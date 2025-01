VicRoads is the road authority for the state of Victoria, Australia. VicRoads plans, develops and manages the arterial road network and delivers road safety initiatives and customer focused registration and licensing services.

VicRoads’ Challenge: A New Site with DNS built for Performance

„Als Regierungsbehörde sind wir letztlich dem Parlament von Victoria gegenüber für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger, effizienter öffentlicher Dienstleistungen verantwortlich“, erklärt Stuart Campbell, Leiter des Bereichs Digital Solutions Design bei VicRoads. Wir überwachen und bewerten kontinuierlich die Performance unseres Unternehmens im Vergleich zu anderen führenden Unternehmen der privaten und öffentlichen Wirtschaft. Wir wollen bei der Erbringung von Dienstleistungen führend sein.“

Als Branchenführer braucht man auch eine schnelle und effektive digitale Präsenz. „Für unsere neue Website wollten wir den leistungsfähigsten und schnellsten DNS-Provider finden“, so Stuart.

VicRoads’ Solution: Safe Roads, Fast and Safe Website

“Prior to Cloudflare, we were using a custom built solution with legacy vendors, comprised by many different components,” stated Stuart. “Today Cloudflare is used to replace six previous different systems.” Cloudflare is the fastest managed DNS provider on the planet. VicRoads enjoyed the performance they were getting on Cloudflare with their legacy site, so they decided to build their new site specifically with Cloudflare’s architecture in mind.

„Wir haben uns für Cloudflare entschieden, weil man nichts tun muss, damit es funktioniert“, sagt Stuart. „Unser Hauptaugenmerk lag darauf, die Kosten niedrig und gleichzeitig den Support hoch zu halten. Cloudflare hat genau das getan, indem es enormes Engagement und Support zu einem vernünftigen Preis gezeigt hat. Wir sind froh darüber, dass jemand bereit ist, sich hinzusetzen und alle Fragen, die wir haben, zu besprechen. Cloudflare hat uns geholfen, mehr Transaktionen abzuschließen, eine höhere Konversionsrate zu erzielen und weniger Beschwerden zu erhalten. All dies bei gleichzeitigem Schutz unserer sensiblen Daten und Einhaltung der erforderlichen Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen.“

Heute verwendet VicRoads fast die gesamte Palette der Cloudflare-Produkte. Das CDN und der Managed-DNS-Dienst von Cloudflare arbeiten zusammen, um die Website von VicRoads so schnell wie möglich zu machen. Ebenso nutzt VicRoads die DDoS-Abwehr und die WAF (Web Application Firewall) von Cloudflare, um seine Website vor DDoS-Angriffen zu schützen und Kundendaten zu sichern. Außerdem schützt VicRoads mit Rate Limiting seine Anmeldeseite und Kundenkonten vor Layer-7-Angriffen.