Pourquoi Auto Trader UK a choisi Cloudflare pour sa migration vers le cloud

Toutes les entreprises de longue date disposant d'un service informatique connaissent bien ce défi : passer d'une infrastructure matérielle existante, basée sur un datacenter, à une infrastructure nouvelle génération, mise en œuvre et maintenue dans le cloud.

Auto Trader — the largest automobile classifieds service in the United Kingdom and Ireland — recently decided it was time to make that crucial migration. The company’s site offers an array of services, including key information on vehicle valuation and seller reputation. It also hosts over 3,000 custom websites for local dealerships across the UK, who rely on Auto Trader to maintain their online presence.

Au total, Auto Trader reçoit plus de 55 millions de visites sur sa plateforme chaque mois. Avec plus de 10 millions de transactions effectuées chaque année et 330 millions de livres sterling de recettes, en plus des milliers de concessionnaires qui dépendent de sa plateforme, cette migration vers le cloud était une initiative aux enjeux élevés laissant peu de place aux erreurs.

Le défi

Au moment où la société cherchait à transférer ces services critiques vers Cloudflare, la pile d'Auto Trader se composait de plusieurs technologies différentes, dont PowerDNS (DNS sur site), Verisign DNS (domaines externes clés), Arbor (protection contre le DDoS) et F5 (équilibrage de charge/WAF).

L'utilisation de différents produits présente des inconvénients, notamment le manque d'accès aux API ou de compatibilité avec l'automatisation, ce qui nécessite des solutions de contournement et un travail répétitif. Cette complexité accrue a rendu les tâches plus difficiles que nécessaire, et Auto Trader devait acheter chaque produit pour son usage spécifique.

Mark Bell, ingénieur systèmes chez Auto Trader, précise : « Nous voulions quelque chose qui combinerait tous nos besoins en matière de DNS, de performance et de sécurité en une seule interface unifiée ».

La différence Cloudflare

Avec Cloudflare, tous ces produits sont inclus dans le même service, géré à partir d'un seul tableau de bord intégré. Cela se traduit par des économies importantes en termes de frais généraux (plus de matériel à entretenir) et une expérience de navigation beaucoup plus facile.

Cloudflare était l'une des nombreuses solutions envisagées par Auto Trader : « Nous estimons qu'il faut procéder à des vérifications minutieuses et, dans ce cadre, nous avons examiné les différentes offres disponibles sur le marché », explique Mark Bell. Après des recherches approfondies et une discussion interne, un vainqueur s'est clairement imposé.

”There was only one decision to make, really: it was to go with Cloudflare, because you’re so far ahead of the competition in regards to the capabilities and the features that you offer. And also, the support — with things like live chat, it’s been very effective and really helpful.”

- Mark Bell

Systems Engineer, Auto Trader

“A key consideration was cost, and we believe Cloudflare are very competitive for the service that they offer in comparison with other providers. Another attraction was the interconnect program between Google Cloud and Cloudflare — which offers up to 75% savings on egress costs.”

- Mark Bell

Systems Engineer, Auto Trader

Auto Trader was also drawn to Cloudflare’s flexibility, with extensive API support for automation tasks and the [Cloudflare Workers](https://www.cloudflare.com/products/cloudflare-workers/) platform to build out custom functionality. It also was keen to take advantage of the extensive cost savings afforded by the switch.Outre la commodité d'une solution basée sur le cloud, Auto Trader a vu ses performances s'améliorer considérablement : son ancien fournisseur DNS, Verisign, avait une latence moyenne de 20 à 25 ms. Avec Cloudflare, cette latence est tombée à seulement 10 à 13 ms, soit une amélioration de 50 %.

Security has also been a vital component to Auto Trader's migration, which leverages Cloudflare's WAF — powered by the collective intelligence of millions of Internet properties on Cloudflare's network — to defend against hostile actors.

En migrant de son infrastructure sur site vers Cloudflare, Auto Trader a pu accélérer la performance de son site, contrer les acteurs hostiles et améliorer l'efficacité opérationnelle de son équipe. C'est une grande victoire pour toute entreprise, et Cloudflare est fière d'avoir participé à la migration vers le cloud d'Auto Trader.

“Performance and Security are imperative to our company, especially going forward as we look to utilize more public cloud based services. Cloudflare’s WAF and built in zone security level has enhanced our security and detected and blocked malicious activity.

I have no doubt in my mind that Cloudflare is the best out there at the moment in what they do.”

- Mark Bell

Systems Engineer, Auto Trader

