue Funktionen der Data Localization Suite von Cloudflare allgemein für alle aktuellen und potenziellen Cloudflare-Kunden verfügbar sein werden, die technologischen Entwicklungen, die zukünftige Betriebstätigkeit, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des Cloudflare-CEO und anderer zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Cloudflare können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt in Aussicht gestellt wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – unter anderem auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare im Formular 10-Q, das am 4. August 2022 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die von uns gegebenenfalls bei der SEC eingereicht werden.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

© 2022 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Rechtsräumen. Alle anderen Marken und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.