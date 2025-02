Why Auto Trader UK Chose Cloudflare For Its Cloud Migration

IT部門を抱える老舗企業にありがちな課題が、現在のデータセンターに基づく物理的なハードウェアインフラストラクチャからクラウドにて実装および管理する次世代のインフラストラクチャに移行することです。

Auto Trader — the largest automobile classifieds service in the United Kingdom and Ireland — recently decided it was time to make that crucial migration. The company’s site offers an array of services, including key information on vehicle valuation and seller reputation. It also hosts over 3,000 custom websites for local dealerships across the UK, who rely on Auto Trader to maintain their online presence.

こうしたことから、Auto Traderのプラットフォームの訪問回数は毎月5,500万件を超えます。そのプラットフォームを頼りにする数千のディーラーがいることに加えて、年間1,000万件の取引を実行して3億3,000万ポンドの売上を達成するAuto Traderにとって、クラウドへの移行は大きな賭けであり、わずかのミスも許されませんでした。

The Challenge

そうしたミッションクリティカルなサービスをCloudflareに切り替えることを検討していたAuto Traderのスタックは、PowerDNS(オンプレミスDNS)、Verisign DNS(主要な外部ドメイン)、Arbor(DDoS防御)、F5(負荷分散/WAF)といった複数の異なる技術で構成されていました。

異なる製品を利用することには、APIアクセスや自動化のサポートがない、回避策や反復作業が必要となる、といったデメリットがありました。複雑さが増すことで必要以上に作業が困難になり、Auto Traderは特定のユースケースに個別の製品を購入する必要がありました。

Auto TraderのシステムエンジニアのMark Bell氏は次のように述べています。「当社のDNS、パフォーマンス、セキュリティに関するニーズすべてを1つの統合されたインタフェースにまとめたようなものを探していました」

The Cloudflare Difference

Cloudflareを使用すると、こうした製品すべてを同じサービスに含めて、1つの統合されたダッシュボードから管理できます。つまり、ハードウェアを維持管理する必要がないので間接費を大幅に削減でき、ユーザー体験をずっと簡単に高めることができるようになります。

Cloudflareは、Auto Traderが検討したいくつかの選択肢の1つでした。「可能な限り多くのデューデリジェンスを実施することが重要であると考えています。そこで、市場で利用可能なさまざまな製品やサービスを検討しました」とBell氏は言います。広範な調査を実施して社内で協議を重ねた結果、文句なしの勝者がはっきりしました。

”There was only one decision to make, really: it was to go with Cloudflare, because you’re so far ahead of the competition in regards to the capabilities and the features that you offer. And also, the support — with things like live chat, it’s been very effective and really helpful.”

- Mark Bell

Systems Engineer, Auto Trader

“A key consideration was cost, and we believe Cloudflare are very competitive for the service that they offer in comparison with other providers. Another attraction was the interconnect program between Google Cloud and Cloudflare — which offers up to 75% savings on egress costs.”

- Mark Bell

Systems Engineer, Auto Trader

Auto Trader was also drawn to Cloudflare’s flexibility, with extensive API support for automation tasks and the [Cloudflare Workers](https://www.cloudflare.com/products/cloudflare-workers/) platform to build out custom functionality. It also was keen to take advantage of the extensive cost savings afforded by the switch.クラウドベースのソリューションの利便性を実感することに加えて、Auto Traderはパフォーマンスの大幅な向上を実現できました。前のDNSプロバイダーVerisignのときは、平均20~25ミリ秒のレイテンシーだったのが、Cloudflareに切り替えたらわずか10~13ミリ秒に低減し、50%向上しました。

Security has also been a vital component to Auto Trader's migration, which leverages Cloudflare's WAF — powered by the collective intelligence of millions of Internet properties on Cloudflare's network — to defend against hostile actors.

オンプレミスインフラストラクチャからCloudflareに移行することで、Auto Traderは、サイトのパフォーマンスを加速化する、悪意のあるアクターを阻止する、チームの業務効率を高める、といったことを実現することができました。これは、どの企業にとっても大きな勝利です。CloudflareはAuto Traderのクラウド移行に関与できたことを誇りに思っています。

“Performance and Security are imperative to our company, especially going forward as we look to utilize more public cloud based services. Cloudflare’s WAF and built in zone security level has enhanced our security and detected and blocked malicious activity.

I have no doubt in my mind that Cloudflare is the best out there at the moment in what they do.”

- Mark Bell

Systems Engineer, Auto Trader

