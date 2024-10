Cloudflare lance Data Localization Suite en Asie pour aider ses clients dans leur gestion de la souveraineté des données

San Francisco, Californie (États-Unis), 21 septembre 2022 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), l'éditeur de solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité visant à bâtir un Internet meilleur, annonce que la Data Localization Suite (DLS) de Cloudflare est désormais disponible dans trois nouveaux pays de la région Asie-Pacifique : l'Australie, l'Inde et le Japon. La Data Localization Suite aidera les entreprises installées dans ces pays, ainsi que les multinationales qui y ont une présence, à se conformer aux réglementations locales en matière de régionalisation des données. Grâce à Cloudflare, elles pourront ainsi configurer facilement des règles et des mesures de contrôle permettant de définir la destination de leurs données nationales, ainsi que les utilisateurs qui y ont accès. En définitive, les entreprises disposant de clients dans ces pays pourront désormais traiter leurs données localement, tout en bénéficiant de la rapidité, de la sécurité et de l'évolutivité du réseau mondial de Cloudflare.

Près de 70 % des pays d'Asie ont adopté ou rédigé une nouvelle législation relative à la protection des données et à la confidentialité. Il est donc souvent difficile pour les entreprises de la région de faire appel à des fournisseurs établis à l'étranger pour gérer leur trafic national. En l'absence d'assistance régionale, de nombreuses entreprises se trouvent contraintes d'utiliser uniquement des fournisseurs situés dans leur pays, et peuvent devoir limiter leur application à un datacenter ou à la région d'un fournisseur de cloud. Ceci se traduit par un compromis entre la conformité et la mise à disposition d'expériences rapides et sécurisées pour les utilisateurs finaux. Avec Data Localization Suite, les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité peuvent désormais utiliser Cloudflare pour étendre leur choix et renforcer leur contrôle sur leur approche de la localisation des données, sans sacrifier la sécurité ou les performances.

« Aucune entreprise ne devrait avoir à choisir entre la conformité à la réglementation locale en matière de données et une expérience supérieure pour ses clients. Pourtant, nous entendons sans cesse que des entreprises sont contraintes de faire ce choix en raison de l'environnement complexe et en évolution constante des législations régionales », déclare Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « En étendant notre Data Localization Suite à nos clients situés en Australie, en Inde et au Japon, nous veillons à ce que la régionalisation des données ne soit pas mise en œuvre au détriment de la rapidité, de la sécurité et de la confidentialité que les utilisateurs attendent et méritent en ligne. »

Désormais, les entreprises d'Australie, d'Inde et du Japon peuvent utiliser la solution Data Localization Suite de Cloudflare pour :

Contrôler le choix du lieu de traitement du trafic : les entreprises peuvent choisir la localisation des datacenters où est inspecté leur trafic. Les entreprises peuvent également utiliser la solution Geo Key Manager de Cloudflare pour choisir l'endroit où sont conservées les clés privées.

les entreprises peuvent choisir la localisation des datacenters où est inspecté leur trafic. Les entreprises peuvent également utiliser la solution Geo Key Manager de Cloudflare pour choisir l'endroit où sont conservées les clés privées. Construire et déployer du code serverless, avec un contrôle régional : créez des applications qui permettent aux développeurs de réunir les performances mondiales et les règles de conformité locales. Les restrictions de juridiction pour Workers Durable Objects facilitent la construction d'applications serverless limitées à une région spécifique.

créez des applications qui permettent aux développeurs de réunir les performances mondiales et les règles de conformité locales. Les restrictions de juridiction pour Workers Durable Objects facilitent la construction d'applications serverless limitées à une région spécifique. Utiliser les fonctionnalités de sécurité de Cloudflare pour protéger leurs propriétés web : les clients peuvent utiliser le pare-feu WAF, la gestion des bots, la protection contre les attaques DDoS et bien d'autres fonctionnalités pour préserver la sécurité et le bon fonctionnement de leurs sites web.

les clients peuvent utiliser le pare-feu WAF, la gestion des bots, la protection contre les attaques DDoS et bien d'autres fonctionnalités pour préserver la sécurité et le bon fonctionnement de leurs sites web. Se conformer aux certifications de sécurité mondiales et régionales : les entreprises peuvent avoir la certitude de se conformer aux certifications mondiales en matière de confidentialité et de sécurité, telles que ISO 27001, 27701 et 27018, tout en offrant des performances et une rapidité supérieures à grande échelle.

« La région Asie-Pacifique compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs d'Internet, soit plus de la moitié du nombre total d'internautes dans le monde. Les notions de protection des données et de confidentialité y sont donc de plus en plus importantes. La préservation de la confidentialité des utilisateurs finaux constitue en outre un principe fondamental de la mission de Cloudflare visant à contribuer à bâtir un meilleur Internet. Nous sommes impatients de pouvoir travailler avec des entreprises situées en Australie, en Inde et au Japon afin de leur permettre de proposer des services rapides, privés, fiables et sécurisés à leurs utilisateurs finaux », annonce Jonathon Dixon, VP et Managing Director, Asie-Pacifique, Japon et Chine, Cloudflare.

La Data Localization Suite a aidé les clients de Cloudflare à se conformer aux exigences et aux réglementations européennes en matière de régionalisation depuis 2020.

« Nous nous réjouissons d'étendre les avantages de la régionalisation de Cloudflare à nos clients afin de leur assurer un plus grand degré de contrôle concernant la gestion des exigences internationales en matière de transferts de données », affirme Blake Brannon, Chief Strategy Officer, OneTrust. « Le partenariat conclu avec Cloudflare soutient notre mission visant à permettre à nos clients d'appréhender aisément un environnement réglementaire en évolution constante. »

Aujourd'hui, le réseau mondial de Cloudflare s'étend à plus de 275 villes réparties dans plus de 100 pays, dont plus de 100 points de présence dans la région Asie-Pacifique permettant de déployer ses solutions d'amélioration de la sécurité, des performances et de la fiabilité au plus près de ses clients régionaux. Cloudflare continue d'investir dans la région et dispose d'agences à Pékin, Singapour, Sydney et Tokyo. En mars, Cloudflare a également annoncé l'ajout de 18 nouvelles villes à son réseau mondial, parmi lesquelles Bhubaneshwar (Inde), Fukuoka (Japon), Kanpur (Inde) et Naha (Japon).

Pour plus d'informations sur les services régionaux et Data Localization Suite, consultez les ressources suivantes :

