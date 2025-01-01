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Cloudflare 可以為您保護 DDoS、勒索軟體、身分識別與存取、網路、網頁及應用程式攻擊。
防禦 DDoS、網站、應用程式、員工及基礎架構攻擊
DDoS + WAF + CDN 以及其他安全性與效能功能全部建立於同一全球網路。只需幾分鐘或幾小時便可衡量這些服務的部署情況，而非數日、數週或數月。
Zero Trust 安全性
使已知和未知的威脅遠離您的應用程式、使用者裝置、網路和電子郵件帳戶。勒索軟體、網路釣魚等攻擊的威脅情報衍生自超過 1 兆個每日 DNS 要求，而且會先發制人地針對新興攻擊來耙梳網際網路。
規模最大的全球 DDoS 緩解資料中心網路
Cloudflare 的網路在全球擁有 330+ 個資料中心。這是主要競爭對手的五倍之多。可封鎖任何規模和種類的 DDoS 攻擊。

保護人員、應用程式和網路

Cloudflare 透過可擴展、可程式設計的雲端原生服務，提供全面的安全性。

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