Why Auto Trader UK Chose Cloudflare For Its Cloud Migration

Diese Herausforderung ist jedem alteingesessenen Unternehmen mit IT-Abteilung bekannt: der Übergang von der gegenwärtigen physischen, rechenzentrumsbasierten Hardware-Infrastruktur zur Infrastruktur der nächsten Generation, die in der Cloud implementiert und verwaltet wird.

Auto Trader — the largest automobile classifieds service in the United Kingdom and Ireland — recently decided it was time to make that crucial migration. The company’s site offers an array of services, including key information on vehicle valuation and seller reputation. It also hosts over 3,000 custom websites for local dealerships across the UK, who rely on Auto Trader to maintain their online presence.

Alles in allem verzeichnet Auto Trader jeden Monat über 55 Millionen Besuche auf seiner Plattform. Bei mehr als 10 Millionen abgeschlossenen Transaktionen pro Jahr und einem Umsatz von 330 Millionen Pfund Sterling – und nicht zuletzt den Tausenden von Händlern, die sich auf die Plattform verlassen – war diese Migration in die Cloud ein Unterfangen mit hohem Einsatz und wenig Spielraum für Fehler.

The Challenge

Als man daran ging, diese unternehmenskritischen Dienste auf Cloudflare umzustellen, umfasste Auto Traders Bestand zahlreiche unterschiedliche Technologien, darunter auch PowerDNS (lokales DNS), Verisign DNS (wichtige externe Domains), Arbor (DDoS-Abwehr) und F5 (Lastverteilung/WAF).

Der Einsatz mehrerer unterschiedlicher Produkte hatte Nachteile – darunter mangelnder API-Zugriff oder fehlende Automatisierungsunterstützung – und führte zu provisorischen Lösungen und wiederholten Arbeitsgänge. Dies erhöhte die Komplexität und machte die Aufgaben schwieriger als nötig, und Auto Trader musste für jeden speziellen Anwendungsfall ein einzelnes Produkt kaufen.

Mark Bell, Systems Engineer bei Auto Trader, fügt hinzu: „Wir wollten etwas, das alle unsere DNS-, Performance- und Sicherheitsanforderungen in einer einzigen, einheitlichen Oberfläche vereint.“

The Cloudflare Difference

Bei Cloudflare sind all diese Produkte im selben Dienst enthalten und werden über ein einziges integriertes Dashboard verwaltet. Das führt zu erheblichen Einsparungen bei den Betriebskosten – es muss keine Hardware mehr gewartet werden – und zu einer Nutzererfahrung mit wesentlich einfacherer Navigation.

Cloudflare war eine von mehreren Optionen, die Auto Trader in Betracht zog: „Für uns ist es wichtig, so sorgfältig wie möglich vorzugehen, und daher haben wir uns die unterschiedlichen Angebote auf dem Markt angesehen“, sagt Bell. Nach umfangreichen Recherchen und internen Diskussionen gab es schließlich einen klaren Gewinner.

”There was only one decision to make, really: it was to go with Cloudflare, because you’re so far ahead of the competition in regards to the capabilities and the features that you offer. And also, the support — with things like live chat, it’s been very effective and really helpful.”

- Mark Bell

Systems Engineer, Auto Trader

“A key consideration was cost, and we believe Cloudflare are very competitive for the service that they offer in comparison with other providers. Another attraction was the interconnect program between Google Cloud and Cloudflare — which offers up to 75% savings on egress costs.”

- Mark Bell

Systems Engineer, Auto Trader

Auto Trader was also drawn to Cloudflare’s flexibility, with extensive API support for automation tasks and the [Cloudflare Workers](https://www.cloudflare.com/products/cloudflare-workers/) platform to build out custom functionality. It also was keen to take advantage of the extensive cost savings afforded by the switch.Neben der Bequemlichkeit einer Cloud-basierten Lösung hat Auto Trader deutliche Performance-Verbesserungen festgestellt: Sein früherer DNS-Provider Verisign hatte eine durchschnittliche Latenzzeit von 20–25 ms, die mit Cloudflare auf 10–13 ms gesunken ist – eine Verbesserung von 50 %.

Security has also been a vital component to Auto Trader's migration, which leverages Cloudflare's WAF — powered by the collective intelligence of millions of Internet properties on Cloudflare's network — to defend against hostile actors.

Durch die Migration von der lokalen Infrastruktur zu Cloudflare konnte Auto Trader seine Website-Performance verbessern, feindliche Akteure abwehren und die operative Effizienz seines Teams verbessern. Das ist ein großer Gewinn für jedes Unternehmen, und Cloudflare ist stolz darauf, Teil dieser Cloud-Migration zu sein.

“Performance and Security are imperative to our company, especially going forward as we look to utilize more public cloud based services. Cloudflare’s WAF and built in zone security level has enhanced our security and detected and blocked malicious activity.

I have no doubt in my mind that Cloudflare is the best out there at the moment in what they do.”

- Mark Bell

Systems Engineer, Auto Trader

